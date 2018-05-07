В этом выпуске программы "Дневник читателя" на радио Sputnik обсуждаем новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и слушаем фрагмент из книги Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев".

"Дневник читателя". "Дети мои" Гузель Яхиной и немецкие сказки Your browser does not support HTML5 audio

– Гузель Яхина, писатель;

– Татьяна Плюта, генеральный директор ООО "Аудиокнига" издательского холдинга ЭКСМО/АСТ;

– Виктор Сонькин, переводчик.

В программе звучит фрагмент романа Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев", текст читают Виктор Сонькин и Владимир Левашов.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Десятого мая в "Редакции Елены Шубиной" выходит вторая книга Гузель Яхиной "Дети мои". После нашумевшего романа "Зулейха открывает глаза", который собрал все главные литературные премии и переведен уже на 30 языков, вторую книгу Гузель Яхиной ждали очень. Фрагменты текста "Дети мои" в этом году даже писали все участники "Тотального диктанта" и гадали, каким же окажется роман.

"Дети мои" – книга о поволжских немцах, ее главный герой шульмейстер Якоб Бах, учитель в поволжском поселении Гнаденталь ("Благодатная Долина"). Он единственный на хуторе знает "высокий немецкий", он очарован германской поэзией, читает наизусть Шиллера и Гете и безуспешно пытается вбить красоту немецкого в головы сельских ребятишек. Однажды с другого берега Волги за Бахом приезжает хмурый калмыцкий лодочник и везет через реку. Зажиточный немец Удо Гримм просит учителя давать уроки немецкого его дочери Кларе, которую пора выдавать замуж. Скромный шульмейстер и не думал, что на той стороне Волги может быть хутор – ведь там только горы и густой лес – но пересечь Волгу все же решается.

Гузель Яхина вновь постаралась показать судьбу народа через маленькую частную жизнь, а сложную многонациональную Россию через отдельно взятый этнос. Я пригласила писателя в студию "Дневника читателя" поговорить о пороге второго романе, о страшных и прекрасных сказках Якова Баха, о времени и истории. Часть нашего разговора можно услышать в этом выпуске, а полную версию беседы посмотреть в разделе видеоблоги.

Скажу честно, роман "Дети мои" читать не просто. Интересную идею со всей ее глубиной и гофмановским сказочным сюжетом Гузель Яхина утопила в словах, как нерожденных телят топят в романе в Волге. Каждая деталь выписана так выпукло и зримо, что в тексте тесно от описаний – не продохнуть от арбузного меда, немецких кружев и ароматных яблок. Уже и главный герой теряет дар речи, погружаясь в спасительную немоту в Год Разоренных Домов, а автор все нанизывает и нанизывает слова, обращая быль сказкой, а сказку былью. Текст зреет и раздувается, как арбузы и дыни на бахче Арбузной Эми, слова льются рекой, разливаясь как Волга по весне – и читатель тонет, отчаявшись ухватиться за спасительный остов сюжета. Даже большая История подводит, не давая опоры, потому как шульмейстер, в начале романа трижды в день отбивающий время в деревенский колокол, в конце концов перестает следить даже за временем года. Для Баха все превращается в один холодный ноябрь, а для читателя – в угрюмый полумрак, где душно и тесно как в комнатке старухи Тильды. Кажется, что и сама Гузель утонула в мрачном и прекрасном мире немецко-поволжских сказок и, стараясь переплавить старые немецкие сказки с новыми советскими, позабыла о своем читателе.

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

В прошлом выпуске "Дневника читателя" мы говорили об аудиокнигах, о кастинге чтецов, о современных новинках и о том, какие книги удобнее слушать в аудиоформате. В этом выпуске программы продолжение нашего разговора с Татьяной Плюта, главой подразделения "Аудиокнига", издательского холдинга Эксмо/АСТ. Из этой части беседы вы узнаете о том, как готовят к выходу аудиоверсию литературы нонфикшн, о том, почему голос переводчика Виктора Сонькина потребовался для аудиокниги Ханьи Янагихары "Люди среди деревьев" и сможете послушать фрагмент этого романа.

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