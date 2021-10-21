https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755615800.html
В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V"
В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V" - РИА Новости, 21.10.2021
В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V"
Очередная партия вакцины "Спутник V" в объеме более 460 тысяч доз доставлена в Венесуэлу, сообщает блог вакцины в Twitter. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T16:11
2021-10-21T16:11
2021-10-21T16:15
распространение коронавируса
в мире
венесуэла
земля
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очередная партия вакцины "Спутник V" в объеме более 460 тысяч доз доставлена в Венесуэлу, сообщает блог вакцины в Twitter."463 тысячи доз "Спутника" прибыли сегодня в Венесуэлу для программы вакцинации страны", - говорится в сообщении. Власти Венесуэлы рассчитывают к концу октября привить от коронавируса 70% населения, а к декабрю - 80-90%. Для иммунизации в стране используется "Спутник V" и Vero Cell (Sinopharm)."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755585056.html
венесуэла
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, земля, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:11 21.10.2021 (обновлено: 16:15 21.10.2021)
В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V"
В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V"