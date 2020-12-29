https://ria.ru/20201229/turtsiya-1591346033.html

Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции

Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции

Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T11:27

2020-12-29T11:27

2020-12-29T11:27

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию, сообщает АТОР. Согласно их информации, с 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.Тест должен быть сделан только методом ПЦР, анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены по крови не подойдут.Мазок — забор биоматериала — должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию, что необходимо указать в документе.Справка может быть предоставлена в электронной форме, либо в распечатанном виде. При этом онлайн-документ должен содержать QR-код лаборатории, а информацию на бумажном носителе необходимо подтвердить оригинальной печатью лаборатории.Туристы без правильно оформленной справки могут быть не допущены на рейс в аэропорту вылета.Справки также нужны транзитным пассажирам, следующим через Турцию.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591199787.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция