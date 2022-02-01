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Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий - РИА Новости, 01.02.2022
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:16
2022-02-01T21:16
в мире
сша
россия
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий, сообщил МИД РФ."В ходе рассмотрения двусторонней повестки дня министр обозначил неприемлемость деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США. Условлено активизировать поиск путей снятия этих "раздражителей", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора.
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в мире, сша, россия, сергей лавров, энтони блинкен
21:16 01.02.2022
 
Россия и США решили искать пути снятия напряженности в работе дипмиссий

Лавров и Блинкен договорились о поиске способов снять напряженность в работе дипмиссий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу по снятию напряженности в работе дипмиссий, сообщил МИД РФ.
"В ходе рассмотрения двусторонней повестки дня министр обозначил неприемлемость деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в США. Условлено активизировать поиск путей снятия этих "раздражителей", - сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 08:00
Смерть дипломатии: США уничтожают все правила
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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