Во Франции решили не повышать налог на топливо весь 2019 год

"Он издевается". Французский журналист о настроениях "желтых жилетов" Во Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо. В эфире радио Sputnik французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко рассказал о ситуации в стране, где с середины октября проходят массовые протесты движения "желтых жилетов".