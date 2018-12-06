В Краснодарском крае в ДТП со скорой погибли шесть человек

КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. На Кубани шесть человек погибли после ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.
19 ноября 2017, 08:00По ком гудит клаксон. Почему ежегодно в ДТП гибнет население целого города
Среди погибших двое детей. Еще четверых пострадавших доставили в больницу.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть около 6:00 мск четверга. Столкнулись карета скорой помощи и автомобиль ВАЗ.
Авария произошла на 9 километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная в районе станицы Некрасовская.
Полиция установила личности водителя легковушки и двух его пассажиров — погибшей на месте аварии 22-летней местной жительницы и 11-летнего подростка, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в районную больницу
"Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления автотранспортными средствами. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение", — говорится в сообщении.
На месте аварии работают следователи.