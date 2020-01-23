Посол Японии передаст музею в Волгограде форму сборной с ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 23 янв - РИА Новости. Японская делегация во главе с министром посольства Японии в России Ямамото Тосио посетит фестиваль "Японская весна в Волгограде" и передаст местному музею форму сборной команды этой страны по футболу на ЧМ-2018, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Фестиваль "Японская весна в Волгограде" проводится в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, с 28 по 30 января город посетит делегация во главе с министром посольства Японии в России Ямамото Тосио. Во время фестиваля пройдут выставка японской печатной графики, мастер-классы по оригами, запланирован показ японских современных фильмов.

По данным обладминистрации, японская делегация передаст одному из волгоградских музеев форму сборной Японии, в которой спортсмены выступали на чемпионате мира по футболу в 2018 году на "Волгоград-Арене".

« "Ожидается, что форму передаст министр посольства Японии в России Ямамото Тосио", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в комитете по развитию туризма Волгоградской области сообщали РИА Новости, что на "Волгоград-Арене" будет создан музей спорта и в нем будет экспозиция, посвященная прошедшему чемпионату мира по футболу.