Эксперт прокомментировал блокировку украинских телеканалов Зеленским
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Закрытие телеканалов на Украине без решения суда свидетельствует о том, что в стране нет и не может быть свободы слова, считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против украинских телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Они являются оппозиционными к власти, и на них чаще всего выступали депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Очевидно, Зеленский это сделал в ответ на критику в его адрес. Конечно, это свидетельствует о том, что никакой свободы слова на Украине нет и не может быть", - сказал Безпалько РИА Новости.
При этом, по его словам, еще более демонстративным является то, что некоторые из этих телеканалов – например, "112.Украина" - фактически возникли либо незадолго, либо параллельно с так называемой "революцией достоинства". "Это те телеканалы, которые всячески поддерживали "революцию достоинства" и в принципе все то, что происходит на Украине. Но, видимо, даже той степени объективности, которая присутствует в этих телеканалах и отражается в их материалах, для Зеленского достаточно, чтобы их заблокировать", - отметил эксперт.
По мнению Безпалько, санкции в отношении телеканалов отчасти могут усугубить снижение рейтинга Зеленского, однако "вряд ли это будет критическим фактором". Он уточнил, что на Украине огромное количество телеканалов, поэтому прекращение вещание нескольких из них "вряд ли будет сильно отмечено населением".
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.