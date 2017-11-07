Благодаря проекту "Найди меня, мама" еще 24 ребенка нашли семью

МОСКВА, 07 ноя — РИА Новости. Еще 24 ребенка, чьи видеоанкеты были опубликованы в проекте МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама", нашли семью. Видеоанкеты были сняты партнерами проекта — Благотворительным фондом "Измени одну жизнь", всего с марта 2017 года опубликованы 134 анкеты.

Уже за первые полгода работы проекта " Найди меня, мама " нашли семью восемь детей. Таким образом, сейчас 32 ребенка разного возраста, от года до 17 лет, со сложными диагнозами и серьезным отставанием в развитии, нашли родителей. "Мы счастливы! — говорит куратор проекта, заместитель директора Дирекции государственных интернет-проектов Ирина Кедровская. — Это самый важный результат для нас — потенциальные родители увидели своих детей в видеоанкетах и решились на по-настоящему героический шаг. Мы продолжаем работать еще более активно. Партнеры нашего проекта Благотворительный фонд "САФМАР" и Благотворительный фонд Николая Расторгуева завершили съемки новых видеоанкет в детских домах в трех регионах, в Саратовской и Оренбургской областях, а также в Республике Удмуртия. В ближайшее время начнем публикации на сайте " Найди меня, мама ".

"Мы снимаем детей в видеоанкетах, потому что верим и знаем — таким образом о них узнают потенциальные приемные родители, среди которых могут оказаться их будущие папы и мамы, — говорит Яна Леонова, директор фонда "Измени одну жизнь". — Для каждого ребенка видеоанкета — это надежда на шанс изменить свою жизнь. Мы очень рады, что благодаря совместному проекту с МИА "Россия сегодня" нам вместе удалось найти семьи еще для 24 детей".

Из таких, казалось бы, небольших цифр складываются человеческие судьбы, одновременно судьба ребенка и судьба всей семьи, взявшей его на воспитание. Мы очень рады тому, что наше сотрудничество с крупнейшим федеральным агентством дает шанс детям жить с родителями".

Благотворительный фонд "Измени одну жизнь" присоединился к проекту МИА "Россия сегодня" "Найди меня, мама" в марте 2017 года. На флагманском сайте агентства в специальном разделе регулярно публикуются ролики, созданные сотрудниками фонда — видеоанкеты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Найди меня, мама" — благотворительный проект, инициированный МИА "Россия сегодня", благотворительным фондом "САФМАР" и Благотворительным фондом Николая Расторгуева. Проект направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он стартовал в апреле 2016 года.

Уже через год, в апреле 2017 года МИА "Россия сегодня" наградили дипломом "Социально ответственное СМИ" за благотворительный проект "Найди меня, мама" в рамках V Ежегодной Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России". Проект Агентства предоставляет возможность детям-сиротам обрести семью. С его помощью потенциальные родители могут увидеть видеоанкеты детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи, и получить необходимую информацию о том, куда обращаться по поводу усыновления.

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