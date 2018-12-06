Школьники из Гатчины оскорбительными мемами довели учителей до прокуратуры

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В одном из лицеев Гатчины разгорается скандал: родители семиклассников утверждают, что их детей пытались исключить из учебного заведения за мемы, которые те рисовали на учителей. Более того, обиженные преподаватели якобы требуют привлечь подростков к уголовной ответственности. В лицее парируют: педагоги лишь просили прокуратуру дать правовую оценку "карикатурам", которые были совсем не безобидными, а об исключении и речи не шло.

Александр (имя изменено в соответствии с требованием законодательства) учится в седьмом классе Гатчинского лицея № 3. Параллельно подросток посещает некий образовательный проект, одно из направлений которого называется "мемология". В качестве "дипломного задания" слушателям, как утверждает мама школьника Татьяна Кормина, нужно было создать группу в одной из соцсетей.

Саша с другом задумали вести паблик о школьной жизни. Правда, он был посвящен не урокам и утренникам. Тинейджеры публиковали мемы на учителей.

"Первую картинку действительно выложил мой сын, — рассказала РИА Новости Татьяна. — На ней была изображена учительница биологии, с которой у Саши, как выяснилось потом, был конфликт. Педагог требовала, чтобы Саша носил школьную форму, он отказывался, мотивируя это тем, что в уставе лицея данная норма не прописана. Но он не ходил абы как — всегда в черных штанах и рубашке".

Что это был за мем, Татьяна описать не может. Но уверяет: ее сын в паблике ничего оскорбительного не выкладывал. В качестве примера высылает несколько картинок.

На одном из коллажей изображены средневековые экзекуции: девушке заливают в рот горячий свинец, мужчину растягивают на дыбе. Рядом школьники "вклеили" фото своей учительницы биологии и подписали: "Самые жестокие пытки в истории человечества". На другой картинке та же преподавательница изображена в парикмахерской. "Как вас стричь?" — спрашивает мастер. "В стиле бульдог, пожалуйста", — "отвечает" педагог.

Забегая вперед, скажем: не все картинки были столь безобидными. Многие сопровождались матерными подписями. Причем оскорбляли не только учителей, но и одноклассников, а также их родных. Например, под фото одной из учениц подписано, что ее мама — женщина с пониженной социальной ответственностью. Это, конечно, если переводить в цензурную форму. Группа, кстати, называлась "Аморальные школьники".

Впрочем, Татьяна утверждает: Саша оскорбительных картинок не постил, все созданные им мемы остались на компьютере. Похабщиной же начали заваливать группу его последователи, которых набралось аж 90 человек. Просуществовал ресурс недолго, всего неделю. Кто-то из детей пожаловался педагогам, те попросили удалить паблик.

А еще спустя неделю Татьяну пригласили к директору лицея.

"Сразу извинились"

"Сын сказал, что это из-за мемов, показал мне скрины. Но я не увидела там преступного контента, по крайней мере, среди тех постов, которые публиковал Саша, — утверждает Татьяна. — Как выяснилось потом, пригласили меня не на беседу с директором, а на педсовет. Мне сразу сказали, что после ТАКОГО сын в этой школе учиться не должен. Велели забирать документы. На мои возражения, что у детей с учителями есть недопонимание, конфликт, мне возразили, что я просто плохая мать и не смогла воспитать ребенка. Я даже расплакалась".

Кормина в тот же день обратилась в комитет образования Ленинградской области: "Там приняли сторону моего сына, сказали, что отчислять его нет оснований". Но приключения на этом не закончились: еще через две недели Сашу с мамой вызвали в комиссию по делам несовершеннолетних. Как оказалось, педагоги по химии и биологии написали на подростков заявление. "В нем было сказано, что дети создали группу, порочащую честь и достоинство учителей. "В соответствии с 130-й статьей УК, просим привлечь их к уголовной ответственности" — я чуть не упала, ведь они еще не достигли возраста уголовной ответственности!" — возмущается Татьяна.

Надо сказать, что данная статья утратила силу еще в 2011 году, а оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, перешло в разряд административных. И наказывается теперь штрафом от трех до пяти тысяч рублей.

"Но ведь сын и другие подростки сразу извинились перед учителями. Причем сделали они это еще до педсовета, — говорит Татьяна. — Просто увидели реакцию взрослых, поняли, что обидели их серьезно. На педсовете мы с сыном тоже просили прощения. Однако заявление все равно передали в прокуратуру. Сейчас там решают, каковы будут санкции".

"В прокуратуру пошли как гражданские лица"

Ирина Романова — одна из учителей, на которую публиковали мемы подростки. Она преподает биологию, в школе работает с 1984 года и говорит, что так стыдно за детей ей не было никогда: "В этой группе ведь оскорбляли не только меня и коллег, там было очень много нецензурной брани в отношении одноклассниц, они даже по родителям прошлись".

Учительница заверяет, что на уголовном преследовании они не настаивали, просто перепутали статьи: "В нашем заявлении мы просим дать правовую оценку действиям детей по отношению к нам, учителям. Я педагог со стажем, причем не самый строгий. И читать о себе такие вещи очень обидно".

Ирина Петровна подчеркнула, что персонально извинений от ребят — администраторов группы она не получала: "Весь класс подошел ко мне со словами прощения, а Саша и его друг спрятались за спинами других ребят".

Директор лицея в разговоре с РИА Новости уточнил, что конфликтная ситуация произошла еще в октябре: "На уровне лицея мы приняли все профилактические меры, провели педагогический совет, привлекли психологов. Но учителя — подчеркну, как гражданские лица — сочли нужным обратиться в прокуратуру".

В комитете образования Гатчинского района корреспонденту агентства подтвердили, что мама ученика седьмого класса к ним действительно обращалась. "Она пояснила, что ее сын с одноклассниками организовали группу во "ВКонтакте", где выкладывали мемы о своих друзьях и об учителях школы. На малом педсовете женщина вместе с сыном принесла извинения. Однако, по ее словам, ребенка не пускали на уроки. Комитет образования пояснил, что исключать из школы обучающегося нет оснований. Также была запрошена объяснительная с директора школы. На письменную жалобу мамы комитет дал ответ, что отчисление из школы не планируется", — отметили в ведомстве.

К слову, директор школы также утверждает, что на педсовете не было сказано ни слова об отчислении Саши: "Я давно работаю в школе, знаю, кого мы имеем право отчислять и за что, а кого — нет. В данном случае родительница просто неправильно истолковала наши слова. Все дети продолжают учиться, триместр закончили, хоть и не без троек".