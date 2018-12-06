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Business Insider сравнил Ка-52 с американским "Апачем"

02:27
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фотоВертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" и американский AH-64 "Апач" считаются лучшими машинами в своем классе, при этом вертолет концерна "Камов" может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью, пишет американский портал Business Insider.
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При этом автор отмечает, что конструкция Ка-52 с соосной схемой расположения несущих винтов делает вертолет "чрезвычайно маневренным".
Кроме того, "Аллигатор" обладает разнообразным вооружением, таким как противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" и "Атака", ракеты класса "воздух-поверхность" Х-25МЛ, неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 миллиметров, а также 30-миллиметровая пушка 2А42, указывает издание.
При этом вариант Ка-52К (корабельного базирования) имеет на вооружении даже противокорабельные ракеты Х-35, которые могут поражать цели на расстоянии до 130 километров, указывает автор.
Всему этому AH-64 может противопоставить 16 ракет AGM-114 Hellfire класса "воздух-поверхность", 76 неуправляемых ракет калибра 70 миллиметров, а также 30-миллиметровую пушку, пишет Business Insider.
Однако, по мнению издания, у последней модификации "Апача" AH-64E имеется "козырь в рукаве": возможность получать данные с беспилотников, а также частично управлять ими.
В итоге автор приходит к выводу, что, несмотря на большую огневую мощь, лучшую маневренность и возможность катапультирования экипажа у Ка-52, "победителем с небольшим отрывом" является именно AH-64E, так как американский вертолет обладает способностью активно взаимодействовать с БПЛА.
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Ка-52 "Аллигатор" — российский ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Черная акула".
AH-64 Apache ("Апач") — основной ударный вертолёт армии США с середины 1980-х годов. На 2014 год является вторым по распространённости ударным вертолетом в мире после советского Ми-24.
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КамовСШАРоссияВ мире
Лучшие комментарии
Алексей Тюшин6 декабря, 02:47
Про бронезащиту КА-52 про то ,что Апач называют голым автор конечно забыл!Ну а беспилотники это конечно решающий и главный аргумент!
Данил Некипелов6 декабря, 03:43
То есть наш во всем превосходит почти в два раза ,кроме высоты ,и в итоге он уступает только из-за того что второй может иметь связь с беспилотниками . Это преимущество быстро нейтрализуется с подвеской комплекса РЭБ " Хибины" , который хоть изолентой к корпусу примотай ,не будет влиять не на ходовые,летные ,ни на какие другие параметры.)))) Спросите у Дональда Кука,он подтвердит .))))
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