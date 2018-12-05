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Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Вчера, 22:40
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКурс валют на экране мобильного телефонаКурс валют на экране мобильного телефона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сбербанк пересмотрел порядок перевода средств на кредитную карту, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе финансовой организации.
Сбербанк. Архивное фото
Вчера, 11:03
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Теперь зачислить деньги на кредитку можно исключительно по номеру карты, тогда как раньше это можно было также сделать по номеру телефона. Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Как пояснили в Сбербанке, если владелец кредитки хочет, чтобы деньги переслали именно на нее, ему достаточно дать отправителю номер этой карты
В Сбербанке обосновали нововведение тем, что сейчас деньги зачисляются по номеру телефона на любую активную карту. При этом в определенных ситуациях переводы приходят на кредитную карту, что доставляет клиентам неудобства, поскольку за снятие средств с кредитки взимается комиссия.
В конце ноября газета "Известия" написала, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. В Сбербанке заявили, что им неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, отметили в организации.
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СбербанкРоссияЭкономика
Лучшие комментарии
Владислав Конт6 декабря, 01:31
Сбербанк это самая маразматичная структура в России. Сначала значит они всем втюхивали свои пластиковые карты, даже тем кто отказывался, апеллируя это тем, что это блин ахренительно удобно, можно и переводы делать и снимать деньги и платить и контролировать средства. Теперь же сами ограничивают их возможности из-за того, что не в состоянии обеспечить надежную защиту средств клиентов. А что завтра они предложат, снова приходить для получения денег и выполнения других операций к ним в офис, при себе имея и паспорт и пластиковую карту? Такая "булочная" не имеет права на существование, особенно, учитывая, что она торгует нашей же выпечкой.
kirensk3206 декабря, 02:07
Ан Ка, В данном случае наоборот упрощают, пожалуйста разберитесь в написанном, может со второго раза получится, не теряйте надежду.
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