Business Insider сравнил Ка-52 с американским "Апачем"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider

При этом автор отмечает, что конструкция Ка-52 с соосной схемой расположения несущих винтов делает вертолет "чрезвычайно маневренным".

Кроме того, "Аллигатор" обладает разнообразным вооружением, таким как противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", ракеты класса "воздух-поверхность" Х-25МЛ, неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 миллиметров, а также 30-миллиметровая пушка 2А42, указывает издание.

При этом вариант Ка-52К (корабельного базирования) имеет на вооружении даже противокорабельные ракеты Х-35, которые могут поражать цели на расстоянии до 130 километров, указывает автор.

Всему этому AH-64 может противопоставить 16 ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность", 76 неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров, а также 30-миллиметровую пушку, пишет Business Insider.

Однако, по мнению издания, у последней модификации "Апача" AH-64E имеется "козырь в рукаве": возможность получать данные с беспилотников, а также частично управлять ими.

В итоге автор приходит к выводу, что, несмотря на большую огневую мощь, лучшую маневренность и возможность катапультирования экипажа у Ка-52, "победителем с небольшим отрывом" является именно AH-64E, так как американский вертолет обладает способностью активно взаимодействовать с БПЛА.

Ка-52 "Аллигатор" — российский ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Черная акула".