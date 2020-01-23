Рейтинг@Mail.ru
Посол Японии передаст музею в Волгограде форму сборной с ЧМ-2018 - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
17:54 23.01.2020 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Посол Японии передаст музею в Волгограде форму сборной с ЧМ-2018

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты сборной Японии Такаси Инуи, Кэйсукэ Хонда и Синдзи Окадзаки (слева направо)
Футболисты сборной Японии Такаси Инуи, Кэйсукэ Хонда и Синдзи Окадзаки (слева направо)
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Японская делегация во главе с министром посольства Японии в России Ямамото Тосио посетит фестиваль "Японская весна в Волгограде" и передаст местному музею форму сборной команды этой страны по футболу на ЧМ-2018, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Фестиваль "Японская весна в Волгограде" проводится в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, с 28 по 30 января город посетит делегация во главе с министром посольства Японии в России Ямамото Тосио. Во время фестиваля пройдут выставка японской печатной графики, мастер-классы по оригами, запланирован показ японских современных фильмов.
По данным обладминистрации, японская делегация передаст одному из волгоградских музеев форму сборной Японии, в которой спортсмены выступали на чемпионате мира по футболу в 2018 году на "Волгоград-Арене".
«
"Ожидается, что форму передаст министр посольства Японии в России Ямамото Тосио", - сообщили в пресс-службе.
Ранее в комитете по развитию туризма Волгоградской области сообщали РИА Новости, что на "Волгоград-Арене" будет создан музей спорта и в нем будет экспозиция, посвященная прошедшему чемпионату мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Волгограде прошли четыре матча группового этапа ЧМ: Тунис - Англия, Нигерия - Исландия, Саудовская Аравия - Египет и Япония - Польша.
 
ФутболЧемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала