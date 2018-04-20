Алексей Иванов: "Тобол" – роман совершенно нового типа

Известный писатель Алексей Иванов – автор романов "Сердце Пармы", "Золото бунта", "Ненастье", "Географ глобус пропил" – в эфире радио Sputnik рассказал о своем новом произведении – романе-пеплуме "Тобол".

Как оживить петровскую эпоху и соединить историю с приключениями, мистикой и сибирской идентичностью? В интервью обозревателю радио Sputnik Наталье Ломыкиной писатель Алексей Иванов объяснил, что заставило его убрать свое имя из титров сериала "Тобол" и как современный российский писатель отвечает на раздражители эпохи.

"8-серийный сериал "Тобол" уже снят, и из него будет сделан полнометражный фильм, но я уже не имею к этому проекту никакого отношения. Я из него вышел. Для этого сериала я написал сценарий, но был приглашен режиссер, который мой сценарий полностью переделал. На мой взгляд, в сериале полностью утрачена историческая правда. Персонажи превратились в шаблоны, логика их поступков взята с потолка", – рассказал Алексей Иванов.

21 апреля в рамках всероссийской акции "Библионочь" Алексей Иванов встретится с читателями в Российской государственной библиотеке. Тема встречи – "География литературы", модератор – литературный обозреватель радио Sputnik Наталья Ломыкина.

Смотрите полную версию интервью:

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