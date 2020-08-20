https://ria.ru/20200820/sberbank-1576057042.html

Опубликован рейтинг самых дорогих российских брендов

Сбербанк четвертый год подряд остается на первом месте в рейтинге самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:34

2020-08-20T17:34

2020-08-20T18:45

россия

газпром

аэрофлот

сбербанк россии

пик

роснефть

лукойл

магнит (компания-ритейлер)

татнефть

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> четвертый год подряд остается на первом месте в рейтинге самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.На этот раз стоимость бренда крупнейшей кредитной организации России оценили в 840,2 миллиарда рублей.На втором месте в списке — "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" (стоимость торговой марки — 481,3 миллиарда рублей), на третьем — "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>" (370,9 миллиарда). Далее расположились "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефть</a>" (245,3 миллиарда), <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> (198,8 миллиарда), <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> (177,9 миллиарда), "<a href="https://ria.ru/organization_Magnit" target="_blank">Магнит</a>" (172,7 миллиарда), <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> (148 миллиардов) и "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" (135,6 миллиарда). Замыкает десятку "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефть</a>" с оценкой бренда в 130,2 миллиарда рублей.Самым быстрорастущим брендом оказалась группа <a href="https://ria.ru/organization_PIK_gruppa_kompanijj" target="_blank">ПИК</a>: за год он подорожал на 51%, до 33,5 миллиарда, поднявшись в рейтинге сразу на десять строчек — до 30-го места.При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализируя маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса."Аэрофлот" сохранил за собой звание сильнейшего авиационного бренда в мире и стал сильнейшим брендом в России, получив 92,1 балла из 100 и соответствующий рейтинг "ААА+", — говорится в сообщении. Сбербанк опустился на второе место (91,6 балла), замыкает тройку лидеров МТС (90,9 балла).По стоимости же бренда "Аэрофлот" — на 13-й строчке (107,8 миллиарда рублей).

https://rsport.ria.ru/20200729/1575130049.html

https://ria.ru/20200817/1575894044.html

Иван Петрофф Только какое отношение эти бренды имеют к России??? 22

Арсений Новиков Тебе не понять. Даже не пытайся..... 22

9

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, аэрофлот, сбербанк россии, пик, роснефть, лукойл, магнит (компания-ритейлер), татнефть, мтс, новатэк, ржд, втб, экономика