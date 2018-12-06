Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Александр Филиппов. Эксперты рассказали РИА Новости о возможных сценариях развития ситуации с "церковью Украины" .

Ранее в СМИ появилась одна страница проекта устава религиозной структуры, создаваемой на Украине под видом "независимой" церкви официальным Киевом и Константинопольским патриархатом

Проект предполагает не автокефалию, за которую так ратует президент Петр Порошенко, а всего лишь урезанную автономию, даже меньшую, чем имеет сегодня каноническая Украинская православная церковь, находясь в юрисдикции Московского патриархата, считают эксперты.

При этом будет создана церковная иерархия Константинопольской церкви, параллельная иерархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Понятно только одно: конфликт на Украине становится все более масштабным.

Полуавтономная церковь на Украине

"Разные православные церкви возглавляются и патриархами, и митрополитами, и архиепископами. Однако в данном случае такая зависимость от Константинополя дает право утверждать, что новая церковь носит черты не автокефальной, а автономной или даже полуавтономной церкви — не более того", — сказал в беседе с РИА Новости протоиерей, доктор церковного права, профессор Владислав Цыпин.

"Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, пишет Romfea.gr . Константинопольский патриархат считает мироварение своим исключительным правом. В РПЦ с этим не согласны, настаивая, что им обладает любая независимая церковь.

"Хотя есть церкви, которые получают миро от Константинополя, но признаются автокефальными, например Элладская и Чешских земель и Словакии", — поясняет священник.

Новая церковь не сможет сама канонизировать своих святых, она должна будет ждать окончательного решения фанариотов (Фанар — квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха). "Это, разумеется, тоже означает отсутствие автокефального статуса, — констатирует протоиерей. — Если речь идет о внешнем утверждении решений синода, то это признак отсутствия автокефалии".

В то же время русские богословы сравнивают создаваемую на Украине религиозную структуру с Эстонской церковью в составе Константинопольского патриархата, созданной в 1996 году и до сих пор существующей параллельно с Эстонской церковью Московского патриархата. Но в Эстонии речь шла всего о нескольких десятках приходов, и компромисс Константинополя с Москвой был найден. Что же касается Украины, то тут ситуация "принципиально другая". "Это прямое вторжение Константинополя на территорию, которая с XVII века никогда не была в его юрисдикции. Это захват территории без всяких прецедентов", — утверждает Владислав Цыпин.

Как будут развиваться события, трудно сказать. Насколько можно судить на примере Эстонии, новая структура объединит раскольников и перебежчиков из канонической церкви. "Как поведет себя Филарет (патриарх самопровозглашенного Киевского патриархата. — Прим. ред.), который себя патриархом считает? Согласится ли он на "понижение в должности"? На Украине уже есть два раскола. И что выйдет из затеи Константинополя: появление третьего раскола или объединение всех расколов? В любом случае речь идет о новом раскольничьем образовании. И реакция Московского патриархата — крайне негативная и вполне ожидаемая", — подчеркивает Цыпин.

По его словам, канонически может существовать только одна иерархия. Существование двух иерархий на одной территории неправомерно. "Это все равно что сказать, что конституционно в России есть одна власть во главе с президентом и параллельно — какая-то другая власть, — говорит протоиерей. — Мы исходили из того, что параллельные иерархии имеются только в диаспоре, то есть в странах, где православные церкви находятся вне рамок своей четко обозначенной территории. Но Украина — православная страна, поэтому никаких двух параллельных структур, которые были бы каноническими и признавали бы друг друга, абсолютно не может быть!" — уверен эксперт.

Об этом же говорят и на Фанаре, только с точностью до наоборот, утверждая, что с того момента, как их экзархи были назначены управлять церковью на территории Украины, все христиане, которые не подчинены экзарху Константинопольского патриархата, "не существуют канонически". "Константинополь претендует на то, что в диаспоре возможна исключительно его юрисдикция. Но с этим согласны только этнические греческие церкви. Другие же православные церкви всегда игнорировали претензии Фанара на власть и создавали собственные структуры на территории Европы", — подвел итог богослов.

"То, что параллельно будут существовать две церковные структуры, это, я думаю, вполне возможно. Хотя мы видим, как иерархов и священнослужителей канонической церкви на Украине уже буквально прессуют, выражаясь современным языком", — отмечает специалист по истории Церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. Очевидно, цель украинской власти одна — заставить их участвовать в так называемом объединительном соборе и, можно сказать, загнать их в эту "единую поместную церковь". "Но судя по тому, как держится епископат и духовенство канонической Украинской церкви, думаю, это вряд ли пройдет. Более того, действие рождает противодействие. Священнослужителей ломают буквально через колено. Полагаю, это породит лишь более активный протест против такого очевидного насилия над совестью, очевидной политизации этого вопроса", — подчеркивает профессор.

Специалист считает, что восстановить евхаристическое общение так быстро, как в свое время в Эстонии, на Украине не получится — другие масштабы. "В Эстонии тогда мы пренебрегли тем обстоятельством, что Константинополь параллельно создал свою церковную структуру, — и ради церковного мира пошли на восстановление общения", — поясняет он. В Эстонии приходы сравнительно мирно "разбежались по юрисдикциям". На Украине все будет сложнее. "Мы уже наблюдаем эскалацию насилия со стороны государства. Дальше могут начаться конфликты между верующими, и все это превратится в масштабный конфликт на религиозной почве", — с сожалением отмечает эксперт.

Восстановление общения возможно, только если Константинополь предпримет шаги, направленные на то, чтобы "вернуть церковной жизни Украины прежний статус-кво".

Профессор Петрушко полагает, что ситуация не изменится даже после смерти патриарха Варфоломея, поскольку решения Константинопольского синода отражают "настрой значительной части духовенства". "Хотя, может быть, видя, каким для всего православного мира стал украинский вопрос, они все-таки попытаются потом переложить всю вину на патриарха Варфоломея и начать восстанавливать отношения заново", — заключает историк.

Не станет патриархатом, а останется митрополией

Опубликованный устав предполагает "жесткую иерархическую подчиненность Константинополю", утверждает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Члены церковной иерархии на Украине не "смогут входить в синод Константинополя". Кроме того, новая церковь будет иметь меньше независимости в "вопросах финансов и недвижимости". А между тем "все хорошо помнят, как происходил раздел имущества после раскола церкви на Украине в 1990-х. Сейчас ожидают такого же сценария", — напоминает специалист. Передача государством лавр другим церквям не исключает развития конфликтов, поскольку "верующие за много лет привыкли к тому, что они ходят молиться в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры", — говорит Богдан Безпалько. "Возможен конфликт Филарета Денисенко с патриархом Варфоломеем, потому что у Денисенко большие амбиции и непонятно, готов ли он ими поступиться. Если не готов, тогда сохранится отдельная православная церковь "Киевского патриархата", — убежден он.