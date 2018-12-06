"Старые мастера" принесли Sotheby's 30 миллионов фунтов стерлингов

Топ-лотом торгов, как и ожидалось, стал "Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве" кисти Рембрандта. Работа, выставленная на торги впервые за 60 лет, была продана почти за 9,5 миллиона фунтов стерлингов при оценке в 6-8 миллионов. Перед выставкой в Лувре в 2011 году, в процессе технической экспертизы и реставрации, на картине были обнаружены отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие художнику.