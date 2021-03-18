ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНайденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика требует от Киева отказаться от попыток воздействовать на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе путем ультиматумов, заявил в четверг пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду. По ее итогам Донецк и Киев обвинили друг друга в срыве заседания.
"Мы требуем от украинской стороны оставить любые попытки ультимативного воздействия на переговорный процесс и приступить к соблюдению решений, принятых в рамках контактной группы", - написал Московский в Telegram-канале.
Он пояснил, что на заседании контактной группы в среду представители Киева потребовали исключить из переговоров представителя общественности от ДНР Майю Пирогову.
"В виде жеста доброй воли ДНР согласилась приступить к обсуждению политических вопросов без участия представителей общественности как со стороны республики, так и со стороны Украины. Украинская делегация не посчитала нужным принять зеркальные меры. В результате чего представители общественности Донбасса, включая Майю Пирогову, приступили к обсуждению политических вопросов. Это явно не входило в планы украинских чиновников, что стало причиной срыва переговорного процесса по политическому урегулированию конфликта с их стороны", - отметил Московский.
Ранее ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик. Впервые они приняли участие в переговорах 19 января. В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.