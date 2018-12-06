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Путин отметил отсутствие доказательств нарушения Россией ДРСМД

01:49
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Вчера, 11:00
Россия выступает против слома ДРСМД, заявили в МИД
Госсекретарь США Майк Помпео ранее потребовал от России в течение двух месяцев вернуться к выполнению соглашения. В противном случае Вашингтон пригрозил приостановить свои обязательства.
Российский лидер отметил, что заявление Помпео прозвучало с опозданием, так как сначала США заявили о намерении выйти из договора, а потом стали искать оправдание своим действиям.

Российский ответ

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
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Если США считают, что должны иметь оружие, которое сейчас попадает под&nbsp;действие ДРСМД, Россия тоже будет это делать, заявил Путин.

Президент назвал аргументы о том, что сейчас только США и Россия не производят оружие, попадающее под действие ДРСМД, в принципе понятными.
"Это правда, действительно. Многие другие страны — их там уже с десяток, наверное — такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", — пояснил глава государства.

Цели ответных действий России

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Страны, разместившие у&nbsp;себя американские ракеты средней и&nbsp;меньшей дальности, станут целями ответных действий России, заявил в&nbsp;минувшую среду в&nbsp;ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", — сказал он.
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Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении ДРСМД, заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
"Мы исходим из того, что <…> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — сказал он.

Нарушения договора со&nbsp;стороны США

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За время действия Договора о&nbsp;ликвидации ракет средней и&nbsp;меньшей дальности Россия фиксировала его нарушение со&nbsp;стороны США около&nbsp;95 раз, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по&nbsp;обороне и&nbsp;безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, нарушением ДРСМД можно назвать и широкое использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.
Помимо этого, США развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД, а в недавно принятом бюджете США значится статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой крылатой ракеты средней дальности, подчеркнул глава комитета.

Шестьдесят дней

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Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в&nbsp;течение 60 дней, если Россия не&nbsp;вернется к&nbsp;исполнению взятых на&nbsp;себя обязательств. В это время Вашингтон не&nbsp;будет испытывать или&nbsp;развертывать новые системы вооружения, которые по&nbsp;своим характеристикам подпадают под&nbsp;действие ДРСМД. Дальнейшие шаги будут определены после консультаций с&nbsp;европейскими союзниками. Он подчеркнул, что Россия может спасти договор, признав нарушения и&nbsp;начав снова соблюдать его положения. Американское посольство в&nbsp;Москве передало в&nbsp;российское министерство официальную ноту.В среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран Североатлантического альянса намерены обсудить с&nbsp;Россией вопрос договора о&nbsp;ликвидации ракет средней и&nbsp;меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы поднимали этот вопрос на предыдущем СРН несколько недель назад. Несколько союзников объявили вчера на встрече (в Брюсселе — ред.), что поднимут вопрос РСМД в ходе двусторонних контактов с РФ. Мы также готовы снова поднять этот вопрос на Совете Россия-НАТО", — сказал генсек.

Договор о&nbsp;ликвидации ракет средней и&nbsp;меньшей дальности

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Согласно договору о&nbsp;ликвидации ракет средней и&nbsp;меньшей дальности (ДРСМД), подписанному в&nbsp;1987 году и&nbsp;вступившему в&nbsp;силу 1 июня 1988 года, стороны брали на&nbsp;себя обязательства не&nbsp;испытывать и&nbsp;не развертывать баллистические и&nbsp;крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до&nbsp;5500 километров) и&nbsp;малой (от 500 до&nbsp;1000 километров) дальности.

В рамках его исполнения к июню 1991 года США уничтожили 846 ракетных комплексов "Першинг-2", "Першинг-1А" и "BGM-109G" (ракета Tomahawk наземного базирования). Советская сторона "пожертвовала" гораздо большим количеством вооружений, утилизировав 1846 ракетных систем РСД-10 "Пионер", "Р-12", "Р-14" (средней дальности), ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока" (все три — малой дальности).
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Ракетный паритетДвадцать первого августа 1957 года состоялся первый в истории успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Советская Р-7 стартовала с космодрома "Байконур" и долетела до полигона на Камчатском полуострове. Какие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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Владимир ПутинРоссияСШАВыход США из договора о РСМДВ мире
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