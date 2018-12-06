В Китае жена сфабриковала исчезновение сына, проверяя чувства мужа к семье

ПЕКИН, 6 дек – РИА Новости. Жительница китайской восточной провинции Чжэцзян сфабриковала исчезновение сына, привлекла к поискам полицию и общественность, чтобы проверить чувства мужа к семье, говорится в заявлении полиции уезда Юэцин, где произошел инцидент.

Инцидент произошел 30 ноября, когда 33-летняя женщина по фамилии Чэнь забрала 11-летнего сына из школы, посадила его в заранее приготовленную для аферы машину с запасами еды, строго наказав, чтобы мальчик никуда не выходил. После этого женщина направилась в местное отделение полиции и написала заявление о пропаже ребенка, который якобы не вернулся из школы.

Правоохранительные органы незамедлительно приступили к расследованию и поискам ребенка, в которых приняли участие не только полицейские, но и многие жители города. Отец ребенка опубликовал в соцсетях сообщение с обещанием вознаграждения "похитителям", если они вернут мальчика невредимым.

Мальчика удалось обнаружить только во вторник, состояние его здоровья оценивается как хорошее. Предварительное расследование выявило, что женщина несколько раз переставляла машину, чтобы осложнить поиски. По данным полиции, в семье были сложные отношения, мужчина жил в другом городе, где у него бизнес, и женщина таким способом хотела проверить, действительно ли муж любит ее и сына и проявит ли заботу в случает несчастья.