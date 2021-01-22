https://ria.ru/20210122/otpusk-1594173113.html

Заявление на отпуск в 2021 году: как правильно написать

Заявление на отпуск в 2021 году: как правильно написать

Заявление на отпуск - это документ, который позволяет сотруднику отправиться на законный отдых. Как правильно подготовить бумагу – в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:41

2021-01-22T15:41

2021-01-22T15:41

россия

отдых

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Заявление на отпуск - это документ, который позволяет сотруднику отправиться на законный отдых. Как правильно подготовить бумагу – в материале РИА Новости.Как правильно оформить заявление на отпускСтандарта, как пишется заявление на отпуск, нет. Однако часто в крупных организациях, на предприятиях разрабатывают унифицированные бланки на все случаи жизни, в том числе и четкий шаблон заявления на отпуск.Традиционно в образец заявления на отпуск в 2021 году входит шапка в верхнем правом углу, в которой указываются должность и ФИО (имя-отчество можно поставить в виде инициалов) руководителя и работника в родительном падеже. Далее по центру пишется слово "заявление". Затем с новой строки с большой буквы – сам текст. Во всех организациях он примерно такой: "Прошу предоставить мне очередной оплачиваемый (или внеочередной неоплачиваемый) отпуск с (дата) на (количество) календарных дней". Далее слева с новой строки пишется дата составления документа, а справа – ставится подпись заявителя.Если есть сомнения в правильности написания документа, лучше всего обратиться к коллегам, к секретарю или в отдел кадров. Они наверняка знают, как пишется заявление на отпуск, и имеют образец.Инструкция по написанию заявленияПо закону, заявление о предоставлении отпуска необходимо написать и подать за 14 дней. Такое время дается бухгалтерии на подсчет и начисление отпускных. Работодатель обязан их выплатить за три календарных дня до ухода на отдых.Указывать в заявлении на очередной отпуск нужно количество именно календарных дней, а не рабочих (то есть включать выходные и праздники). Ежегодный оплачиваемыйСогласно статье 114 Трудового кодекса РФ, каждому работающему по трудовому договору сотруднику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением должности и заработной платы. Чаще всего работники имеют право отдохнуть 28 дней, но бывают и исключения в некоторых отраслях. Отгуливать положенный срок можно целиком или частями, но при этом одна из них должна быть не короче 14 дней.Если сотрудник работает первый год, то он может отправиться в отпуск только через 6 месяцев после трудоустройства. Однако по соглашению сторон можно уйти и раньше.Написать заявление на отпуск можно как от руки по образцу, так и напечатать на компьютере по бланку. Главное, поставить на документе "живую" подпись.Без сохранения зарплатыНезависимо от того, остались у сотрудника дни отпуска или нет, он может попросить отпуск без сохранения заработной платы в любое время, но только по соглашению с руководством.Кроме того, работодатель не может не отпустить в неоплачиваемый отпуск:- работающего пенсионера;- инвалида;- внешнего совместителя;- студента.Для того, чтобы подавать заявление на внеочередной отпуск без сохранения зарплаты, не нужно учитывать "правило 14 дней", а можно подавать заявление, когда возникнет надобность.Как просить об отдыхе с последующим увольнениемЕсли сотрудник хочет разорвать трудовые отношения с работодателем, но не отгулял законный период отдыха, то он может написать заявление на отпуск с последующим увольнением. Такой маневр дает ему время для поиска новой работы, не теряя стажа, и избавляет его от необходимости отрабатывать положенные две недели.При такой форме увольнения, даже если сотрудник не полностью отработал год, работодатель обязан отпустить его в отпуск не менее чем на 28 календарных дней. Оплате подлежат те дни, которые учитывались бы при стандартном увольнении.После достижения соглашения с работодателем сотруднику необходимо написать заявление, передать его на подпись, после чего последний выпускает приказы об отпуске работника и его увольнении. До отпуска сотруднику должны выдать причитающиеся ему расчетные выплаты в полном объеме и трудовую книжку.

https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/udalenka-1593461093.html

https://ria.ru/20210116/puteshestviya-1593227757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/psikholog-1593260887.html

https://ria.ru/20210106/otpusk-1592136368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отдых, общество