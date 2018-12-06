Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
материалов
Религия и мировоззрение

Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь

07:26
11
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавраКиево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Александр Филиппов. Эксперты рассказали РИА Новости о возможных сценариях развития ситуации с "церковью Украины" .
Ранее в СМИ появилась одна страница проекта устава религиозной структуры, создаваемой на Украине под видом "независимой" церкви официальным Киевом и Константинопольским патриархатом
Проект предполагает не автокефалию, за которую так ратует президент Петр Порошенко, а всего лишь урезанную автономию, даже меньшую, чем имеет сегодня каноническая Украинская православная церковь, находясь в юрисдикции Московского патриархата, считают эксперты.
При этом будет создана церковная иерархия Константинопольской церкви, параллельная иерархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Понятно только одно: конфликт на Украине становится все более масштабным.
Патриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
Вчера, 17:22Религия и мировоззрение
Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета

Полуавтономная церковь на Украине

"Разные православные церкви возглавляются и патриархами, и митрополитами, и архиепископами. Однако в данном случае такая зависимость от Константинополя дает право утверждать, что новая церковь носит черты не автокефальной, а автономной или даже полуавтономной церкви — не более того", — сказал в беседе с РИА Новости протоиерей, доктор церковного права, профессор Владислав Цыпин.
"Украинская церковь" сможет получать миро только из Стамбула, пишет Romfea.gr. Константинопольский патриархат считает мироварение своим исключительным правом. В РПЦ с этим не согласны, настаивая, что им обладает любая независимая церковь.
"Хотя есть церкви, которые получают миро от Константинополя, но признаются автокефальными, например Элладская и Чешских земель и Словакии", — поясняет священник.
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Вчера, 16:09Религия и мировоззрение
Варфоломей опасается давать автокефалию украинской церкви, считает эксперт
Новая церковь не сможет сама канонизировать своих святых, она должна будет ждать окончательного решения фанариотов (Фанар — квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха). "Это, разумеется, тоже означает отсутствие автокефального статуса, — констатирует протоиерей. — Если речь идет о внешнем утверждении решений синода, то это признак отсутствия автокефалии".
В то же время русские богословы сравнивают создаваемую на Украине религиозную структуру с Эстонской церковью в составе Константинопольского патриархата, созданной в 1996 году и до сих пор существующей параллельно с Эстонской церковью Московского патриархата. Но в Эстонии речь шла всего о нескольких десятках приходов, и компромисс Константинополя с Москвой был найден. Что же касается Украины, то тут ситуация "принципиально другая". "Это прямое вторжение Константинополя на территорию, которая с XVII века никогда не была в его юрисдикции. Это захват территории без всяких прецедентов", — утверждает Владислав Цыпин.
Как будут развиваться события, трудно сказать. Насколько можно судить на примере Эстонии, новая структура объединит раскольников и перебежчиков из канонической церкви. "Как поведет себя Филарет (патриарх самопровозглашенного Киевского патриархата. — Прим. ред.), который себя патриархом считает? Согласится ли он на "понижение в должности"? На Украине уже есть два раскола. И что выйдет из затеи Константинополя: появление третьего раскола или объединение всех расколов? В любом случае речь идет о новом раскольничьем образовании. И реакция Московского патриархата — крайне негативная и вполне ожидаемая", — подчеркивает Цыпин.
Представители Украинской православной церкви. Архивное фото
Вчера, 15:53Религия и мировоззрение
"Объединительный" собор на Украине станет позорной страницей, заявили в РПЦ
По его словам, канонически может существовать только одна иерархия. Существование двух иерархий на одной территории неправомерно. "Это все равно что сказать, что конституционно в России есть одна власть во главе с президентом и параллельно — какая-то другая власть, — говорит протоиерей. — Мы исходили из того, что параллельные иерархии имеются только в диаспоре, то есть в странах, где православные церкви находятся вне рамок своей четко обозначенной территории. Но Украина — православная страна, поэтому никаких двух параллельных структур, которые были бы каноническими и признавали бы друг друга, абсолютно не может быть!" — уверен эксперт.
Об этом же говорят и на Фанаре, только с точностью до наоборот, утверждая, что с того момента, как их экзархи были назначены управлять церковью на территории Украины, все христиане, которые не подчинены экзарху Константинопольского патриархата, "не существуют канонически". "Константинополь претендует на то, что в диаспоре возможна исключительно его юрисдикция. Но с этим согласны только этнические греческие церкви. Другие же православные церкви всегда игнорировали претензии Фанара на власть и создавали собственные структуры на территории Европы", — подвел итог богослов.
Сотрудники правоохранительных органов Украины перед центральным входом Киево-Печерской Лавры. Архивное фотоерской Лавры
Вчера, 11:35Религия и мировоззрение
СБУ обвинила УПЦ в разжигании религиозной розниПри обысках в храмах силовики изъяли печатную продукцию, в которой эксперты ведомства нашли признаки пропаганды религиозной нетерпимости и оскорбления чувств верующих.
"То, что параллельно будут существовать две церковные структуры, это, я думаю, вполне возможно. Хотя мы видим, как иерархов и священнослужителей канонической церкви на Украине уже буквально прессуют, выражаясь современным языком", — отмечает специалист по истории Церкви на Украине, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. Очевидно, цель украинской власти одна — заставить их участвовать в так называемом объединительном соборе и, можно сказать, загнать их в эту "единую поместную церковь". "Но судя по тому, как держится епископат и духовенство канонической Украинской церкви, думаю, это вряд ли пройдет. Более того, действие рождает противодействие. Священнослужителей ломают буквально через колено. Полагаю, это породит лишь более активный протест против такого очевидного насилия над совестью, очевидной политизации этого вопроса", — подчеркивает профессор.
Специалист считает, что восстановить евхаристическое общение так быстро, как в свое время в Эстонии, на Украине не получится — другие масштабы. "В Эстонии тогда мы пренебрегли тем обстоятельством, что Константинополь параллельно создал свою церковную структуру, — и ради церковного мира пошли на восстановление общения", — поясняет он. В Эстонии приходы сравнительно мирно "разбежались по юрисдикциям". На Украине все будет сложнее. "Мы уже наблюдаем эскалацию насилия со стороны государства. Дальше могут начаться конфликты между верующими, и все это превратится в масштабный конфликт на религиозной почве", — с сожалением отмечает эксперт.
Восстановление общения возможно, только если Константинополь предпримет шаги, направленные на то, чтобы "вернуть церковной жизни Украины прежний статус-кво".
Профессор Петрушко полагает, что ситуация не изменится даже после смерти патриарха Варфоломея, поскольку решения Константинопольского синода отражают "настрой значительной части духовенства". "Хотя, может быть, видя, каким для всего православного мира стал украинский вопрос, они все-таки попытаются потом переложить всю вину на патриарха Варфоломея и начать восстанавливать отношения заново", — заключает историк.
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
4 декабря, 20:43Религия и мировоззрение
СМИ: Константинополь полностью подчинит украинскую автокефальную церковь

Не станет патриархатом, а останется митрополией

Опубликованный устав предполагает "жесткую иерархическую подчиненность Константинополю", утверждает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Члены церковной иерархии на Украине не "смогут входить в синод Константинополя". Кроме того, новая церковь будет иметь меньше независимости в "вопросах финансов и недвижимости". А между тем "все хорошо помнят, как происходил раздел имущества после раскола церкви на Украине в 1990-х. Сейчас ожидают такого же сценария", — напоминает специалист. Передача государством лавр другим церквям не исключает развития конфликтов, поскольку "верующие за много лет привыкли к тому, что они ходят молиться в Киево-Печерскую и Почаевскую лавры", — говорит Богдан Безпалько. "Возможен конфликт Филарета Денисенко с патриархом Варфоломеем, потому что у Денисенко большие амбиции и непонятно, готов ли он ими поступиться. Если не готов, тогда сохранится отдельная православная церковь "Киевского патриархата", — убежден он.
"Сейчас на допросы в СБУ приглашают ряд епископов, которых пытаются склонить к участию в Соборе, назначенном на 15 декабря, и к тому, чтобы они влились в состав новообразованной церкви на Украине. Конфликт между церквями усугубляется конфликтом между государствами и общей геополитической ситуацией. Сложно рассчитывать на то, что все это быстро закончится", — считает эксперт.
Раскол в православном мире: быть или не быть
30 октября, 18:34
Раскол в православном мире: быть или не быть
Оценить 143
Украина
Рекомендуем
Курс валют на экране мобильного телефона
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
РИА
Новости
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Эсминец ВМС США демонстративно прошел около российской базы
Ракетный эсминец ВВС США McCampbell. Архивное фото
Американский эсминец демонстративно приблизился к базе Тихоокеанского флота
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
Лента
новостей
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия
Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию
Американские доллары. Архивное фото
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Истребитель ВМС США F/A-18. Архивное фото
У берегов Японии столкнулись два самолета ВМС США
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
Прилепин объяснил, почему больше не воюет в Донбассе
Как вы меня назвали? Украинского эксперта выгнали из студии России 1
Ведущий "России 1" объяснил, почему выгнал украинского политолога
Вид площади Независимости в Киеве. Архивное фото
На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посол
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018
Появилось видео падения первой ступени ракеты Falcon 9 в океан
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:38Язык мой — враг мой: Трамп обвалил фондовый рынок США
07:38Голландцы обвинили Россию в шпионаже. Доказательства поражают
07:36Школьники из Гатчины оскорбительными мемами довели учителей до прокуратуры
07:33Госдеп как "обезумевший доктор". Что стоит за ультиматумом в адрес России
07:32Ведущая атомная держава Земли начала распродажу и сходит со сцены
07:31Россия не верит в прогноз Всемирного банка по нефти
07:29Легковес с тяжелым ударом. ВДВ ждут новую противотанковую пушку
07:26Константинополь отменяет Киевский патриархат и создает параллельную церковь
15:30Жить спортом: шансы России в отборочном туре Eвро-2020
13:25Добрая воля: как стать волонтером?
16:35Почему люди верят в теории заговора?
12:00БЕЗДОМНЫЕ. ВЫХОД. Эпизод 3
16:44Инвалиды и общество: борьба со стереотипами
16:00Страх неодобрения
12:00Кардиган, Бойкотт и ещё 13 фамилий, превратившихся в слова
Лента новостей