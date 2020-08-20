Опубликован рейтинг самых дорогих российских брендов
17:34 20.08.2020 (обновлено: 18:45 20.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Сбербанк четвертый год подряд остается на первом месте в рейтинге самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.
"Сбербанк заслужил беспрецедентное доверие на своем внутреннем рынке и является основой российской финансовой системы. Этот банк — прекрасный пример того, как взаимоотношения с клиентами могут построить привлекательный бренд, который вызывает большую лояльность", — отметил глава Brand Finance Дэвида Хэя.
На этот раз стоимость бренда крупнейшей кредитной организации России оценили в 840,2 миллиарда рублей.
На втором месте в списке — "Газпром" (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — "Лукойл" (370,9 миллиарда). Далее расположились "Роснефть" (245,3 миллиарда), РЖД (198,8 миллиарда), ВТБ (177,9 миллиарда), "Магнит" (172,7 миллиарда), МТС (148 миллиардов) и "Новатэк" (135,6 миллиарда). Замыкает десятку "Татнефть" с оценкой бренда в 130,2 миллиарда рублей.
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Самым быстрорастущим брендом оказалась группа ПИК: за год он подорожал на 51%, до 33,5 миллиарда, поднявшись в рейтинге сразу на десять строчек — до 30-го места.
При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.
"Аэрофлот" сохранил за собой звание сильнейшего авиационного бренда в мире и стал сильнейшим брендом в России, получив 92,1 балла из 100 и соответствующий рейтинг "ААА+", — говорится в сообщении. Сбербанк опустился на второе место (91,6 балла), замыкает тройку лидеров МТС (90,9 балла).
По стоимости же бренда "Аэрофлот" — на 13-й строчке (107,8 миллиарда рублей).
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