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Новости агентства

Благодаря проекту "Найди меня, мама" еще 24 ребенка нашли семью

13:4807.11.2017
(обновлено: 14:17 07.11.2017)
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© Depositphotos / inarikПроект Найди меня, мамаПроект Найди меня, мама
© Depositphotos / inarik

МОСКВА, 07 ноя — РИА Новости. Еще 24 ребенка, чьи видеоанкеты были опубликованы в проекте МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама", нашли семью. Видеоанкеты были сняты партнерами проекта — Благотворительным фондом "Измени одну жизнь", всего с марта 2017 года опубликованы 134 анкеты.

Алекс Гилберт и Анна Кузнецова в Москве.
© БФ "Арифметика добра"
Алекс Гилберт: приемным детям главное не врать
Уже за первые полгода работы проекта "Найди меня, мама" нашли семью восемь детей. Таким образом, сейчас 32 ребенка разного возраста, от года до 17 лет, со сложными диагнозами и серьезным отставанием в развитии, нашли родителей. "Мы счастливы! — говорит куратор проекта, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов Ирина Кедровская. — Это самый важный результат для нас — потенциальные родители увидели своих детей в видеоанкетах и решились на по-настоящему героический шаг. Мы продолжаем работать еще более активно. Партнеры нашего проекта Благотворительный фонд "САФМАР" и Благотворительный фонд Николая Расторгуева завершили съемки новых видеоанкет в детских домах в трех регионах, в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Республике Удмуртия. В ближайшее время начнем публикации на сайте "Найди меня, мама".

"Мы снимаем детей в видеоанкетах, потому что верим и знаем — таким образом о них узнают потенциальные приемные родители, среди которых могут оказаться их будущие папы и мамы, —  говорит Яна Леонова, директор фонда "Измени одну жизнь". — Для каждого ребенка видеоанкета — это надежда на шанс изменить свою жизнь. Мы очень рады,  что благодаря совместному проекту с МИА "Россия сегодня" нам вместе удалось найти семьи еще для 24 детей".

Чужие дети: он не трудный, просто в нем много боли
© РИА Новости / Константин Чалабов
"Чужие дети": он не трудный, просто в нем много боли
Из таких, казалось бы, небольших цифр складываются человеческие судьбы, одновременно судьба ребенка и судьба всей семьи, взявшей его на воспитание. Мы очень рады тому, что наше сотрудничество с крупнейшим федеральным агентством дает шанс детям жить с родителями".

Благотворительный фонд "Измени одну жизнь" присоединился к проекту МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама" в марте 2017 года. На флагманском сайте агентства в специальном разделе регулярно публикуются ролики, созданные сотрудниками фонда — видеоанкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Найди меня, мама" — благотворительный проект, инициированный МИА "Россия сегодня", благотворительным фондом "САФМАР" и Благотворительным фондом Николая Расторгуева. Проект направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он стартовал в апреле 2016 года.

Уже через год, в апреле 2017 года МИА "Россия сегодня" наградили дипломом "Социально ответственное СМИ" за благотворительный проект "Найди меня, мама" в рамках V Ежегодной Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России". Проект Агентства предоставляет возможность детям-сиротам обрести семью.  С его помощью потенциальные родители могут увидеть видеоанкеты детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи, и получить необходимую информацию о том, куда обращаться по поводу усыновления.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

 

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