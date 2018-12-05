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В Оксфорде физики предложили новое объяснение невидимости 95% Вселенной

Вчера, 17:37
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© Depositphotos / ezumeimagesВзрыв во Вселенной. Архивное фотоВзрыв во Вселенной. Архивное фото
© Depositphotos / ezumeimages
 
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ученые Оксфордского университета предложили космологическую модель, которая объясняет одну из главных загадок современной физики, касающуюся взаимодействия темной материи и темной энергии, говорится в докладе, опубликованном в декабрьском номере журнала Astronomy and Astrophysics Journal.
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Хотя, по предположениям ученых, эти две субстанции составляют 95% Вселенной, они являются ненаблюдаемыми, а их физическая природа остается тайной. Стандартная космологическая модель Лямбда-CDM (ΛCDM) не описывает свойств этих элементов, существование которых было установлено, благодаря производимым гравитационным эффектам.
Британский физик Джеймс Фарнс, возглавлявший команду исследователей, предложил модифицированный вариант модели ΛCDM. По словам ученого, темная материя и энергия могут составлять единый феномен – текучий поток, который обладает "негативной массой и гравитацией".
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Ранее идея "негативного вещества" была отвергнута, поскольку предполагалось, что оно должно быть менее плотным, чем расширяющаяся Вселенная – что противоречило наблюдениям. Однако предложенный в Оксфорде "тензор творения" создает модель с постоянно возникающей негативной массой. Новый тензор демонстрирует, что новая субстанция – "поток негативной массы" — не размывается, несмотря на расширение Вселенной.
Предполагается, что гипотеза доктора Фарнса может быть доказана в рамках серии экспериментов с использованием гигантских радиотелескопов проекта Square Kilometre Array.
 
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Оксфордский университетРИА НаукаОткрытия - РИА Наука
Лучшие комментарии
Алан5 декабря, 18:30
Похоже, слова Резерфорда о здравом смысле забыты давно и прочно.
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