https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

Ни фрукт, ни ягода, ни овощ: польза и вред инжира

Ни фрукт, ни ягода, ни овощ: польза и вред инжира

Инжир — это одно из самых древних культурных растений, относящиеся к роду Фикус семейства Тутовые. Об истории, положительных качествах и противопоказаниях — в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:35

2020-11-13T18:35

2020-11-13T18:35

витамины

еда

кулинария

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Инжир — это одно из самых древних культурных растений, относящиеся к роду Фикус семейства Тутовые. Об истории, положительных качествах и противопоказаниях — в материале РИА.Родина и история инжираЭто растение известно под множеством названий: фига, фиговое дерево, смоковница, смоква, винная ягода и тутовый фикус. По некоторым данным, инжир выращивают уже более 5 тысяч лет. Его родиной считается Кария, провинция в Малой Азии, откуда растение распространилось в средиземноморские страны. Впервые был введен в культуру на Аравийском полуострове, откуда его заимствовали Финикия, Сирия и Египет. В Древней Греции инжир считался символом плодородия и любви, и в засушенном виде входил в рацион всех слоев населения. В Древнем Риме его называли даром бога виноделия и растительности Вакха. По мнению римского консула Диона, основатель Римской империи Октавин Август был убит своей женой Ливией с помощью отравленного плода фигового дерева. Согласно Библии, Адам и Ева использовали фиговые листья, чтобы прикрыть наготу. Также инжир упоминается в Новом Завете: одна из притч Иисуса Христа называется “Притча о неплодной смоковнице в винограднике”. В более позднюю эпоху инжир распространился на территории Афганистана и Португалии, а в Северную Европу попал ближе к XV веку. В Америке оказался еще позже - в 1769 году его привезли в Калифорнию миссионеры во главе с Хуниперо Серра. Для созревания плодов растения требуется много солнца, поэтому сейчас инжир растет в Индии, Турции, Иране, Греции, Италии, Португалии, Америке, Азербайджане и на Черноморском побережье. Представляет собой дерево, высота которого может достигать десяти метров, при этом плодоносит два раза в год. Интересно, что инжир довольно сложно классифицировать.“В России ведутся споры насчет того, как этот плод назвать, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - По нашим классификациям это ни фрукт, ни овощ, ни ягода, а растение фикус Карика. Но так как инжир имеет другие названия, то фига легко становится фруктом, а смоковница - ягодой”.Чем полезен инжирПлод этого растения богат витаминами и минералами, в его состав входят калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, витамины В1, В3, PP и C. Причем по содержанию калия сушеный инжир превосходят только орехи, а железа в нем больше, чем в яблоках, поэтому его советуют людям с анемией.В целом, обладает жаропонижающим и противовоспалительным свойством, поэтому рекомендован при простуде и других респираторных заболеваниях. Плод фигового дерева богат клетчаткой и хорошо насыщает, надолго убирая чувство голода. Калорийность 100 грамм инжира - 74 ккал. Считается, что он помогает при похмелье, купируя его неприятные симптомы - тошноту, общую слабость и головную боль. Благодаря ферменту фицину смоковница способствует рассасыванию тромбов и может нормализовать сердцебиение. “В инжире содержится небольшое количество микронутриентов, но особенно богат он медью и витамином В6. Поэтому несет в себе немало потенциальных преимуществ для организма: улучшает пищеварение и уменьшает запоры, помогает контролировать уровни жира и сахара в крови. Про антираковый эффект ходят слухи, но пока нет достаточных исследовательских оснований”, - рассказала Хованская. Другие полезные свойства инжира заключаются в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и укреплении иммунитета. При этом он полезен для женщин во время менструации при болезненных спазмах, а во время беременности насыщает организм калием и кальцием. Для мужчин основная польза заключается в укреплении сердечно-сосудистой системы и снижении риска инфаркта или инсульта при регулярном употреблении.Когда он опасенВ некоторых случаях плоды смоковницы могут быть вредны. Они содержат большое количество сахара, поэтому не рекомендуются при сахарном диабете и острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Также от инжира стоит отказаться людям, имеющим склонность к образованию камней. “Если переборщить с инжиром, то можно получить расстройство пищеварения или диарею. Если имеется аллергия на пыльцу березы, то и на инжир тоже может возникнуть. Такая же реакция может быть у людей с аллергией на латекс. Содержание витамина К может снижать эффективность разжижающих кровь препаратов”, - подчеркнула эксперт.Как применяют в медицинеПлоды фигового дерева используются в медицине с давних времен. Еще тогда люди отметили целительный состав инжира и лечили им горло, смешивая с горячим молоком. Из-за высокого содержания витаминов и минералов оказывает на организм общеукрепляющее действие. Отвар из него помогает при ревматизме, заболеваниях кожи, болях при простудных заболеваниях женских половых органов, увеличении объема печени. Также показан при астме, бронхитах, венозной недостаточности и учащенном сердцебиении. Сушеный инжир полезен практически так же, как свежий. Его применяют в качестве слабительного средства.Применение в кулинарииИз свежих плодов можно делать джемы, варенья и компоты. В заготовках инжир хорошо сочетается с другими сухофруктами, лимонами и орехами. Во многих странах из него готовят хлеб и различные хлебобулочные изделия. В таком случае для начинки его можно смешивать с фруктами, например, персиками, малиной или апельсинами. В десертах обычно подается с медом, орехами или творогом. Также хорошо сочетается с мясом и сырами, может добавляться в салаты, тосты с беконом, используется для фаршировки баранины, свинины или индейки. Салаты со смоковницей могут быть сладкими и солеными, первые состоят только из фруктов, а вторые готовятся с добавлением сыра, грибов, печени, морепродуктов. Приверженцы правильного питания часто добавляют инжир в каши или мюсли, делают полезные коктейли с овощами и зеленью. Продукт в сушеном виде можно вымачивать в вине или делать на его основе алкогольные настойки.Как выбрать и хранитьГлавный признак свежего инжира - приятный сладкий аромат. Если плод источает кислый запах, это значит, что внутри запущены процессы брожения или гниения. Его поверхность должна быть гладкой, цельной, без механических повреждений. Спелая смоковница мягкая, но не слишком, а цвет ее варьируется в зависимости от сорта (от светло-зеленого до темно-фиолетового). Неспелый продукт будет твердым на ощупь, а переспелый - ультрамягким. Цвет качественного сушеного инжира должен быть светло-коричневым или бежевым. На его поверхности допускается легкий белый налет, это не считается плохим признаком, а говорит о большом содержании в плодах глюкозы. На ощупь хороший продукт - мягкий, но не слишком твердый или пересушенный. Если на нем есть темные пятна, это значит, что начался процесс гниения.Имеет небольшой срок годности - не более 10 дней после сбора, поэтому его лучше употреблять сразу после покупки. При необходимости инжир можно сохранить на два-три дня в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов, иначе потом он потеряет вкус и все полезные свойства. При этом лучше положить его в открытый контейнер для испарения влаги. Срок годности увеличится, если плод заморозить. Сушеный инжир хранится дольше в помещении с меньшей температурой и влажностью. В иных условиях может быстро отсыреть, и в нем заведутся вредители. Смоковницу лучше хранить в холодильнике в отсеке для фруктов, завернув в бумагу или положив в контейнер. Нельзя использовать пищевую пленку - так инжир быстро потеряет вкусовые качества и сгниет. При хранении нужно проверять его на признаки плесени. Как правильно употреблятьЧаще всего инжир едят в свежем виде вместе с семенами, которые находятся в мякоти. Его не нужно очищать, потому что кожура также съедобна. Пред употребление нужно вымыть плод и удалить его стебель. Сушеный инжир также следует хорошо промыть несколько раз, можно вымочить в воде, чтобы сухофрукт стал мягче. Из-за высокого содержания сахара потребление стоит ограничить, чтобы не ухудшить состояние здоровья.

https://ria.ru/20200726/1574927319.html

https://ria.ru/20201113/klubnika-1584537607.html

https://ria.ru/20200712/1574237477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, еда, кулинария