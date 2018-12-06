Рейс Новосибирск-Москва задержали из-за нетрезвых пассажиров на борту

НОВОСИБИРСК, 6 дек - РИА Новости. Утренний авиарейс из Новосибирска в Москву в четверг пришлось задержать примерно на полчаса из-за необходимости снять с самолета трех пассажиров и их багаж, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта Толмачево.

"Произошла задержка на вылет рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" по причине снятия трех пассажиров и двух мест багажа по решению экипажа", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что задержка вылета по этой причине составила около получаса

В свою очередь, знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что у пассажиров были видимые признаки опьянения. С самолета их сняли транспортные полицейские.