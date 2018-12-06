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Германия против ужесточения антироссийских санкций, заявил немецкий посол

05:33
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фотоФлаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Цель Берлина — предотвращение дальнейшей эскалации ситуации в Керченском проливе, подчеркнул посол на Украине Эрнст Райхель.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Германия считает контрпродуктивным введение новых санкций против России в связи с ситуацией в Керченском проливе, так как подобный шаг может привести к эскалации конфликта, об этом заявил посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель, сообщает агентство "Украинские новости".
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"Поэтому много стран-членов, включая и нашу страну, считают, что было бы контрпродуктивным сейчас в этот момент добавлять напряженности путем новых санкций, когда и так напряженность достигла значительного уровня", — заявил Райхель.

Провокация в&nbsp;Керченском проливе

Отношения России и Украины обострились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля, нарушивших государственную границу России. Украинские власти обвинили Москву в агрессии и ввели военное положение в десяти областях.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая потребовалась президенту Украины Петру Порошенко в преддверии президентских выборов из-за его падающего рейтинга.
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Порошенко уже не раз заявлял о поддержке Киева со стороны Запада. Однако его призыв к НАТО направить военные корабли в Азовское море остался без ответа, а после такой же просьбы к Берлину бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не должна позволить втянуть себя в войну с Россией, как это пытается сделать Киев.
Кроме того, украинские власти рассчитывают на то, что Евросоюз введет новые антироссийские санкции, но, как сообщил РИА Новости источник в Брюсселе, некоторые страны ЕС, в том числе Франция и Германия, посчитали эти меры преждевременными.
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МИД ГерманииЭрнст РайхельГерманияРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииВ мире
Лучшие комментарии
Иван Сусанин286 декабря, 07:47
Говорить можно сколько угодно, однако взять и сделать первый шаг к прекращению санкционной войны, вассальное государство не может. Новые санкции будут, пока не рухнет империя, под названием США. Наш караван должен идти вперед, не отвлекаясь на мелочи.
Олег Первов6 декабря, 06:00
ну посмотрим на скока хватит у немцев силы воли супротив американского сапога )))
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