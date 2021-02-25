https://ria.ru/20210225/boty-1598903885.html

В ГД призвали зарубежные IT-компании не вести себя как "односложные боты"

В ГД призвали зарубежные IT-компании не вести себя как "односложные боты"

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал зарубежные IT-компании не вести себя как "односложные боты", а открывать свои представительства в РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:46

2021-02-25T12:46

2021-02-25T12:46

россия

антон горелкин

госдума рф

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал зарубежные IT-компании не вести себя как "односложные боты", а открывать свои представительства в России, чтобы иметь функциональную возможность спорить и обсуждать важные вопросы.Ранее президент России Владимир Путин поручил Кремлю и кабмину к августу представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете. Комитет Госдумы по информполитике сообщил, что уже разрабатывает законопроект, регулирующий открытие на территории РФ иностранными интернет-компаниями представительств или филиалов, а также прорабатывает меры по ужесточению ответственности за неисполнение законодательства РФ по хранению персональных данных и неуплате налогов."Я хочу, чтобы сотрудники иностранных платформ вели себя в России не как односложные боты, а имели функциональную возможность спорить, обсуждать, вести с нами переговоры по широкому кругу вопросов, которые нас беспокоят. Я могу сказать для них один очень важный, хороший аргумент. Вот у нас сейчас создается механизм оборотных штрафов, но мы сегодня знаем именно мировые обороты иностранных платформ. У нас нет понимания оборотов в российском сегменте, они непрозрачные, компании не показывают обороты локальных рынков. Так вот с какого оборота нам насчитать очередной штраф? Все-таки это аргумент - либо мировой оборот, либо российский. Мы все понимаем разницу. Поэтому для коллег это очень хороший аргумент, чтобы подумать и изменить отношение к нашей великой стране", - сказал Горелкин в ходе круглого стола в ОП РФ.В декабре Путин подписал федеральный закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией. Согласно документу, за неудаление запрещенного контента владельцам сайта, информационного ресурса или хостинга будет грозить штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф возрастет и составит для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, а для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.В случае неудаления информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы будут выше: для граждан - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, должностным лицам - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, юрлицам - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальная планка штрафа устанавливается в 8 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210225/kompanii-1598895166.html

https://ria.ru/20210224/pravila-1598746512.html

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россия, антон горелкин, госдума рф, владимир путин, технологии, общество