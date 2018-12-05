Российский биопринтер впервые в истории напечатал орган в космосе

Россия впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе

© Фото : пресс-служба "Инвитро" Россия впервые в истории начала печатать миниорганы в космосе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российским специалистам удалось получить первые результаты эксперимента по печати органов на Международной космической станции (МКС), биопринтер напечатал конструкт мышиной щитовидной железы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе компании "Инвитро" (владеет лабораторией "3Д Биопринтинг Солюшенс", которая поставила эксперимент в космосе).

Ранее стало известно, что на МКС впервые в истории приступили к печати органов, космонавт Олег Кононенко начал эксперимент 4 декабря в 17.00 мск.

"Получаем фотографии из космоса. На экране камеры отчетливо видно, как собрался и левитирует живой конструкт мышиной щитовидной железы", — рассказали в пресс-службе. Результаты эксперимента вернут на Землю в декабре 2018 года, после чего начнется их исследование. В начале 2019 года они будут обнародованы.