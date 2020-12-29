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https://ria.ru/20201229/turtsiya-1591346033.html
Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции
Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции
Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:27
2020-12-29T11:27
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию, сообщает АТОР. Согласно их информации, с 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.Тест должен быть сделан только методом ПЦР, анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены по крови не подойдут.Мазок — забор биоматериала — должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию, что необходимо указать в документе.Справка может быть предоставлена в электронной форме, либо в распечатанном виде. При этом онлайн-документ должен содержать QR-код лаборатории, а информацию на бумажном носителе необходимо подтвердить оригинальной печатью лаборатории.Туристы без правильно оформленной справки могут быть не допущены на рейс в аэропорту вылета.Справки также нужны транзитным пассажирам, следующим через Турцию.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591199787.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции

11:27 29.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию, сообщает АТОР.
Согласно их информации, с 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.
Тест должен быть сделан только методом ПЦР, анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены по крови не подойдут.
Мазок — забор биоматериала — должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию, что необходимо указать в документе.
Медицинский работник мобильного пункта сдачи анализа на COVID-19 берет мазок у пассажира в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря, 12:19Туризм
Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров
Справка может быть предоставлена в электронной форме, либо в распечатанном виде. При этом онлайн-документ должен содержать QR-код лаборатории, а информацию на бумажном носителе необходимо подтвердить оригинальной печатью лаборатории.
Туристы без правильно оформленной справки могут быть не допущены на рейс в аэропорту вылета.
Справки также нужны транзитным пассажирам, следующим через Турцию.
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