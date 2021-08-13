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Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны
Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны - РИА Новости, 13.08.2021
Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T19:28
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Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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общество, воз, здоровье, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", в мире, вакцинация, дельта-штамм коронавируса, видео
Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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19:28 13.08.2021 (обновлено: 19:34 13.08.2021)
 

Штаммы коронавируса: какие распространены в России и чем опасны

Читать ria.ru в
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
 
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