Ракета космического назначения легкого класса "Ангара-1.2ПП" во время старта на космодроме Плесецк

День Космических войск России отмечается ежегодно 4 октября как памятный день на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года

Впервые этот день был установлен указом президента РФ от 10 декабря 1995 года и назывался Днем Военно-космических сил. Дата празднования была приурочена ко дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли ( 4 октября 1957 года ), открывшего летопись космонавтики, в том числе и военной. Название дня было изменено на День Космических войск России на основании указа президента РФ от 3 октября 2002 года

Первые части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, начали создаваться в СССР в 1955 году с принятием решения о строительстве в Казахстане полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет (ныне – космодром Байконур).

В 1957 году в связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне – Главный испытательный космический центр министерства обороны Российской Федерации имени Г.С. Титова, ГИКЦ). В его состав входила сеть наземных измерительных пунктов . Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом №4 Минобороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР.

Также в 1957 году в Архангельской области началось строительство полигона, предназначенного для пусков межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (ныне космодром Плесецк).

4 октября 1957 года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли "ПС-1", а 12 апреля 1961 года – запуск и контроль за полетом первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным на борту. В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов.

В 1960 году для организации управления космической деятельностью в министерстве обороны СССР было образовано Третье управление Главного управления ракетного вооружения, которое в 1964 году было преобразовано в Центральное управление космических средств (ЦУКОС) министерства обороны (МО), входившее в состав Ракетных войск стратегического назначения. В 1970 году ЦУКОС МО было реорганизовано в Главное управление космических средств (ГУКОС) МО СССР.

В 1982 году ввиду возросшего объема решаемых задач ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из состава Ракетных войск стратегического назначения и подчинены непосредственно министру обороны СССР – создано управление начальника космических средств министерства обороны.

В августе 1992 году были созданы Военно-космические силы (ВКС) министерства обороны РФ, в состав которых вошли космодромы Байконур, Плесецк и с 1994 года космодром Свободный, а также Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами, Военно-инженерная космическая академия и 50-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ.

В 1998 году Военно-космические силы были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения со статусом управления космических средств.

Как отдельный род Вооруженных сил, Космические войска были сформированы на основании указа президента РФ от 24 марта 2001 года . В их состав вошли все воинские формирования, ранее входившие в ВКС, а также объединение ракетно-космической обороны.

С 2001 года по 2011 год Космическими войсками было проведено и обеспечено проведение более 230 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения. Среди них аппараты связи, навигации, картографии, дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации, научные аппараты и т.д.

Средствами контроля космического пространства было осуществлено предупреждение о более 900 опасных сближениях космических объектов с международной космической станцией.

В соответствии с решением президента Российской Федерации с 1 декабря 2011 года на базе соединений и воинских частей Космических войск, а также войск оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны Военно-воздушных сил были сформированы Войска воздушно-космической обороны (ВКО). Создание Войск ВКО было продиктовано объективной необходимостью в объединении сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, отвечающими за противовоздушную оборону (ПВО) страны, в целях создания единой системы воздушно-космической обороны.

С введением в строй войск ВКО в России, Космические войска как самостоятельный род войск прекратили свое существование

С 1 августа 2015 года Войска воздушно-космической обороны вошли в состав нового вида Вооруженных сил РФ – Воздушно-космических сил (ВКС) России. Вошедшие в него войска были преобразованы в три рода войск, одним из которых стали Космические войска.

Они решают широкий спектр задач , основными из которых являются наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз; обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении; осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) РФ необходимой информацией; поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд других задач.

Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космических средств продолжают воинские части 1-го Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодрома Плесецк), 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки.

В составе российской орбитальной группировки сегодня более 150 аппаратов различного назначения, около 70% из них находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

В 2018 году специалисты Космических войск обеспечили проведение запусков 15 российских космических аппаратов различного назначения с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный. В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространств они выполнили свыше 3 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

В 2018 года специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 700 космических объектов , осуществили контроль за выводом на орбиты более 400 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 300 космических объектов.

В рамках несения боевого дежурства в 2018 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.