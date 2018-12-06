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"Старые мастера" принесли Sotheby's 30 миллионов фунтов стерлингов

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© AFP 2018 / Anthony WallaceТорги на аукционе Sotheby's. Архивное фотоТорги на аукционе Sotheby's. Архивное фото
© AFP 2018 / Anthony Wallace
ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Вечерние торги произведениями "старых мастеров" в Лондоне принесли Sotheby's более 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
Часы Patek Philippe. Архивное фото
14 ноября, 01:23
Часы Patek Philippe ушли с молотка на аукционе Sotheby's за $3,9 миллиона
Топ-лотом торгов, как и ожидалось, стал "Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве" кисти Рембрандта. Работа, выставленная на торги впервые за 60 лет, была продана почти за 9,5 миллиона фунтов стерлингов при оценке в 6-8 миллионов. Перед выставкой в Лувре в 2011 году, в процессе технической экспертизы и реставрации, на картине были обнаружены отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие художнику.
До недавнего времени работа выставлялась в музее Рембрандта в Амстердаме, причем висела в зале, который ранее был спальней художника.
Пейзаж Якоба ван Рейсдела "Панорамный вид Харлема", оценивавшийся в 1,5-2 миллиона фунтов стерлингов, был продан за 2,6 миллиона.
Портрет 11-летнего принца Уэльского, в будущем Карла II, кисти Антониса Ван Дейка замыкает тройку лидеров торгов: картина продана за 2,6 миллиона фунтов стерлингов при эстимейте в 2-3 миллиона.
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Sotheby'sВеликобританияВ мире
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