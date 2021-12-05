https://ria.ru/20211205/koronavirus-1762236857.html
На Чукотке зафиксировали наименьший прирост по COVID-19 за сутки
На Чукотке зафиксировали наименьший прирост по COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.12.2021
На Чукотке зафиксировали наименьший прирост по COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован на Чукотке, он составил 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.12.2021
2021-12-05T11:37
2021-12-05T11:37
2021-12-05T11:37
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
чукотка
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован на Чукотке, он составил 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,03%, 2. Республика Калмыкия 0,07%, 3. Республика Алтай 0,13% ", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, чукотка, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
На Чукотке зафиксировали наименьший прирост по COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали на Чукотке — 0,03%