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Религия и мировоззрение
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Верующие отмечают день иконы Богоматери "Троеручица"
Верующие отмечают день иконы Богоматери "Троеручица" - РИА Новости, 11.07.2021
Верующие отмечают день иконы Богоматери "Троеручица"
Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник иконы Божией Матери "Троеручица". РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T00:00
2021-07-11T12:01
религиозные праздники
религия и мировоззрение
россия
русская православная церковь
дамаск (город)
справки
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник иконы Божией Матери "Троеручица".Икона "Троеручица" — одна из наиболее почитаемых в России. Верующие неизменно молятся перед ней о даровании исцеления от всевозможных недугов. Кроме того, этот образ — Богоматерь с тремя руками — весьма нетипичен для иконографии. Согласно преданию, появление необычной иконы Богоматери связано с эпизодом из жизни преподобного Иоанна Дамаскина. Мансур ибн Серджун, будущий святой Иоанн Дамаскин, был сыном крупного чиновника. После смерти отца он унаследовал его должность при дворе халифа. Когда в Византийской империи при императоре Льве III Исавре началось повсеместное уничтожение икон, вельможа составил послание против ереси иконоборцев, которое быстро распространилось по всему христианскому миру.Разгневанный император решил оклеветать Мансура перед халифом. По приказу Льва придворные писцы сочинили подложное письмо якобы от имени чиновника, в котором он призывал императора напасть на Дамаск вопреки заключенному между двумя державами мирному договору. Поддельное письмо Лев III отправил халифу. Тот поверил, разгневался на своего министра и приказал отрубить ему руку, написавшую "предательское послание". Правитель велел повесить отрубленную кисть на рынке в Дамаске для всеобщего обозрения.Оклеветанный Мансур умолил халифа вернуть ему руку и всю ночь молился перед образом Богородицы. Наутро Мансур обнаружил, что рука удивительным образом приросла обратно. Узрев чудо, халиф признал невиновность Мансура и согласился отпустить его в монастырь, о чем тот многократно просил правителя. В монашестве Мансур ибн Серджун принял имя Иоанн. В память о своем исцелении он изготовил из серебра копию своей руки и приложил ее к иконе Богородицы. Отсюда и название "Троеручица".Оригинальный образ ныне хранится в афонском монастыре Хиландар.Первые копии иконы относятся к XI веку. Третья рука на них также была серебряной. Однако со временем возникла традиция дописывать ее красками, словно она принадлежит самой Богородице. Особенно популярным этот сюжет стал на Руси, где строгого канона не существовало. Поэтому каждый иконописец располагал третью кисть по своему разумению.За многие века зафиксировали множество случаев чудесного исцеления по молитве перед тем или иным списком "Троеручицы". В разных уголках христианского мира до сих пор существует обычай в знак благодарности подвешивать к иконе миниатюру в виде исцеленного органа.
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религиозные праздники, россия, русская православная церковь, дамаск (город), справки
Верующие отмечают день иконы Богоматери "Троеручица"
00:00 11.07.2021 (обновлено: 12:01 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкИкона Божией Матери "Троеручица" в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве
Икона Божией Матери Троеручица в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В воскресенье отмечается праздник иконы Божией Матери "Троеручица"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник иконы Божией Матери "Троеручица".
Икона "Троеручица" — одна из наиболее почитаемых в России. Верующие неизменно молятся перед ней о даровании исцеления от всевозможных недугов. Кроме того, этот образ — Богоматерь с тремя руками — весьма нетипичен для иконографии.
Согласно преданию, появление необычной иконы Богоматери связано с эпизодом из жизни преподобного Иоанна Дамаскина. Мансур ибн Серджун, будущий святой Иоанн Дамаскин, был сыном крупного чиновника. После смерти отца он унаследовал его должность при дворе халифа. Когда в Византийской империи при императоре Льве III Исавре началось повсеместное уничтожение икон, вельможа составил послание против ереси иконоборцев, которое быстро распространилось по всему христианскому миру.
© Предоставлено Государственной Третьяковской галереейИкона Божией Матери "Троеручица"
Икона Божией Матери Троеручица
© Предоставлено Государственной Третьяковской галереей
Икона Божией Матери "Троеручица"
Разгневанный император решил оклеветать Мансура перед халифом. По приказу Льва придворные писцы сочинили подложное письмо якобы от имени чиновника, в котором он призывал императора напасть на Дамаск вопреки заключенному между двумя державами мирному договору. Поддельное письмо Лев III отправил халифу. Тот поверил, разгневался на своего министра и приказал отрубить ему руку, написавшую "предательское послание". Правитель велел повесить отрубленную кисть на рынке в Дамаске для всеобщего обозрения.
Оклеветанный Мансур умолил халифа вернуть ему руку и всю ночь молился перед образом Богородицы. Наутро Мансур обнаружил, что рука удивительным образом приросла обратно. Узрев чудо, халиф признал невиновность Мансура и согласился отпустить его в монастырь, о чем тот многократно просил правителя. В монашестве Мансур ибн Серджун принял имя Иоанн. В память о своем исцелении он изготовил из серебра копию своей руки и приложил ее к иконе Богородицы. Отсюда и название "Троеручица".
Оригинальный образ ныне хранится в афонском монастыре Хиландар.
Первые копии иконы относятся к XI веку. Третья рука на них также была серебряной. Однако со временем возникла традиция дописывать ее красками, словно она принадлежит самой Богородице. Особенно популярным этот сюжет стал на Руси, где строгого канона не существовало. Поэтому каждый иконописец располагал третью кисть по своему разумению.
За многие века зафиксировали множество случаев чудесного исцеления по молитве перед тем или иным списком "Троеручицы". В разных уголках христианского мира до сих пор существует обычай в знак благодарности подвешивать к иконе миниатюру в виде исцеленного органа.
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Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРоссияРусская православная церковьДамаск (город)Справки
 
 
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