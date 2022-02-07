https://ria.ru/20220207/ipoteka-1771437961.html

"Боюсь не выплатить ипотеку". Подкаст "Страхи"

"Боюсь не выплатить ипотеку". Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 07.02.2022

"Боюсь не выплатить ипотеку". Подкаст "Страхи"

Для людей, которые взяли ипотеку одной из тревог на ближайшие 20-30 лет становится страх не выплатить ипотечный кредит. "А что если я потеряю работу?", "Что если я серьезно заболею?", "Что если…". Чтобы побороть этот страх нужно быть компетентным не только в финансовых, но и в психологических вопросах.

2022-02-07T12:00

2022-02-07T12:00

2022-02-07T15:46

страхи

ипотека

наталья лосева

психология

психология богатства

подкаст

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"Боюсь не выплатить ипотеку". Подкаст "Страхи" Для людей, которые взяли ипотеку одной из тревог на ближайшие 20-30 лет становится страх не выплатить ипотечный кредит. "А что если я потеряю работу?", "Что если я серьезно заболею?", "Что если…". Чтобы побороть этот страх нужно быть компетентным не только в финансовых, но и в психологических вопросах. audio/mpeg

"Боюсь не выплатить ипотеку". Подкаст "Страхи" Для людей, которые взяли ипотеку одной из тревог на ближайшие 20-30 лет становится страх не выплатить ипотечный кредит. "А что если я потеряю работу?", "Что если я серьезно заболею?", "Что если…". Чтобы побороть этот страх нужно быть компетентным не только в финансовых, но и в психологических вопросах. audio/mpeg

Побороть страх не выплатить ипотеку героине эпизода Ксении помогают куратор сезона – юрист, финансовый советник Виктория Шергина, коуч-логотерапевт, социальный технолог Алена Фетисенкова, заместитель руководителя редакции экономической информации РИА Новости Людмила Кузьмич.02:15 История Ксении06:20 "Ипотека – это одна квартира себе, а другая квартира – банку"07:50 Что нужно знать об аннуитетный платеже08:57 "Если погашать ипотеку досрочно, лучше делать это в первые годы – позже может быть не выгодно"10:27 Сокращать платеж или срок выплаты?10:15 Как делать рефинансирование?14:20 Когда можно брать ипотечные каникулы?15:30 "Банку не нужна ваша квартира"22:40 "Обеспечьте себе базовый уровень безопасности"24:10 Как избавиться от чувства бремени многомиллионного кредита?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ипотека, наталья лосева, психология, психология богатства, подкаст, аудио