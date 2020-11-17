https://ria.ru/20201117/nikitin-1584931633.html

Нижегородский губернатор высказался за комплексное развитие территорий

Нижегородский губернатор высказался за комплексное развитие территорий

Нижегородская область поддерживает федеральный законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:07

2020-11-17T08:07

2020-11-17T08:07

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Нижегородская область поддерживает федеральный законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил глава региона Глеб Никитин.Законопроект о совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья внесен на рассмотрение Государственной Думой в первом чтении."Законодательная инициатива является своевременной и необходимой. Принятие поправок позволит отойти от практики точечной застройки и предотвратить появление долгостроев. Изменения дадут толчок комплексному квартальному развитию и созданию комфортной городской среды", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Как отметил губернатор Нижегородской области, предложенные меры, в частности, помогут региону в реализации пилотных проектов редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода."В рамках подготовки к 800-летию мы приступили к реализации проекта преображения и перезагрузки территории "Започаинья". Первым этапом станет восстановление и развитие улиц Ильинской и Черниговской. Здесь важен комплексный подход, когда будет сохраняться историческая застройка, создаваться территории для комфортного отдыха людей и появляться новые здания, которые органично впишутся в существующий ландшафт. На развитие будут направлены средства областного и федерального бюджетов, а также частные средства. Предложенные изменения в закон, в свою очередь, будут способствовать более эффективному привлечению к реализации данных проектов частных инвестиций", - рассказал Никитин.Глава региона добавил, что Нижегородская область также подготовила ряд своих предложений в проект федерального закона, которые будут способствовать его более эффективному применению на практике. Например, графическое изображение общего вида территории по окончании выполнения работ, на примере утвержденного мастер-плана улицы Ильинской, должно являться обязательным приложением к решению о КРТ и содержать в своем составе проектные обоснования в случае изменения функций и параметров застройки, содержащихся в генплане и проекте землепользования и застройки. Также правообладатели земельных участков должны обладать преимущественным правом по принятию участия в КРТ и вовлекаться в процесс в приоритетном порядке."При этом, графическое изображение с проектными обоснованиями перед утверждением необходимо обсуждать как с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории КРТ, так и с профессиональным сообществом, что мы и продемонстрировали на примере редевелопмента исторического центра города в проекте "Започаинье". Такой подход позволит комплексно подойти к развитию территории, снизить негативный общественный резонанс по вопросам трансформации территории, соблюсти баланс публичных и частных интересов", - добавил Никитин.Кроме того, поправки позволят ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья, реализуемой в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" и привлечь к решению данных проблем частных инвесторов.

https://ria.ru/20201028/dorogi-1581997248.html

https://ria.ru/20201029/blagoustroystvo-1582174730.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область