Межзвездный разведчик удаляется от Земли. Чего опасаются астрономы?

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Год назад астрономы впервые за всю историю наблюдений обнаружили вблизи Земли космическое тело, оказавшееся пришельцем из другой звездной системы. Объект Оумуамуа необычен по всем параметрам. Где он образовался и почему с большой скоростью несется в пространстве, неясно. Некоторые ученые поспешили предположить, что загадочный гость — разведчик, посланный к нам братьями по разуму.

Случайная встреча

В 2004 году ученые NASA объявили о вероятном столкновении астероида Апофис с Землей. С тех пор орбита космического тела и его размеры были очень точно вычислены, а риск катастрофы многократно снизился.

Тем не менее тема астероидной опасности стала весьма популярной. Многие страны развернули сети для поиска космических странников. Чтобы отслеживать объекты вблизи орбиты Земли, NASA запустило проект Pan-STARSS, объединяющий пока два телескопа на Гавайях. Каждый из них сканирует определенный участок неба.

В середине октября 2017 года телескоп Pan-STARRS-1 засек на расстоянии 30 миллионов километров от Земли объект, получивший временное обозначение C/2017 U1. Ученые решили, что это маленькая комета, и стали наблюдать.

Спустя несколько дней выяснилось, что C/2017 U1 движется по гиперболической траектории, а не вокруг Солнца, как все известные тела нашей планетной системы. Следовательно, астрономы наткнулись на самый настоящий межзвездный космический объект.

Удивительный гость получил имя 1I/Оумуамуа, что с гавайского означает "вестник, прибывший издалека", "разведчик". На его изучение бросили значительные силы мировой астрономии.

© Иллюстрация РИА Новости . ESO Траектория межзвездного объекта Оумуамуа © Иллюстрация РИА Новости . ESO

Таинственная колыбель звездного гостя

Оумуамуа двигался со стороны созвездия Лира и его ярчайшей звезды Вега со скоростью примерно 26 километров в секунду, но вряд ли там его родина.

Объект вошел по сильно наклоненной к плоскости эклиптики траектории, благополучно миновал пояс астероидов и Солнце, ускорившись в точке сближения до 87 километров в секунду.

Уже в мае он удалился от Солнца на расстояние радиуса орбиты Юпитера. В январе 2019 года поравняется с Сатурном и через четыре года доберется до Нептуна. Наша звезда не может удержать его на орбите, и он продолжит странствие в направлении созвездия Пегас.

Уже год назад Оумуамуа удалился от нас настолько, что объект невозможно было наблюдать в телескопы, и астрономы боятся, что собранных сведений недостаточно, чтобы раскрыть все его тайны.

Марко Мичели с коллегами из Координационного центра Европейского космического агентства во Фраскати (Италия) проанализировали все данные о движении объекта, чтобы вычислить траекторию. Путь космических тел обусловлен только гравитационными силами, за исключением комет, которые могут испытывать влияние других факторов.

Ученые доказали, что Оумуамуа слегка ускоряется. Версию о гравитационном влиянии Солнца или планет они отбросили сразу. Импульс объекту могли бы придать взаимодействие с солнечным ветром, столкновение с другими телами, присутствие второго тела вблизи Оумуамуа, трение. Однако лучше всего его поведение объясняет гипотеза о дегазации.

Во время сближения с Солнцем поверхность Оумуамуа нагрелась свыше 600 кельвинов. Если большая его часть состоит изо льда, как у всех комет, то объект начал таять. Пары воды вырываются сквозь твердую кору и служат своего рода реактивными двигателями, толкающими тело вперед.

Сценарий убедительный. Проблема только в том, что никаких выбросов газа, пыли в виде облака или хвоста, каких-либо молекулярных следов воды от Оумуамуа не замечено. Мичели полагает, что за время странствия объект закалился под действием космических лучей, его верхний слой сублимировался, все летучие соединения оттуда выпарились и сверху образовалась скорлупа.

Сотрудники Астрофизического научного центра Королевского университета в Белфасте (Великобритания) во главе с Аланом Фицсимонсом вычислили , что если первые 40 сантиметров грунта не содержат воды, то поверхность Оумуамуа при нагреве не проявит признаков газовой активности, даже если его недра состоят изо льда. Толщина скорлупы, или мантии, может составлять два метра.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, ESO, Depositphotos Размеры астероида Оумуамуа © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, ESO, Depositphotos

Комета или астероид?

Мичели считает, что Оумуамуа ведет себя как маленькая комета. Его оппоненты настаивают на версии астероида. Об этом свидетельствуют его физические свойства, например красный цвет. Возможно, поверхность "разведчика" покрыта железистыми окисленными соединениями, частично слоистыми силикатами. Сказать что-то более точное о составе "скорлупы" невозможно.

Сильно вытянутая, сигарообразная форма Оумуамуа тоже косвенно указывает на то, что это скорее каменный объект. Он кувыркается в полете каждые семь-восемь часов, давая понять, что испытал сильное столкновение в прошлом. Скорее всего, событие произошло на родине астероида, поскольку подобные встречи в межзвездной среде ввиду ее разреженности и в Солнечной системе маловероятны.

Амайя Моро-Мартин из STScI (Институт исследований космоса с помощью космического телескопа, США) полагает , что Оумуамуа прилетел от молодой соседней звезды. Скорее всего, Солнце — первое чужое светило, встреченное им на пути.

Рождение звезды сопровождается образованием планетезимали — диска из вещества, который служит источником формирования планет. По мере разделения материала его остатки выбрасываются из звездной системы под действием центробежных сил. Этот сценарий подтверждается существованием в Галактике множества звездных систем с планетами, похожими на Землю.

В Солнечной системе преобладают кометы, и ученые думали, что это верно для межзвездных объектов. Тело, обитающее на окраине звездной системы, за линией образования льда, легче сорвать с орбиты. Вот почему появление каменного Оумуамуа вызвало у исследователей искреннее недоумение.

Роман Рафиков из Кембриджского университета (Великобритания) считает , что Оумуамуа — это камень родом из ближайшей системы белого карлика. Он мог образоваться при разрушении планетоида — астероида или каменной планеты.

Прямой выброс массивной планеты или ее разрушение под действием ударной волны от взрыва сверхновой менее вероятны, полагает астроном.

Разведка дальних миров

Заведующий отделом астрономии Гарвардского университета (США) Абрахам Леб перечисляет шесть фактов, которые делают Оумуамуа очень странным космическим телом: 1) место его рождения не похоже на Солнечную систему; 2) движение объекта подразумевает очень специфическую систему отсчета; 3) сила, вырвавшая его из родной звездной системы, должна быть очень большой; 4) форма и вращение необычны; 5) его поверхность должна быть очень яркой, 6) тело испытывает негравитационное ускорение.

Леб допускает, что эти необычные свойства указывают на искусственное происхождение Оумуамуа. Что, если это солнечный парус или обломок космического аппарата? Подобная версия объяснила бы ускорение объекта под действием солнечного ветра.

Почти четверть звезд Млечного Пути располагают собственными планетами. Логично предположить, что межзвездное пространство полно разведчиков или даже мусора рукотворного происхождения.