https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755615800.html

В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V"

В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V" - РИА Новости, 21.10.2021

В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз "Спутника V"

Очередная партия вакцины "Спутник V" в объеме более 460 тысяч доз доставлена в Венесуэлу, сообщает блог вакцины в Twitter. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T16:11

2021-10-21T16:11

2021-10-21T16:15

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земля

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Очередная партия вакцины "Спутник V" в объеме более 460 тысяч доз доставлена в Венесуэлу, сообщает блог вакцины в Twitter."463 тысячи доз "Спутника" прибыли сегодня в Венесуэлу для программы вакцинации страны", - говорится в сообщении. Власти Венесуэлы рассчитывают к концу октября привить от коронавируса 70% населения, а к декабрю - 80-90%. Для иммунизации в стране используется "Спутник V" и Vero Cell (Sinopharm)."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755585056.html

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в мире, венесуэла, земля, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"