Политика конфиденциальности

Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (далее – Агентство, мы, наш, наши), зарегистрированное по адресу: 119021, Россия, город Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр. 1,2,3, придаёт большое значение защите Вашей частной жизни и безопасности Ваших персональных данных.Мы соблюдаем требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" Российской Федерации и Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46 / EC (Общий регламент по защите данных, GDPR). При обработке персональных данных мы придерживаемся принципов, изложенных в статье 5 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" и в статье 5 GDPR.Просим Вас внимательно изучить Политику конфиденциальности (далее – Политика), чтобы понимать для достижения каких целей мы осуществляем обработку Ваших персональных данных, а также как Вы можете реализовать права, в отношении Ваших персональных данных, обрабатываемых Агентством.Мы постарались сделать Политику максимально простой для понимания.Политика утверждается в русскоязычной редакции и при необходимости переводится на иностранные языки.Если у Вас возникли вопросы по обработке нами Ваших персональных данных и их защите, предложения по улучшению изложения Политики, а также запрос утверждённой редакции, Вы можете направить нам обращение способом, указанным в разделе 10 "Контакты".1. Сфера примененияПолитика предназначена для информирования Вас о наших действиях по сбору и обработке Ваших персональных данных при использовании Вами нашего сайта, при ведении нами журналистской деятельности, а также при проведении нами различных мероприятий.Процессы, к которым применяется Политика, перечислены в разделе 3 "Уведомление о конфиденциальности".Обратите внимание, наш сайт может содержать ссылки на ресурсы других поставщиков услуг, которые мы не контролируем и на которые не распространяется действие Политики.Мы требуем от наших партнёров бережного обращения с данными пользователей и работаем только с компаниями с подтверждённой репутацией.2. Сбор персональных данных несовершеннолетнихНаш сайт не предназначен для обработки персональных данных детей младше 18 лет. В случае использования таких данных для формирования контента сайта, мы обязательно запрашиваем согласие на их обработку у родителей или лиц их заменяющих.Если у Вас есть основания полагать, что ребёнок предоставил нам свои персональные данные, то просим Вас связаться с нами способом, указанным в разделе 10 "Контакты".3. Уведомление о конфиденциальности3.1. Обработка персональных данных с идентификацией Вашей личности.Информационными ресурсами Агентства осуществляется обработка персональных данных для идентификации Вас как физического лица для достижения следующих целей:3.1.1. Предоставление функционала личного кабинета на сайте.Цель обработки персональных данных.Предоставление возможности участия в новостных обсуждениях, комментировании новостей.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Для регистрации на сайте Вам необходимо предоставить: имя или псевдоним и адрес электронной почты.После создания Вашей учётной записи Вы можете указать в своём личном кабинете дополнительные сведения: фото, информация о возрасте; пол; дата рождения; страна; Google ID, Apple ID, ID аккаунта социальных сетей. Дополнительные сведения не являются обязательными.Если Вы указали Google ID, Apple ID, ID аккаунта социальной сети, то сайтом будут обрабатываться сведения из Вашего аккаунта социальной сети: имя, фамилия, фотография, дата рождения, пол, адрес электронной почты, подписки.Законные основания для обработки персональных данных.Ваше согласие.Срок хранения персональных данных.До удаления Вами Вашего аккаунта самостоятельно или до Вашего запроса на отзыв согласия (удаление данных).Порядок отзыва согласия указан в разделе 5.7. "Право на отзыв согласия".Передача персональных данных третьим лицам.Если Вы указали данные Google ID, Apple ID, ID социальной сети в настройках личного кабинета, то осуществляется передача третьим лицам, а именно: Facebook Inc. (Facebook); Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); ООО "В Контакте" (Вконтакте), Apple Inc.Передача третьим лицам не осуществляется при отсутствии в настройках Вашего личного кабинета сведений о социальных сетях.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.При наличии сведений о социальной сети в настройках Вашего личного кабинета, обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации, США и других стран присутствия провайдера социальной сети.При отсутствии сведений о социальных сетях в настройках Вашего личного кабинета обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.1.2. Предоставление функционала личного кабинета на сайте Sputnikimages.com.Цель обработки персональных данных.Предоставление лицензии на право использования фотоматериалов, графических, инфографических, аудиовизуальных материалов.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Имя, фамилия, адрес электронной почты, логин, наименование компании, индустрия компании, город, страна, место работы, занимаемая должность, почтовый индекс, адрес, контактный номер телефона.Законные основания для обработки персональных данных.Договор (лицензионное соглашение).Срок хранения персональных данных.До прекращения действия договора (лицензионного соглашения).По факту прекращения действия договора осуществляется передача договора на внутреннее архивное хранение. Срок хранения договора определяется внутренней номенклатурой дел в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.Передача персональных данных третьим лицам.Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.1.3. Заведение личных кабинетов представителям корпоративных клиентов для Sputnik Trending.Цель обработки персональных данных.Предоставление услуг Sputnik Trending.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Email; организация; логин; сведения об используемых новостных лентах.Законные основания для обработки персональных данных.Договор (лицензионное соглашение).Срок хранения персональных данных.До прекращения действия договора (лицензионного соглашения).По факту прекращения действия договора осуществляется передача договора на внутреннее архивное хранение. Срок хранения договора определяется внутренней номенклатурой дел в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.Передача персональных данных третьим лицам.Передача третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.1.4. Проведение конкурсов или иных мероприятий.Цель обработки персональных данных.Проведение маркетинговых конкурсов и акций.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.ID аккаунтов в социальных сетях, фамилия, имя, отчество, возраст, страна, сведения о контактах в интернет-мессенджерах и социальных сетях, номера контактных телефонов, адрес электронной почты, фото, видео.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Правила участия в конкурсе или ином мероприятии.Срок хранения персональных данных.До окончания проводимого мероприятия.Данные победителей обрабатываются до вручения им наград.Передача персональных данных третьим лицам.В случае привлечения третьих лиц для организации мероприятий (партнёры, сторонние площадки) или вручения наград (почтовые службы, курьерские службы или партнёры) передача персональных данных осуществляется.При организации всех этапов конкурса, в том числе выдаче наград победителям, Агентством самостоятельно передача третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.При привлечении третьих лиц для организации мероприятий (партнёры, сторонние площадки) или вручения наград (почтовые службы, курьерские службы или партнёры) обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации и страны, присутствия третьих лиц.При отсутствии привлечённых третьих лиц обработка осуществляется только на территории Российской Федерации.3.1.5. Комментирование новостей через аккаунты социальных сетей.Цель обработки персональных данных.Предоставление возможности комментировать новостной материал на сайте с использованием Вашей учётной записи Facebook.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.ID аккаунта Facebook; фамилия, имя; фотография.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Ваше согласие.При комментировании новостных материалов сведения об авторе данного комментария становятся общедоступными, если это не нарушает его права и свободы, и мы рассчитываем на осведомлённость автора в этом.Срок хранения персональных данных.Ваши персональные данные хранятся до отзыва Вашего согласия.Порядок отзыва согласия указан в разделе 5.7. "Право на отзыв согласия".Передача персональных данных третьим лицам.Facebook Inc. (Facebook).Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации и США и других стран присутствия провайдера социальной сети.3.1.6. Отправка писем подписчикам на наш сайт.Цель обработки персональных данных.Осуществление новостных рассылок.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя; адрес электронной почты; адрес местонахождения; сведения о почтовом клиенте.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Ваше согласие.Срок хранения персональных данных.До отзыва Вашего согласия.Порядок отзыва согласия указан в разделе 5.7. "Право на отзыв согласия".Передача персональных данных третьим лицам.The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации, США, Германии и Литовской Республики.3.1.7. Обеспечение возможности обратной связи.Цель обработки персональных данных.Обработка обращений (жалоб, предложений) от физических лиц или представителя организации.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя; место работы и занимаемая должность; адрес; страна; номера контактных телефонов; адрес электронной почты.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Обеспечение обратной связи с Вами для решения Вашего вопроса.Срок хранения персональных данных.До решения Вашего вопроса, направленного к нам в обращении.Передача персональных данных третьим лицам.Передача третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.2. Обработка персональных данных без идентификации Вашей личности.Наш сайт осуществляет автоматический сбор сведений без идентификации Вас как физического лица для достижения следующих целей:3.2.1. Анализ поведения пользователя сайта с помощью внутренних систем аналитики.Цель обработки персональных данных.Улучшение работы сайта, предоставления контента, отображение наиболее релевантных новостных материалов, отображение целевой рекламы на сайте Агентства и в рекламных сетях.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Cookie, IP-адрес, сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник, откуда пришёл на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и браузера, активность пользователя в сети Интернет.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Законный интерес.При сборе Ваших данных мы руководствуемся нашим законным интересом, поскольку другие основания в данном случае не применимы. Наша деятельность зависит от Вашей заинтересованности в предоставляемом контенте, удобстве его использования.Анализ поведения пользователя на нашем сайте является обычной практикой для деятельности СМИ, в этой связи, мы рассчитываем на Вашу осведомлённость об этом. Мы подтверждаем, что анализ Ваших данных, проводимый для достижения заявленной нами цели, не оказывает существенное влияние на Ваши права и свободы.Срок хранения персональных данных.Срок хранение зависит от типа файла cookie.С описанием типов Вы можете ознакомиться в таблице cookie.Передача персональных данных третьим лицам.Передача третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.2.2. Анализ поведения пользователя сайта с помощью сторонних ресурсов.Цель обработки персональных данных.Улучшение работы сайта, предоставления контента, отображение наиболее релевантных новостных материалов, отображение целевой рекламы.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Cookie, IP-адрес, сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник, откуда пришёл на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и браузера, активность пользователя в сети Интернет.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Ваше согласие.Срок хранения персональных данных.Порядок отзыва согласия указан в разделе 5.7. "Право на отзыв согласия".Предоставление доступа к персональным данным третьим лицам.Для достижения данной цели используется подключение к информационным ресурсам сторонних сервисов:Этим сервисам предоставляется возможность сбора Ваших персональных данных в целях проведения аналитики. В этом случае обработка Ваших персональных данных регламентируются Политиками конфиденциальности сторонних сервисов.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации, США, Египта и других стран присутствия сторонних сервисов.3.3. Обработка данных в рамках деятельности Агентства.Помимо вышеперечисленных целей, Агентство осуществляет деятельность без использования информационных ресурсов. Агентство обрабатывает Ваши персональные данные при своей деятельности для достижения следующих целей:3.3.1. Аккредитация представителей СМИ и блогеров на собственные и на организуемые мероприятия Агентства.Цель обработки персональных данных.Аккредитация представителей СМИ и блогеров на мероприятия.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; реквизиты документа, удостоверяющего личность; фотография; копии страниц паспорта; место работы и занимаемая должность; категория и номер визы; адрес электронной почты; номера контактных телефонов; цель въезда.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Ваше согласие.Срок хранения персональных данных.В период проведения аккредитации и в течение года после окончания аккредитации.Передача персональных данных третьим лицам.Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случае их привлечения к процессу проведения мероприятий Агентства.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации и других стран проведения мероприятий.3.3.2. Приглашение внешнего спикера на пресс-конференцию Агентства на территории ЕС.Цель обработки персональных данных.Организация мероприятия Агентства.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя, отчество; фотография; место работы и занимаемая должность; адрес электронной почты; номера контактных телефонов; сведения о научных степенях; сведения о биографии; сведения о контактах в интернет-мессенджерах и социальных сетях.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Ваше согласие.Срок хранения персональных данных.До окончания мероприятия.Передача персональных данных третьим лицам.Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случае их привлечения к процессу проведения пресс-конференций Агентства.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации и других стран проведения пресс-конференций.3.3.3. Обработка данных представителей партнёров, контрагентов и клиентов Агентства.Цель обработки персональных данных.Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правового договора; согласование договора с контрагентом.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; адрес электронной почты; номер контактного телефона.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Действия, направленные на заключение договора, а также исполнение договора (любой вид договора).Срок хранения персональных данных.До заключения договора, а также в период времени до прекращения его действия.Передача персональных данных третьим лицам.Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.3.4. Производство материалов в рамках ведения деятельности СМИ.Цель обработки персональных данных.Ведение деятельности СМИ.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; фотография; аудиозапись интервью; видеозапись интервью или выступления; биография; адрес электронной почты; номер контактного телефона; сведения о контактах в интернет-мессенджерах и социальных сетях.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Законный интерес.При сборе Ваших данных мы руководствуемся законным интересом, поскольку другие основания в данном случае не применимы. Наша деятельность основана на оперативном реагировании на события разных сфер жизни общества и их преставлении в форме новостных материалов. При формировании материала в рамках ведения деятельности СМИ могут использоваться персональные данные и эти персональные данные становятся общедоступными, если это не нарушает права и свободы физического лица, и мы рассчитываем на Вашу осведомлённость в этом.Срок хранения персональных данных.Бессрочно, в рамках ведения журналистской деятельности СМИ.Передача персональных данных третьим лицам.Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.3.3.5. Осуществление рассылок представителям СМИ.Цель обработки персональных данных.Осуществление новостных рассылок.Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.Фамилия, имя, отчество; место работы; номер контактного телефона; адрес электронной почты; страна.Законные основания для обработки Ваших персональных данных.Ваше согласие.Срок хранения персональных данных.До отзыва Вашего согласия.Порядок отзыва согласия указан в разделе 5.7. "Право на отзыв согласия".Передача персональных данных третьим лицам.Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется.Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.4. Автоматизированное принятие индивидуальных решений, включая профилированиеДля достижения наших целей, при которых мы обрабатываем Ваши персональные данные, нами не осуществляется автоматизированное принятие индивидуальных решений, включая профилирование.5. Ваши права5.1. Право на доступ к информации о Вас.Вы имеете право получить от нас информацию о порядке обработки Ваших персональных данных: цели обработки, категории, получатели или категории получателей, в том числе из третьих стран (не входящих Европейский Союз или в Европейскую Экономическую Зону) или международных организаций, период хранения, условия прекращения обработки, источник получения персональных данных.Если Вы гражданин Европейского Союза или находитесь на территории ЕС и Ваши персональные данные обрабатываются у нас в электронном формате, мы можем предоставить Вам их копию в широко используемом формате.5.2. Право на исправление Ваших персональных данных.Если Ваши персональные данные являются неточными, неполными или устаревшими, Вы имеете право потребовать от нас их исправления без задержки с нашей стороны или, где это уместно, исправить их самостоятельно, например, в настройках личного кабинета.После исправления нами Ваших персональных данных мы уведомим Вас об этом.5.3. Право на удаление Ваших персональных данных.Вы имеете право требовать от нас удаления Ваших персональных данных без задержки с нашей стороны или, где это уместно, удалить их самостоятельно, например, в настройках личного кабинета.Если мы не можем удалить Ваши персональные данные, то мы обезличиваем Ваши персональные данные так, чтобы нельзя было установить их владельца.После удаления или обезличивания Ваших персональных данных мы уведомим Вас об этом.5.4. Право ограничивать (блокировать) обработку.Вы имеете право потребовать от нас ограничение (блокировку) обработки Ваших персональных данных. Воспользоваться данным правом Вы можете только в следующих случаях:При установлении ограничений (блокировки) на обработку Ваших персональных данных, процесс обработки нами прекращается до снятия блокировки, но при этом мы будем хранить Ваши персональные данные.Вы можете снять с них ограничение (блокировку) обработки Ваших персональных данных в любое время, направив запрос способом, указанным в разделе 10 "Контакты".5.5. Право на переносимость данных.Если Вы гражданин Европейского Союза, то Вы имеете право на получение Ваших персональных данных в структурированном и машиночитаемом формате, а также право на передачу этих данных другому контроллеру, если такое технически реализуемо.Воспользоваться данным правом Вы можете, когда Ваши данные обрабатываются в электронном виде на основании Вашего согласия или подписанного договора, где Вы является одной из сторон.5.6. Право на возражение.Вы имеете право в любое время на основании своего мотивированного возражения, выступать против обработки своих персональных данных при:Мы не будем обрабатывать Ваши персональные данные, если не сможем продемонстрировать убедительные законные основания для их обработки.Если Вы гражданин Европейского Союза, то Вы также можете в любое время возразить обработке Ваших персональных данных в целях маркетинга, включая профилирование.5.7. Право на отзыв согласия.Если Ваши данные обрабатываются на основании Вашего согласия, то Вы имеете право отозвать его. Мы реализуем функционал простого отзыва согласия:1) отзыв согласия на email-рассылки.Отозвать своё согласие Вы можете несколькими способами:2) отзыв согласия на обработку персональных данных в личном кабинете на сайте.Отозвать своё согласие Вы можете несколькими способами:Отозвать своё согласие (отказать от обработки) Вы можете по инструкции, изложенной в Политике использования cookie и автоматического логирования; В зависимости от типа файлов cookie они могут удаляться автоматически после закрытия браузера на Вашем устройстве. Если автоматическое удаление не предусмотрено, то обработка прекращается после отзыва Вашего согласия.4) отзыв согласия на обработку персональных данных, для целей, не связанных с использованием информационных ресурсов.Отозвать своё согласие Вы можете через направление нам обращения способом, указанным в разделе 10 "Контакты".5.8. Право на подачу жалобы в надзорный орган.Вы имеете право подать жалобу в уполномоченный надзорный орган своей страны, если у Вас возникли сомнения в отношении того, как мы обрабатываем Ваши данные, защищаем и исполняем Ваши права.Если Вы гражданин Европейского Союза или Вы находитесь на территории ЕС, то контакты надзорного органа Вы можете посмотреть на сайте Европейского совета по защите данных.Если Вы гражданин Российской Федерации или Вы находитесь на территории РФ, то контакты надзорного органа Вы можете посмотреть на сайте Роскомнадзора.5.9. Запрос дополнительной информации для идентификации субъекта данных.Если для реализации Ваших прав, предоставленных Вами сведений недостаточно, то мы можем запросить у Вас дополнительную информацию в целях достоверного подтверждения Вашей личности. Мы стараемся запрашивать минимально необходимый состав дополнительной информации. В случае не предоставления Вами дополнительной информации мы не сможем реализовать Ваши права. Если Вы считаете, что мы нарушаем Ваши права при запросе дополнительной информации, Вы можете подать жалобу в соответствующий надзорный орган.5.10. Условия предоставления информации по Вашим правам.Информация, связанная с реализацией Ваших прав, предоставляется бесплатно. Если Ваш запрос является явно необоснованным или чрезмерным, в частности из-за его повторяющегося характера, мы можем отказаться от ответа, либо взимать плату за предоставление запрашиваемой информации.5.11. Как Вы можете реализовать свои права.Для реализации Ваших прав нами представлены несколько способов:5.12. Когда мы не можем реализовать Ваши права.Если Вы гражданин Европейского Союза или Вы находитесь на территории Европейского Союза, то в соответствии со статьёй 23 GDPR мы можем ограничить объем наших обязательств и Ваших прав, когда это требует законодательство Европейского Союза или государства-члена Европейского Союза.Если Вы гражданин Российской федерации или Вы находитесь на территории Российской Федерации, то в соответствии со статьёй 14 Главы 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" мы можем ограничить объём наших обязательств и Ваших прав, когда это требует законодательство Российской Федерации.Эти ограничения могут применяться, если Ваши персональные данные обрабатываются:Также, для реализации некоторых прав существуют особые условия, без выполнения которых право не может быть реализовано, а именно:Исключения для права на удаление:Исключения для права на ограничение (блокировку) обработки:Если мы не можем реализовать Ваше право по Вашему запросу, то мы пишем Вам мотивированный отказ.6. Cookie и автоматическое логированиеДля достижения целей, перечисленных в пункте 3.2. Политики, нами используются технологии cookie и автоматического логирования данных.Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который хранится на устройстве (компьютере, планшете, смартфоне и т.д.).Автоматическое логирования имеет вид лог-файла и используется нашими веб-серверами и системами безопасности.Обработка этих данных предназначена исключительно для безопасного использования нашего сайта, а также для улучшения качества его работы.Нами не используются данные сведения для идентификации Вашей личности и мы не объединяем эти данные с другими данными, не передаём их и не создаём личные профили пользователей.С подробной информацией об использовании нами данных технологий Вы можете ознакомиться в Политике использования Cookie и автоматического логирования.7. Информация о гарантиях передачи персональных данных в третьи страныПри взаимодействии с контрагентами, страны присутствия которых не относятся к числу стран, обеспечивающих должный уровень защиты персональных данных, мы используем стандартные договорные условия, рекомендованные Европейской Комиссией и Роскомнадзором. Мы приняли меры безопасности для защиты Ваших персональных данных в соответствии с лучшими практиками обеспечения безопасности и конфиденциальности. Мы используем меры предосторожности для защиты Вашей информации.8. Безопасность данныхПерсональные данные, которые мы собираем и храним, считаются конфиденциальной информацией. Они защищены от потери, изменения или несанкционированного доступа. Для этого мы применяем технические средства и организационные меры. Мы постоянно совершенствуем наши системы защиты данных.Мы проводим процедуру оценки воздействия на защиту данных, чтобы выявлять при нашей обработке риски для Вас. Выявленные риски мы минимизируем с помощью использования технических и организационных мер защиты.Вы несёте ответственность за сохранение пароля к Вашей учётной записи на нашем сайте, который мы предоставляем Вам. Вы должны хранить этот пароль в секрете и никогда никому его не передавать.9. Изменение ПолитикиМы оставляем за собой право вносить изменения в Политику.Об изменениях в Политике мы будем уведомлять Вас, используя все доступные нам способы (через email, указанный Вами при регистрации, через наш сайт при Вашем посещении).Просим Вас регулярно просматривать каждое обновление Политики.10. КонтактыДля направления нам обращения, связанного с защитой персональных данных Вы можете воспользоваться формой обратной связи, размещённой на сайте, либо указанной ниже:https://sputniknews.com/docs/about/feedbackprivacy.htmlhttps://ria.ru/?modal=feedbackПо самым важным вопросам, связанным с защитой персональных данных Вы можете обратиться напрямую к инспектору по защите данных на электронный адрес:Имя: ДмитрийФамилия: Наймушин privacy@sputniknews.com privacy@rian.ruОбращаем Ваше внимание, что указанные контакты используются только для взаимодействия по вопросам обработки и защиты персональных данных. Обращения, не связанные с защитой персональных данных, не будут рассмотрены.Для обращений, не связанных с защитой персональных данных просим Вас использовать адрес из списка контактов Агентства на странице сайта:https://sputniknews.com/docs/about/index.htmlhttps://россиясегодня.рф/contacts/.Внимание! Правильно выбирайте подразделение, исходя из темы Вашего обращения. При неправильном выборе подразделения, Ваш запрос может остаться без ответа, т.к. подразделения отвечают только в рамках своей компетенции.Последнее обновление: июнь 2021Privacy Policy in English.

