https://ria.ru/20201229/turtsiya-1591346033.html
Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции
Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции
Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T11:27
2020-12-29T11:27
2020-12-29T11:27
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию, сообщает АТОР. Согласно их информации, с 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.Тест должен быть сделан только методом ПЦР, анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены по крови не подойдут.Мазок — забор биоматериала — должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию, что необходимо указать в документе.Справка может быть предоставлена в электронной форме, либо в распечатанном виде. При этом онлайн-документ должен содержать QR-код лаборатории, а информацию на бумажном носителе необходимо подтвердить оригинальной печатью лаборатории.Туристы без правильно оформленной справки могут быть не допущены на рейс в аэропорту вылета.Справки также нужны транзитным пассажирам, следующим через Турцию.
https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591199787.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Авиакомпании и туроператоры уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию, сообщает
АТОР.
Согласно их информации, с 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.
Тест должен быть сделан только методом ПЦР, анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены по крови не подойдут.
Мазок — забор биоматериала — должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию, что необходимо указать в документе.
Справка может быть предоставлена в электронной форме, либо в распечатанном виде. При этом онлайн-документ должен содержать QR-код лаборатории, а информацию на бумажном носителе необходимо подтвердить оригинальной печатью лаборатории.
Туристы без правильно оформленной справки могут быть не допущены на рейс в аэропорту вылета.
Справки также нужны транзитным пассажирам, следующим через Турцию.