Путин отметил отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее потребовал от России в течение двух месяцев вернуться к выполнению соглашения. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить свои обязательства.
Российский лидер отметил, что заявление Помпео прозвучало с опозданием, так как сначала США заявили о намерении выйти из договора, а потом стали искать оправдание своим действиям.
Российский ответ
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Если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под действие ДРСМД, Россия тоже будет это делать, заявил Путин.
Президент назвал аргументы о том, что сейчас только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД, в принципе понятными.
"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — пояснил глава государства.
Цели ответных действий России
Страны, разместившие у себя американские ракеты средней и меньшей дальности, станут целями ответных действий России, заявил в минувшую среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал он.
Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении ДРСМД, заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.
Нарушения договора со стороны США
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За время действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия фиксировала его нарушение со стороны США около 95 раз, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По его словам, нарушением ДРСМД можно назвать и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.
Помимо этого, США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД, а в недавно принятом бюджете США значится статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой крылатой ракеты средней дальности, подчеркнул глава комитета.
Шестьдесят дней
Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств. В это время Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружения, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги будут определены после консультаций с европейскими союзниками. Он подчеркнул, что Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения. Американское посольство в Москве передало в российское министерство официальную ноту.В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран Североатлантического альянса намерены обсудить с Россией вопрос договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Мы поднимали этот вопрос на предыдущем СРН несколько недель назад. Несколько союзников объявили вчера на встрече (в Брюсселе — ред.), что поднимут вопрос РСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия-НАТО", — сказал генсек.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Согласно договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанному в 1987 году и вступившему в силу 1 июня 1988 года, стороны брали на себя обязательства не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.
В рамках его исполнения к июню 1991 года США уничтожили 846 ракетных комплексов "Першинг-2", "Першинг-1А" и "BGM-109G" (ракета Tomahawk наземного базирования). Советская сторона "пожертвовала" гораздо большим количеством вооружений, утилизировав 1846 ракетных систем РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (средней дальности), ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (все три — малой дальности).
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