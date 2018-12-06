Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в январе

04:03
291
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Архивное фотоКарабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
БАКУ, 5 дек — РИА Новости. Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в январе, сообщил РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
Джон Болтон. Архивное фото
25 октября, 15:28
США не изменили позицию по Карабаху, заявил Болтон
В среду в Милане на полях СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамдъярова и Зограба Мнацаканяна по Карабаху при участии сопредседателей минской группы ОБСЕ.
"Считаю, что переговоры, которые прошли три часа, были важными и полезными с точки зрения еще более лучшего понимания позиций сторон. Было получено согласие продолжить переговоры в этом формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце", — сказал глава МИД Азербайджана.
МИД Армении сообщил, что министры договорились "продолжить встречи, сохраняя сложившуюся динамику". Отмечается, что перед переговорами Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия) Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Оценить 1
Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Киев назвал условие прекращения военного положения
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Лента
новостей
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Сбербанк. Архивное фото
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Американский авианосец Гарри Трумэн. Архивное фото
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях
Презентация Яндекс.Телефона в Москве. 5 декабря 2018
"Яндекс" представил собственный смартфон
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Язык мой — враг мой: Трамп обвалил фондовый рынок США
07:38Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают
07:36Школьники из Гатчины оскорбительными мемами довели учителей до прокуратуры
07:33Госдеп как "обезумевший доктор". Что стоит за ультиматумом в адрес России
07:32Ведущая атомная держава Земли начала распродажу и сходит со сцены
07:31Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти
07:29Легковес с тяжелым ударом. ВДВ ждут новую противотанковую пушку
07:26Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь
15:30Жить спортом: шансы России в отборочном туре Eвро-2020
13:25Добрая воля: как стать волонтером?
16:35Почему люди верят в теории заговора?
12:00БЕЗДОМНЫЕ. ВЫХОД. Эпизод 3
16:44Инвалиды и общество: борьба со стереотипами
16:00Страх неодобрения
12:00Кардиган, Бойкотт и ещё 13 фамилий, превратившихся в слова
Лента новостей