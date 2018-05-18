В этом выпуске спорим о сетевой поэзии, проекте "Живые поэты" и рифмованной мелодраме, о поэтическом слове и его аудитории, о живом исполнении как средстве популяризации творчества и изданном сборнике как артефакте ХХI века.

Также в программе:

"Дневник читателя". "Живые поэты" против Ах Астаховой Your browser does not support HTML5 audio

– Книжный салон в Санкт-Петербурге: гости, книги, события.

– Ночь в литературном музее – следуй за Белым Кроликом.

Участники:

– Андрей Орловский, поэт, куратор проекта "Живые поэты";

– Татьяна Кальницкая, шеф-редактор издательства "Бомбора", выпускала сборники Ах Астаховой, Солы Моновой и других сетевых поэтов.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В ночь с 19 на 20 мая Россия в 12-ый раз присоединится к международной акции "Ночь музеев". В эту ночь музеи и картинные галереи не просто работают до утра, они показывают то, что в другое время посетителям недоступно. В этом году сюрпризов будет особенно много, ведь тема ночи музеев 2018 – "Шедевры из запасников".

Чем удивят ночных гостей Эрмитаж и Пушкинский музей, Третьяковка и Русский музей, можно посмотреть на сайте проекта, а я вам расскажу про ночь в литературном музее. Государственный литературный музей, который теперь называется музеем истории литературы имени В.И. Даля, в ночь с 19 на 20 мая откроет все свои филиалы.

В музее Серебряного века удивят, "литературным караоке" на стихи Владимира Маяковского, Даниила Хармса, Велимира Хлебникова, Игоря Северянина. В музее Чехова молодые актеры устроят читку пьесы "Вне системы" современного драматурга Михаила Дурненкова. В Трубниках можно попасть на интереснейший кураторский показ выставки "Город гнева. Сталинградская битва в литературе". Она посвящена 75-летию победы советских войск под Сталинградом, но построена вокруг судеб писателей-фронтовиков. Для детей проведут отдельное занятие "Полевая почта", где ребята прочтут подлинные письма защитников Сталинграда и, возможно, прочувствуют прошлое своих дедов чуть лучше. А в мемориальной квартире Алексея Толстого, кроме исторического квеста для взрослых и чаепития с синематографом, вас ждет увлекательное путешествие в мир вещей – экскурсия "Сокровища каморки папы Карло". Красный граф Алексей Толстой был в хорошем смысле "помоечник", "землеройка" – он мог часами ходить по свалкам и помойкам, выискивая какое-нибудь занятное бюро или безногую этажерку, которые тогда частенько выбрасывались из уплотняемых квартир. И как только случалось натолкнуться на любимый им "ампирчик" или "рококошечку", Толстой реставрировал ценную вещь и наделял ее историей.

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Тринадцатый международный книжный салон проходит в Санкт-Петербурге с 17 по 20 мая. В Михайловском манеже и окрестностях в эти дни читают книги, задают вопросы писателям, обсуждают литературных героев и обмениваются впечатлениями. Гостей много: Алексей Иванов и Гузель Яхина, Дмитрий Быков и Алексей Сальников, Сергей Шаргунов и Алексей Варламов, Ольга Славникова, Александр Архангельский и другие интересные авторы.

Что обсуждают? Например, новый сборник рассказов "Редакции Елены Шубиной" и проекта "Сноб" "33 отеля, или здравствуй, красивая жизнь". Лучшие современные писатели снова написали по истории на заданную тему. В прошлом году был сборник "Все в саду", до этого писатели рассказывали "Все о моем доме", на этот раз темой стали отели. Среди авторов Татьяна Толстая, Людмила Петрушевская, Виктория Токарева, Алексей Сальников, Александр Кабаков, Валерий Тодоровский… да что уж там, даже Филипп Киркоров (неплохо, кстати, рассказывает, вот только все время помнит, что он король российской эстрады и отец-одиночка, это немного раздражает). Вообще, я обожаю брать с собой в отпуск сборники проекта "Сноб", потому что вместо одной книги получаешь сразу много очень разных историй. Причем написаны они, в основном, очень сильными современными авторами, так что большая часть рассказов непременно придется вам по душе. В Питере на Салоне сборник "33 отеля, или здравствуй, красивая жизнь" лично представят Елена Колина, Алексей Сальников и Дмитрий Воденников.

В этом выпуске рассказываю, какие авторские презентации и неожиданные мероприятия Петербургского международного книжного салона важно не пропустить.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Если нырнуть в Сеть, окажется, что там есть авторы, которые называют себя "поп-поэтами". "У нас действительно статус рок-звезд, – говорит Евгений Ес Соя. – Не очень больших, но со всеми привилегиями и атрибутами". Скажу вам честно, я про этих поэтический звезд интернета с сотнями тысяч подписчиков узнала совсем недавно – зимой на закрытой встрече крупнейшего российского издательского холдинга Эксмо/АСТ услышала о планах издавать поэтические сборники Ах Астаховой, Солы Моновой, Евгения Ес Сои и других. Кто все эти люди, спросила я у Google – и мне открылся дивный новый мир. Оказалось, у интернет-поэтов новой волны сотни тысяч подписчиков на YouTube и в соцсетях, они собирают полные залы на гастролях. А билеты на квартирники таких поэтов стоят от пяти тысяч рублей и выше и разлетаются вмиг. Сетевая поэзия – странный, существующий где-то между Instagram и YouTube мир – вдруг стала фактом литературы и частью современного литпроцесса. Чтобы разобраться, что это за явление – сетевая поэзия – и сколько в нем поэзии, я пригласила в студию шеф-редактора издательства "Бомбора" Татьяну Кальницкую, которая выпускала как раз сборник Ах Астаховой, и куратора оригинального проекта "Живые поэты" Андрея Орловского.

Часть нашей дискусси – в этом выпуске программы. Полную версию интервью можно услышать в эфире радио Sputnik.

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