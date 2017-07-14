Проект "Передышка": глоток свежего воздуха для приемных родителей

Иоланта Качаева, фонд "Измени одну жизнь", — специально для проекта "Социальный навигатор"

В проекте "Передышка", который фонд "Измени одну жизнь" запустил в ноябре 2016 года, уже приняли участие 30 семей. Приемные родители могут доверить своих детей профессиональным бебиситтерам, а сами провести несколько часов в обществе друг друга: сходить в кафе, салон красоты, посмотреть фильм или просто погулять в парке… Многодетная приемная мама Елена Соломатина узнала о "Передышке" из соцсетей. Она рассказала о том, как участие в проекте помогло ей сохранить семью в пик адаптации.

"Я была на последнем издыхании"

"Когда к нам пришла бебиситтер Аделина, мы с мужем остались дома, дел накопилось очень много, — рассказывает Елена Соломатина, многодетная приемная мама. — Пока Аделина играла с детьми, я готовила еду, никуда не спешила. А муж был счастлив, что дети не отвлекают нас и что дома, наконец, стало спокойно. Возникла та самая семейная идиллия, когда дети заняты, жена рядом, можно побыть в тишине. И для этого не обязательно куда-то уходить".

В семье Соломатиных четверо детей. Два кровных сына: Алексей, 21 год, и Артем, 6 лет. Недавно, после окончания вуза, старшего сына проводили в армию. В декабре 2016-го Елена и Михаил взяли двух приемных детей. Анютке сейчас 5 лет, Пашуне — 3 года.

© Фото предоставлено Благо творительным фондом "Измени одну жизнь" Аня и Паша нашли семью в 2016 году © Фото предоставлено Благо творительным фондом "Измени одну жизнь" Аня и Паша нашли семью в 2016 году

"Аделина как няня нас всех очень радует, — говорит Елена. — Молодая девушка очень легко нашла общий язык с каждым ребенком. Добрая и отзывчивая, читала детям книги, придумывала игры. Она приходит к нам раз в неделю по субботам с 10 до 14. Летом мы ездим на дачу, и очень надеемся вернуться к участию в проекте осенью".

"Больше всех требовал внимания кровный ребенок"

О проекте "Передышка" Елена узнала случайно — увидела на страничке фонда в Facebook. Адаптация семьи Соломатиных, в которую родители взяли двух приемных детей, брата и сестру 2 и 4 лет, как раз была на пике. "Через несколько недель, когда я была на последнем издыхании, отправила заявку на участие в проекте через сайт фонда "Измени одну жизнь". Мне ответили очень оперативно, что свободных мест нет. Огорчилась, конечно, но сама была виновата". К огромной радости Елены, через пару недель с ней связалась менеджер проекта и предложила выбрать дату и время для посещений бебиситтера.

"Я понимала, что мы все на грани, надо что-то предпринимать, ситуация критическая, — говорит Елена. — Муж видел, что я очень сильно устала, ведь у меня руководящая должность, на работе я должна быть спокойной, рассудительной, уверенной в себе, жизнерадостной и энергичной. Но после насыщенного рабочего дня меня дома встречали дети со всеми своими вопросам, проблемами, требованиями. Все трое — кровный сын и двое приемных малышей — ждали моего внимания, ласки, любви, участия. Мало того, они открыто конкурировали за мое внимание, как могли, создавая еще большие сложности".

По словам Елены, больше всех требовал внимания кровный ребенок. Он выражал вслух все свои переживания, выплескивал ревность, трудность принятия младших брата и сестры.

"Он ведь у нас был младшим, избалованным, а тут мама столько внимания стала уделять сразу двум малышам, — говорит Елена. — Приемные дети подходили ко мне бесконечное количество раз в день и просили обнять их, поцеловать. Они просили то, чего они были лишены. Старший безумно ревновал. Говорил страшные, по сути своей, вещи. Так выражал свое состояние. Мое сердце разрывалось".

В это время муж, подсознательно пытаясь освободить Елену от тяжелого бремени и защитить кровного ребенка, стал говорить о том, что надо вернуть приемных детей обратно в дом ребенка. По его мнению, ситуация могла разрешиться только таким способом. Елена поняла, что необходимо принимать решение, которое поможет сохранить семью в ее полном составе.

"Будущее удочерение представлялось в розовых тонах"

Годом раньше Соломатины решили взять приемную девочку. Старшего сына Елена родила в 22 года, возникли осложнения в родах. Ребенку требовалась медицинская помощь, а молодой маме — психологическая. "В больнице, где я находилась с грудным сыном, была отдельная палата с отказниками, — вспоминает Елена. — Все ее стеклянные стены были завешены пеленками, чтобы мамы с детьми не видели того, что там происходит. Было очень тяжело и страшно, ведь мы хоть и не видели, но слышали… Это невозможно забыть".

Старший сын Алексей рос, а медики ставили под сомнение его развитие, его будущее. И когда страхи остались позади, а сын вырос, Елена, уже зрелая женщина, вновь стала мамой. Артем родился в любящей семье.

"Господь не давал нам с мужем еще одного ребенка. А нам очень хотелось, — говорит она. — Я, как и все, знала, что где-то есть брошенные дети. Как и многим другим людям, мне казалось, что все эти малыши — только из хороших семей, где папы — режиссеры, а мамы — актрисы. И мне тоже хотелось сделать добро и взять малышку. В таких розовых тонах представлялось будущее удочерение".

В школе приемных родителей многие вопросы сразу отпали, а неправильные посылы были исправлены. "ШПР дает очень верное понимание приемного родительства, — говорит Елена. — Будущие мамы и папы понимают, что именно предстоит пережить и им, и приемным детям, и кровным, и остальным родственникам. Но все равно реальная картинка не соотносится ни с такими мечтами и представлениями. И к этому приемным родителям надо быть готовыми".

"Сначала дети были зайками"

Елена говорит, что они с мужем искали будущую дочку 9 месяцев, и когда нашли Анюту, то узнали, что она не одна, есть еще брат. Переживали, вдруг с мальчиком будет сложно. Однако на деле оказалось иначе. С Пашей проблем было намного меньше.

"Сначала дети были зайками, — смеется Елена. — Такие милые малыши. Конечно, с травмами. Анюта рассказывала, что в семье у них были еще и старшие дети. И они били младших. И поэтому Аня до сих пор изо всех сил старается, чтобы никто не ссорился, не обижался, не ругался. К примеру, кто-то не может найти свою одежду — Анюта тут же найдет и подаст".

Дети, по словам Елены, активно расширяют базовый кругозор: "А это что такое? А оно теплое? А оно холодное? А оно злое? А оно кусается? И так далее". Все трое младших детей ходят в детский сад. У приемной мамы ненормированный рабочий день. "Очень выручает муж, — говорит Елена. — Он забирает детей из садика, кормит ужином, гуляет с ними. Когда он занят, помогает моя мама. Если надо побыть с детьми, а другие взрослые заняты делами, то и мой папа, и старший сын присматривают за детьми".

Первое время, по словам Елены, ей казалось нереальным поехать в магазин за продуктами "всей гвардией". Отважились только через 2 месяца, после того как дети стали жить в семье. Сейчас все вместе ходят и в парк, и в детские центры. "Конечно, вырваться куда-то с мужем вдвоем случается редко, за полгода мы только пару раз смогли сходить с мужем вдвоем в ресторан", — говорит она.

"Поскольку у ребят есть небольшие проблемы со здоровьем, то раз в неделю кого-нибудь из них я вожу к специалистам, — рассказывает Елена. — Когда назначают процедуры, то это ежедневные визиты в поликлинику".

Тема и Аня с осени пойдут в бассейн. И хотя в садике у них есть бассейн, родители решили, что детям хорошо бы заняться плаванием более серьезно. Анютку они планируют еще и на гимнастику водить. А Пашуню ждет музыкальная школа, он очень музыкальный.

"Дети могут как зарядить, так и разрядить"

Откуда берутся силы, чтобы ходить на работу, а вечером читать с ними книги и строить дома из кубиков, отвечать на бесконечные вопросы?

"Дома меня заряжает любовь и поддержка мужа, всей нашей семьи, — признается Елена. — Конечно, как зарядить, так и разрядить дети могут! Спасает оптимизм и философский подход к жизни. Чтение книг, фитнес, любимая музыка отлично поднимают ресурс".

"Период адаптации очень тяжело проходит, прежде всего для кровных детей и родителей, — говорит Елена. — Наступают моменты, когда кажется, что уже нет ни сил, ни желания для того, чтобы стараться адаптироваться. Именно в этот момент любая помощь может спасти ситуацию. Проект "Передышка" дает глоток свежего воздуха. Когда к тебе возвращаются силы, когда ты вновь обретаешь способность радоваться жизни, у тебя появляются и силы, и терпение, и мудрость".

"Мы часто недооцениваем свое состояние, не признаем свое право на отдых, потому что у нас, родителей, всегда очень много важных дел, 24 часа в сутки, — рассказывает Яна Леонова, исполнительный директор фонда "Измени одну жизнь". — Мы нужны своим детям, близким. И зачастую это приводит к сложным последствиям — хронической усталости, депрессии, эмоциональному выгоранию. Родителям, как никому, важен отдых, возможность уделить время себе, своим интересам, задачам, делам. Мы совершенно точно знаем, как небольшая передышка способна повлиять на климат в семье. Поэтому мы уделяем большое внимание проекту "Передышка" и хотим поддержать родителей, которые очень стараются быть самыми лучшими для своих детей".