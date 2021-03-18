https://ria.ru/20210318/donbass-1601798866.html

ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах

ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах

Самопровозглашенная Донецкая народная республика требует от Киева отказаться от попыток воздействовать на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:05

2021-03-18T13:05

2021-03-18T13:05

владислав московский

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика требует от Киева отказаться от попыток воздействовать на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе путем ультиматумов, заявил в четверг пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский.Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду. По ее итогам Донецк и Киев обвинили друг друга в срыве заседания."Мы требуем от украинской стороны оставить любые попытки ультимативного воздействия на переговорный процесс и приступить к соблюдению решений, принятых в рамках контактной группы", - написал Московский в Telegram-канале.Он пояснил, что на заседании контактной группы в среду представители Киева потребовали исключить из переговоров представителя общественности от ДНР Майю Пирогову."В виде жеста доброй воли ДНР согласилась приступить к обсуждению политических вопросов без участия представителей общественности как со стороны республики, так и со стороны Украины. Украинская делегация не посчитала нужным принять зеркальные меры. В результате чего представители общественности Донбасса, включая Майю Пирогову, приступили к обсуждению политических вопросов. Это явно не входило в планы украинских чиновников, что стало причиной срыва переговорного процесса по политическому урегулированию конфликта с их стороны", - отметил Московский.Ранее ДНР и ЛНР решили привлечь к переговорам по Донбассу представителей общественности республик. Впервые они приняли участие в переговорах 19 января. В 2020 году Киев ввел в свои переговорные группы советников, которые ранее жили в Донбассе и покинули Донецк и Луганск с началом конфликта. Они принимают участие в заседании подгрупп по Донбассу и могут вступать в полемику со своими оппонентами по переговорному процессу.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/dnr-1601714289.html

https://ria.ru/20210317/donbass-1601720320.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав московский, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, оон, украина, в мире