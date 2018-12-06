БАКУ, 5 дек — РИА Новости. Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в январе, сообщил РИА Новости глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В среду в Милане на полях СМИД ОБСЕ состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамдъярова и Зограба Мнацаканяна по Карабаху при участии сопредседателей минской группы ОБСЕ.

"Считаю, что переговоры, которые прошли три часа, были важными и полезными с точки зрения еще более лучшего понимания позиций сторон. Было получено согласие продолжить переговоры в этом формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце", — сказал глава МИД Азербайджана.

МИД Армении сообщил, что министры договорились "продолжить встречи, сохраняя сложившуюся динамику". Отмечается, что перед переговорами Мнацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия) Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.