Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Bloomberg назвало главные риски для мировой экономики в 2019 году

Вчера, 21:58
3374
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фотоТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Аналитики агентства Bloomberg составили список основных политических угроз росту мировой экономики в 2019 году.
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине
4 декабря, 08:00
Доказано: мир несется к кризису и им никто не управляет
Крупнейшим фактором риска Bloomberg называет торговую войну между Вашингтоном и Пекином. Так, если Дональд Трамп выполнит свою угрозу и введет новые пошлины против китайских товаров, рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 1,5 процента.
"Даже если перемирие, заключенное на саммите G20, будет соблюдаться, этот спор может оказаться начальным этапом долгой экономической холодной войны", — говорится в статье.
Негативное влияние на мировую экономику может оказать и спор властей Италии с Евросоюзом, касающийся запланированных бюджетных расходов. Кроме того, угрозу представляют разногласия в итальянской правящей коалиции, пишет Bloomberg.
Противники выхода Великобритании из ЕС во время акции у здания парламента в Лондоне. 3 декабря 2018
Вчера, 05:33
Глава МВФ не исключила "черного сценария" для Лондона после BrexitСтало очевидно, что потерь в результате выхода Великобритании из Евросоюза будет больше, чем когда-либо было упомянуто, заявила Кристин Лагард.
Выход Великобритании из Евросоюза также нанесет ущерб экономике. Так, согласно прогнозам, при отсутствии соглашения по Brexit ВВП страны в 2030 году будет на семь процентов ниже, чем в случае, если Лондон останется в организации. Сделка, при которой Великобритания останется в рамках таможенного союза с ЕС, будет означать снижение на три процента, отмечает автор.
В числе других угроз мировой экономике в 2019 году аналитики Bloomberg перечислили противостояние между контролируемой демократами палатой представителей и республиканскими сенатом и президентом США, предстоящие выборы в ряде стран, уровень цен на нефть в связи с отношениями США с Ираном и Саудовской Аравией, а также риск конфликта в Азии.
Оценить 44
Обсудить 0
КитайСШАЭкономика
Лучшие комментарии
sergiobaklanio5 декабря, 22:39
А как же Украина? Шо? Никакого влияния?
Не верь Не бойся Не проси6 декабря, 04:31
sergiobaklanio, они не смогли найти то дно, где сейчас находится 404, поэтому и замарачиваться не стали.
Рекомендуем
Путин объяснил, почему не хочет разговаривать с Порошенко
Путин объяснил отказ общаться с Порошенко
РИА
Новости
Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль и региональный кандидат Франсиско Серрано радуются ретультатам выборов в Севилье, Испания
Европу трясет от очередной "победы русских спецслужб"
Посетители в зале банкоматов в отделении Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Флаг СССР. Архивное фото
На Камчатке "граждане СССР" массово отказываются платить за электроэнергию
Лента
новостей
Акция националистов в Киеве за введение военного положения в стране и разрыв дипломатических отношений с Россией
Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Спящий мужчина
Ученые назвали оптимальную длительность сна
Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 4 декабря 2018
Пушков ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД
Украинский пограничник на границе с Россией. Архивное фото
Украина предложила РФ обмен заключенными
Украинский военнослужащий смотрит на активистов, копающих траншеи на побережье Азовского моря у города Мариуполь. 26 ноября 2018
Киев назвал условие прекращения военного положения
Боевой лазер Пересвет заступил на опытно-боевое дежурство
Опубликовано видео развертывания боевого лазера "Пересвет"
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
ЕС хоронит доллар. На поминки пригласили Россию
Девушка едет на велосипеде по улице в Москве. Архивное фото
В России ввели новые дорожные знаки и разметку
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадио
РекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2018 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
18+
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала