Язык мой — враг мой: Трамп обвалил фондовый рынок США

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американский рынок акций пережил в последние месяцы целую серию падений. К концу ноября лихорадка начала утихать, более того — рынок даже показал рост. Разгоряченных инвесторов успокоил 90-дневный мораторий на введение новых пошлин и перспектива перемирия в торговой войне Вашингтона и Пекина. Впрочем, эйфория не продержалась и двух суток. После твита Дональда Трампа возникла паника. Индикатор "голубых фишек" Dow Jones рухнул на 8000 пунктов, а в целом индексы обвалились более чем на три процента. Аналитики уверены: в экономике США все отчетливее вырисовывается призрак рецессии.

Вздохнули с облегчением

Совсем недавно фондовые индексы вышли из турбулентности и перешли к росту — это была реакция на возможность скорого окончания торговой войны и на то, что от бестолковой агрессии Вашингтон наконец перейдет к разумной экономической политике.

Торги на американских биржах 3 декабря открылись резким повышением. США согласились отсрочить повышение таможенных пошлин на китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что с 1 января тариф на ввоз возрастет с десяти до 25 процентов. Участники рынка вздохнули с облегчением, а аналитики констатировали: ситуация разрядилась.

Надежда на лучшее появилась и у американских автопроизводителей, пострадавших от тарифных зигзагов Трампа. Автогигант General Motors (GM) сообщил о закрытии трех заводов в США и одного — в канадской провинции Онтарио. Причина — резкое снижение рентабельности, в том числе из-за подорожания китайских комплектующих, обложенных повышенными пошлинами.

В минувшую субботу американский президент написал в твиттере, что Китай "согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей". При этом он напомнил: на данный момент пошлины составляют 40 процентов.

Для GM такое решение Пекина стало бы лучшей новостью за последние месяцы. Как и для компании Ford, тоже стремительно приближающейся к банкротству.

Полное затмение

Впрочем, "проблески разума" оказались недолгими.

"Я — человек пошлин (tariff mаn). Когда люди или страны пытаются прибрать к рукам великие богатства нашей страны, я хочу, чтобы они платили за подобные привилегии. Это лучший способ укрепить нашу экономическую мощь. Сейчас мы получаем миллиарды долларов от импортных пошлин", — написал президент США в твиттере 4 декабря, призвав "сделать Америку снова богатой".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г. ​

Предприниматели юмора не оценили.

"Мистер Трамп, стоимость оборудования, которое я закупаю для своего бизнеса, с января выросла на 30 процентов. Пошлины плачу я, а не Китай", — написал один из комментаторов под твитом президента.

"К сожалению, так пошлины и работают. Страна, вводящая их, в конечном счете изымает деньги у своих же собственных бизнесменов, а те, в свою очередь, — у конечных потребителей", — констатировал другой.

Рынок от заявления Трампа сразу пришел в ужас, нивелировав бурный рост предшествовавших двух дней. Твит Трампа стал для него очередным ударом, разбив в пух и прах все чаяния инвесторов.

Мощное падение

Промышленный индекс Dow Jones рухнул на 799 пунктов — на 3,1% ниже значений закрытия предыдущей сессии. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,1%, высокотехнологичный Nasdaq потерял 3,8%.

В "красной зоне" оказалось подавляющее большинство акций, лидерами снижения стали высокотехнологичные гиганты. Amazon рухнула почти на шесть процентов, капитализация Google снизилась примерно на пять процентов, Netflix потеряла более пяти процентов. Бумаги Apple обвалились на 4,5%: наряду с автопроизводителями, "яблочная" компания рискует оказаться в числе первых жертв развязанной Трампом торговой войны.

Еще в июне этого года американский лидер говорил, что не будет вводить дополнительные пошлины на iPhone из Китая, и пообещал Тиму Куку: для его компании он сделает исключение. Но уже менее чем через полгода стало ясно: и этим обещаниям нельзя верить.

В конце ноября глава Белого дома заявил, что "вполне допускает" введение пошлин на смартфоны и ноутбуки Apple, произведенные в Китае. Это станет для компании мощным ударом, финансовые показатели которой в последнее время и без того не радуют инвесторов.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Генеральный директор Apple Тим Кук слушает президента США Дональда Трампа во время круглого стола в Белом доме в Вашингтоне © AFP 2018 / Nicholas Kamm

Рецессия не за горами

Аналитики крупнейшего американского инвестбанка Goldman Sachs ранее уже подсчитали, что осенние обвалы на фондовой бирже не пройдут даром. Их последствия экономика ощутит уже в начале следующего года. Ко второму кварталу негативное влияние рыночных потрясений "съест" до 0,75% ВВП. Впрочем, эти колебания эксперты сочли лишь репетицией нового кризиса, с которым предстоит столкнуться рынку.

Уже сейчас очевидно, что последствия лихорадки на фондовом рынке будут куда более серьезными. Обвал, пережитый 4 декабря после непродолжительного затишья, стал одним из крупнейших в уходящем году.

Поводом для падения рынка акций США стали не только риски, связанные с затяжным торговым конфликтом между Вашингтоном и Пекином. Не меньшие опасения инвесторам внушают и дальнейшие перспективы американской экономики, в которой усматриваются первые признаки грядущей рецессии.