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В Краснодарском крае в ДТП со скорой погибли шесть человек

08:16
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощиАвтомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. На Кубани шесть человек погибли после ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.
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Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 6:00 мск четверга. Столкнулись карета скорой помощи и автомобиль ВАЗ.
Авария произошла на 9 километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская.
Полиция установила личности водителя легковушки и двух его пассажиров — погибшей на месте аварии 22-летней местной жительницы и 11-летнего подростка, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу
"Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления автотранспортными средствами. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение", — говорится в сообщении.
На месте аварии работают следователи.
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