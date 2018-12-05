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Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

Вчера, 23:10
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов и активист во время протестной акции движения желтые жилеты в Париже. Архивное фотоСотрудник правоохранительных органов и активист во время протестной акции движения желтые жилеты в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Налог на топливо во Франции в конечном итоге не будет повышаться весь 2019 год, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Участники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в Париже
4 декабря, 18:14
"Он издевается". Французский журналист о настроениях "желтых жилетов"Во Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо. В эфире радио Sputnik французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко рассказал о ситуации в стране, где с середины октября проходят массовые протесты движения "желтых жилетов".
Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты "желтых жилетов" заявил о ряде мер по деэскалации ситуации в стране, в частности о введении полугодового моратория на рост налогов на топливо.
"После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.
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ФранцияАкции протеста в ПарижеВ мире
Лучшие комментарии
Александр5 декабря, 23:15
Вот бы ВВП так, взял и отменил пенсионную реформу...Но мы все молча стерпим...
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