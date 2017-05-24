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Найди меня, мама

История Жени Ш. Участник конкурса "Ты супер!" мечтает найти семью

11:0024.05.2017
(обновлено: 11:10 24.05.2017)
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© Фото предоставлено НТВГолливудский актер Кэри-Хироюки Тагава прервал съемки в новом фильме Небесные акулы ради мальчика из шоу Ты супер!Голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава прервал съемки в новом фильме Небесные акулы ради мальчика из шоу Ты супер!
© Фото предоставлено НТВ

Женя — весьма юный участник детского музыкального конкурса "Ты супер!", ему всего 11 лет. Только небольшую часть жизни он провел с родными. Мальчик родился в интернациональной семье — у русской мамы и папы-вьетнамца. Мать отказалась от ребенка сразу после его рождения, а отец не смог обеспечить малышу жизнь в нормальных условиях. Так Женя оказался в социальном отделении городской больницы Владивостока.

В 2008 году Женю взяли на воспитание в приемную семью вместе с еще одной девочкой. Ребенок почти не разговаривал по-русски, немного говорил на вьетнамском. Однако, как сказано в официальных документах сухим казенным языком, в 2016 году договор с приемной семьей был расторгнут "из-за отсутствия взаимопонимания между приемными родителями и несовершеннолетним Евгением". Приемную девочку семья тоже вернула в детский дом. Дети не виноваты в том, что их родители оказались такими незрелыми, но факты таковы: Женя очень домашний мальчик и мечтает найти семью. Очень хочется верить, что его в ближайшее время найдут папа и мама, которые смогут подарить ему тепло и любовь.

У Жени в последние месяцы был довольно насыщенный период в жизни — участие в конкурсе в Москве! К тому же его ждет поездка в Голливуд: из США в Москву специально на съемки "Ты супер!" приезжал актер мировой величины Кэри-Хироюки Тагава, и он был настолько очарован выступлением Жени, что пригласил его в Лос-Анджелес — посмотреть на фабрику голливудских звезд, посетить киностудии, пройтись по Аллее славы.

А обычная жизнь Жени проходит в стенах школы-интерната в Приморском крае. Он учится в четвертом классе, подвижный, активный, свободен в общении и со сверстниками, и со взрослыми. Мечтает о большой сцене, конечно, но больше всего Женя хочет найти семью.

Проект "Найди меня, мама" и организаторы конкурса "Ты супер!" надеются, что так и будет.

Номер анкеты: 93n1k-1lfk

Куда обращаться

Отдел охраны прав детей и специального образования департамента образования и науки администрации Приморского края
690100, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

Телефоны (4232) 402-804, (4232) 400-598

education2006@primorsky.ru

По указанным выше телефонам или почте можно узнать всю информацию, назвав номер анкеты. Напомним, для того чтобы получить данные о ребенке, потенциальные приемные родители должны быть зарегистрированы во всероссийской базе, то есть должны иметь сертификат о прохождении Школы приемных родителей. Это обязательное условие для усыновления, законодательно закрепленное с 2013 года.

Посмотреть на выступления Жени в шоу "Ты супер!" можно в его профайле здесь http://www.ntv.ru/peredacha/Super/team/59380/15255/

А конкурс подошел к финалу. Грандиозный концерт состоится в Кремле 26 мая. И шоу должно продолжаться — говоря об итогах шоу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн объявил, что у проекта будет продолжение: "Следующей весной обязательно стартует второй сезон.

Одним из организаторов конкурса является информационное агентство Sputnik, на своих сайтах и в аккаунтах в соцсетях Sputnik продолжает следить за судьбой тех участников, кто участвовал в конкурсе от стран СНГ. А еще агентство Sputnik учредило специальный приз, который будет вручен одному из участников во время финала.

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