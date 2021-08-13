https://ria.ru/20210813/shtammy-1745655950.html

Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны

Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны - РИА Новости, 13.08.2021

Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны

Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T19:28

2021-08-13T19:28

2021-08-13T19:34

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Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-13T19:28 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", в мире, вакцинация, дельта-штамм коронавируса, видео