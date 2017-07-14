Проект "Передышка": глоток свежего воздуха для приемных родителей

Иоланта Качаева, фонд "Измени одну жизнь", — специально для проекта "Социальный навигатор"
В проекте "Передышка", который фонд "Измени одну жизнь" запустил в ноябре 2016 года, уже приняли участие 30 семей. Приемные родители могут доверить своих детей профессиональным бебиситтерам, а сами провести несколько часов в обществе друг друга: сходить в кафе, салон красоты, посмотреть фильм или просто погулять в парке… Многодетная приемная мама Елена Соломатина узнала о "Передышке" из соцсетей. Она рассказала о том, как участие в проекте помогло ей сохранить семью в пик адаптации.
"Я была на последнем издыхании"
"Когда к нам пришла бебиситтер Аделина, мы с мужем остались дома, дел накопилось очень много, — рассказывает Елена Соломатина, многодетная приемная мама. — Пока Аделина играла с детьми, я готовила еду, никуда не спешила. А муж был счастлив, что дети не отвлекают нас и что дома, наконец, стало спокойно. Возникла та самая семейная идиллия, когда дети заняты, жена рядом, можно побыть в тишине. И для этого не обязательно куда-то уходить".
В семье Соломатиных четверо детей. Два кровных сына: Алексей, 21 год, и Артем, 6 лет. Недавно, после окончания вуза, старшего сына проводили в армию. В декабре 2016-го Елена и Михаил взяли двух приемных детей. Анютке сейчас 5 лет, Пашуне — 3 года.
"Аделина как няня нас всех очень радует, — говорит Елена. — Молодая девушка очень легко нашла общий язык с каждым ребенком. Добрая и отзывчивая, читала детям книги, придумывала игры. Она приходит к нам раз в неделю по субботам с 10 до 14. Летом мы ездим на дачу, и очень надеемся вернуться к участию в проекте осенью".
"Больше всех требовал внимания кровный ребенок"
По словам Елены, больше всех требовал внимания кровный ребенок. Он выражал вслух все свои переживания, выплескивал ревность, трудность принятия младших брата и сестры.
"Он ведь у нас был младшим, избалованным, а тут мама столько внимания стала уделять сразу двум малышам, — говорит Елена. — Приемные дети подходили ко мне бесконечное количество раз в день и просили обнять их, поцеловать. Они просили то, чего они были лишены. Старший безумно ревновал. Говорил страшные, по сути своей, вещи. Так выражал свое состояние. Мое сердце разрывалось".
В это время муж, подсознательно пытаясь освободить Елену от тяжелого бремени и защитить кровного ребенка, стал говорить о том, что надо вернуть приемных детей обратно в дом ребенка. По его мнению, ситуация могла разрешиться только таким способом. Елена поняла, что необходимо принимать решение, которое поможет сохранить семью в ее полном составе.
"Будущее удочерение представлялось в розовых тонах"
Годом раньше Соломатины решили взять приемную девочку. Старшего сына Елена родила в 22 года, возникли осложнения в родах. Ребенку требовалась медицинская помощь, а молодой маме — психологическая. "В больнице, где я находилась с грудным сыном, была отдельная палата с отказниками, — вспоминает Елена. — Все ее стеклянные стены были завешены пеленками, чтобы мамы с детьми не видели того, что там происходит. Было очень тяжело и страшно, ведь мы хоть и не видели, но слышали… Это невозможно забыть".
Старший сын Алексей рос, а медики ставили под сомнение его развитие, его будущее. И когда страхи остались позади, а сын вырос, Елена, уже зрелая женщина, вновь стала мамой. Артем родился в любящей семье.
"Господь не давал нам с мужем еще одного ребенка. А нам очень хотелось, — говорит она. — Я, как и все, знала, что где-то есть брошенные дети. Как и многим другим людям, мне казалось, что все эти малыши — только из хороших семей, где папы — режиссеры, а мамы — актрисы. И мне тоже хотелось сделать добро и взять малышку. В таких розовых тонах представлялось будущее удочерение".
В школе приемных родителей многие вопросы сразу отпали, а неправильные посылы были исправлены. "ШПР дает очень верное понимание приемного родительства, — говорит Елена. — Будущие мамы и папы понимают, что именно предстоит пережить и им, и приемным детям, и кровным, и остальным родственникам. Но все равно реальная картинка не соотносится ни с такими мечтами и представлениями. И к этому приемным родителям надо быть готовыми".
"Сначала дети были зайками"
Елена говорит, что они с мужем искали будущую дочку 9 месяцев, и когда нашли Анюту, то узнали, что она не одна, есть еще брат. Переживали, вдруг с мальчиком будет сложно. Однако на деле оказалось иначе. С Пашей проблем было намного меньше.
"Сначала дети были зайками, — смеется Елена. — Такие милые малыши. Конечно, с травмами. Анюта рассказывала, что в семье у них были еще и старшие дети. И они били младших. И поэтому Аня до сих пор изо всех сил старается, чтобы никто не ссорился, не обижался, не ругался. К примеру, кто-то не может найти свою одежду — Анюта тут же найдет и подаст".
Дети, по словам Елены, активно расширяют базовый кругозор: "А это что такое? А оно теплое? А оно холодное? А оно злое? А оно кусается? И так далее". Все трое младших детей ходят в детский сад. У приемной мамы ненормированный рабочий день. "Очень выручает муж, — говорит Елена. — Он забирает детей из садика, кормит ужином, гуляет с ними. Когда он занят, помогает моя мама. Если надо побыть с детьми, а другие взрослые заняты делами, то и мой папа, и старший сын присматривают за детьми".
"Поскольку у ребят есть небольшие проблемы со здоровьем, то раз в неделю кого-нибудь из них я вожу к специалистам, — рассказывает Елена. — Когда назначают процедуры, то это ежедневные визиты в поликлинику".
Тема и Аня с осени пойдут в бассейн. И хотя в садике у них есть бассейн, родители решили, что детям хорошо бы заняться плаванием более серьезно. Анютку они планируют еще и на гимнастику водить. А Пашуню ждет музыкальная школа, он очень музыкальный.
"Дети могут как зарядить, так и разрядить"
Откуда берутся силы, чтобы ходить на работу, а вечером читать с ними книги и строить дома из кубиков, отвечать на бесконечные вопросы?
"Дома меня заряжает любовь и поддержка мужа, всей нашей семьи, — признается Елена. — Конечно, как зарядить, так и разрядить дети могут! Спасает оптимизм и философский подход к жизни. Чтение книг, фитнес, любимая музыка отлично поднимают ресурс".
"Период адаптации очень тяжело проходит, прежде всего для кровных детей и родителей, — говорит Елена. — Наступают моменты, когда кажется, что уже нет ни сил, ни желания для того, чтобы стараться адаптироваться. Именно в этот момент любая помощь может спасти ситуацию. Проект "Передышка" дает глоток свежего воздуха. Когда к тебе возвращаются силы, когда ты вновь обретаешь способность радоваться жизни, у тебя появляются и силы, и терпение, и мудрость".
"Мы часто недооцениваем свое состояние, не признаем свое право на отдых, потому что у нас, родителей, всегда очень много важных дел, 24 часа в сутки, — рассказывает Яна Леонова, исполнительный директор фонда "Измени одну жизнь". — Мы нужны своим детям, близким. И зачастую это приводит к сложным последствиям — хронической усталости, депрессии, эмоциональному выгоранию. Родителям, как никому, важен отдых, возможность уделить время себе, своим интересам, задачам, делам. Мы совершенно точно знаем, как небольшая передышка способна повлиять на климат в семье. Поэтому мы уделяем большое внимание проекту "Передышка" и хотим поддержать родителей, которые очень стараются быть самыми лучшими для своих детей".