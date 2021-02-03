https://ria.ru/20210203/zelenskiy-1595804337.html

Эксперт прокомментировал блокировку украинских телеканалов Зеленским

Эксперт прокомментировал блокировку украинских телеканалов Зеленским

Закрытие телеканалов на Украине без решения суда свидетельствует о том, что в стране нет и не может быть свободы слова, считает член президиума Совета по... РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T10:46

2021-02-03T10:46

2021-02-03T10:46

тарас козак

богдан безпалько

112 украина

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1920x0_80_0_0_6cf15bb67a441f6163d02c78a92e43b1.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закрытие телеканалов на Украине без решения суда свидетельствует о том, что в стране нет и не может быть свободы слова, считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Они являются оппозиционными к власти, и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".При этом, по его словам, еще более демонстративным является то, что некоторые из этих телеканалов – например, "112.Украина" - фактически возникли либо незадолго, либо параллельно с так называемой "революцией достоинства". "Это те телеканалы, которые всячески поддерживали "революцию достоинства" и в принципе все то, что происходит на Украине. Но, видимо, даже той степени объективности, которая присутствует в этих телеканалах и отражается в их материалах, для Зеленского достаточно, чтобы их заблокировать", - отметил эксперт.По мнению Безпалько, санкции в отношении телеканалов отчасти могут усугубить снижение рейтинга Зеленского, однако "вряд ли это будет критическим фактором". Он уточнил, что на Украине огромное количество телеканалов, поэтому прекращение вещание нескольких из них "вряд ли будет сильно отмечено населением".В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210203/ukraina-1595778076.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/1595660521.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тарас козак, богдан безпалько, 112 украина , владимир зеленский, украина, в мире