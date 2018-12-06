На Камчатке девятилетний ребенок погиб в стиральной машинке

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Семья ребенка, который погиб на Камчатке в стиральной машине от удушья, не стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом ребенок учился на дому, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктор Тюменцев.

В среду следователи сообщали, что тело 9-летнего ребенка в одной из квартир населенного пункта в Елизовском районе обнаружила мать, вернувшись с работы вечером 4 декабря. С ее слов, два-три года назад сын уже залезал в стиральную машинку. Ребенок находился дома один, дверь была закрыта изнутри. Отец мальчика в это время был в командировке за пределами Камчатского края. Следов, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено, смерть мальчика наступила от удушья, сообщали следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Связывался с комиссией по делам несовершеннолетних. Семья не попадала в сферу субъектов профилактики, показаний к этому не было. Мать воспитывала ребенка одна, отец с ними не живет, второй ребенок учится за пределами Камчатки", - сказал собеседник.

По его словам, семья на учете в КДН не стояла.