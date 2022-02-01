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Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий - РИА Новости, 01.02.2022
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:16
2022-02-01T21:16
2022-02-01T21:16
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий, сообщил МИД РФ."В ходе рассмотрения двусторонней повестки дня министр обозначил неприемлемость деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США. Условлено активизировать поиск путей снятия этих "раздражителей", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора.
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в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий
Лавров и Блинкен договорились о поиске способов снять напряженность в работе дипмиссий