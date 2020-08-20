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https://ria.ru/20200820/sberbank-1576057042.html
Опубликован рейтинг самых дорогих российских брендов
Сбербанк четвертый год подряд остается на первом месте в рейтинге самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:34
2020-08-20T18:45
россия
газпром
аэрофлот
сбербанк россии
пик
роснефть
лукойл
магнит (компания-ритейлер)
татнефть
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> четвертый год подряд остается на первом месте в рейтинге самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.На этот раз стоимость бренда крупнейшей кредитной организации России оценили в 840,2 миллиарда рублей.На втором месте в списке — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>" (370,9 миллиарда). Далее расположились "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>" (245,3 миллиарда), <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> (198,8 миллиарда), <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> (177,9 миллиарда), "<a href="https://ria.ru/organization_Magnit" target="_blank">Магнит</a>" (172,7 миллиарда), <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> (148 миллиардов) и "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" (135,6 миллиарда). Замыкает десятку "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефть</a>" с оценкой бренда в 130,2 миллиарда рублей.Самым быстрорастущим брендом оказалась группа <a href="https://ria.ru/organization_PIK_gruppa_kompanijj" target="_blank">ПИК</a>: за год он подорожал на 51%, до 33,5 миллиарда, поднявшись в рейтинге сразу на десять строчек — до 30-го места.При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса."Аэрофлот" сохранил за собой звание сильнейшего авиационного бренда в мире и стал сильнейшим брендом в России, получив 92,1 балла из 100 и соответствующий рейтинг "ААА+", — говорится в сообщении. Сбербанк опустился на второе место (91,6 балла), замыкает тройку лидеров МТС (90,9 балла).По стоимости же бренда "Аэрофлот" — на 13-й строчке (107,8 миллиарда рублей).
https://rsport.ria.ru/20200729/1575130049.html
https://ria.ru/20200817/1575894044.html
Только какое отношение эти бренды имеют к России???
22
Тебе не понять. Даже не пытайся.....
22
9
россия
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россия, газпром, аэрофлот, сбербанк россии, пик, роснефть, лукойл, магнит (компания-ритейлер), татнефть, мтс, новатэк, ржд, втб, экономика

Опубликован рейтинг самых дорогих российских брендов

17:34 20.08.2020 (обновлено: 18:45 20.08.2020)
10384
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сбербанк четвертый год подряд остается на первом месте в рейтинге самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.

"Сбербанк заслужил беспрецедентное доверие на своем внутреннем рынке и является основой российской финансовой системы. Этот банк — прекрасный пример того, как взаимоотношения с клиентами могут построить привлекательный бренд, который вызывает большую лояльность", — отметил глава Brand Finance Дэвида Хэя.

На этот раз стоимость бренда крупнейшей кредитной организации России оценили в 840,2 миллиарда рублей.
На втором месте в списке — "Газпром" (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — "Лукойл" (370,9 миллиарда). Далее расположились "Роснефть" (245,3 миллиарда), РЖД (198,8 миллиарда), ВТБ (177,9 миллиарда), "Магнит" (172,7 миллиарда), МТС (148 миллиардов) и "Новатэк" (135,6 миллиарда). Замыкает десятку "Татнефть" с оценкой бренда в 130,2 миллиарда рублей.
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Самым быстрорастущим брендом оказалась группа ПИК: за год он подорожал на 51%, до 33,5 миллиарда, поднявшись в рейтинге сразу на десять строчек — до 30-го места.
При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.
"Аэрофлот" сохранил за собой звание сильнейшего авиационного бренда в мире и стал сильнейшим брендом в России, получив 92,1 балла из 100 и соответствующий рейтинг "ААА+", — говорится в сообщении. Сбербанк опустился на второе место (91,6 балла), замыкает тройку лидеров МТС (90,9 балла).
По стоимости же бренда "Аэрофлот" — на 13-й строчке (107,8 миллиарда рублей).
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РоссияГазпромАэрофлотСбербанк РоссииПИКРоснефтьЛУКОЙЛМагнит (компания-ритейлер)ТатнефтьМТСНоватэкРЖДВТБЭкономика
Популярные комментарии
Только какое отношение эти бренды имеют к России???
20 августа, 17:39
ИПИван Петрофф
1201018
Тебе не понять. Даже не пытайся.....
20 августа, 17:42
Арсений Новиков
1140016
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