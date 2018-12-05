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Россия впервые в истории начала печатать мини-органы в космосе

Вчера, 18:07
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© Фото : пресс-служба "Инвитро"Уцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании. Архивное фотоУцелевший после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября биопринтер компании. Архивное фото
© Фото : пресс-служба "Инвитро"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Международной космической станции впервые в истории начали создавать органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Инвитро".
Ученый. Архивное фото
3 декабря, 10:54
В "Инвитро" рассказали о перспективах технологии биопечати для лечения рака
"Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17:00 мск. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши", — рассказали в компании.
Результаты эксперимента отправят на Землю в декабре 2018 года, затем их исследуют и в начале 2019 года обнародуют итоги.
США планируют отправить свой биопринтер на МКС весной 2019 года.
Россия собиралась запустить первый такой аппарат в космос 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не произошло. Разработчики быстро подготовили другой экземпляр и 3 декабря с Байконура его отправили на МКС.
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РоссияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
Лучшие комментарии
wall5 декабря, 18:15
Скоро начнут людей на био-принтере печатать :))
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