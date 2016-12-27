Новый год в подарок

Александр Зиновьев



Партнеры проекта "Найди меня, мама" организовали новогодний праздник в московском детском доме.

Новый год традиционно домашний, семейный праздник, который так приятно провести со своими близкими. Но и в детских домах с нетерпением ждут наступления Нового года.

20 декабря партнеры проекта "Найди меня, мама" – благотворительный фонд Николая Расторгуева, благотворительный фонд "Сафмар" и МИА "Россия сегодня" – посетили Центр содействия семейному воспитанию "Наш дом", чтобы подарить его воспитанникам настоящее предновогоднее чудо. Праздник организовали артисты студии "Мастерская Праздников Тоторо".

Сценарий праздника, кажется, неизменен: Дед Мороз и Снегурочка, хороводы, песни, стихи, подарки. Дети собираются в актовом зале, переглядываются, перешептываются, негромко аплодируют поздравлениям директора и представителей благотворительных фондов.

Но вот наконец появляется Дед Мороз. Он приветствует всех, подходит к каждому и под песню "В лесу родилась елочка" собирает ребят в круг одного за другим. Сначала немногие, потом все больше и больше детей берутся за руки, в глазах вспыхивают искры радости, а лица озаряют улыбки.

© Александр Зиновьев Новогодний праздник в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом»

Все, конечно, знают эту классическую новогоднюю мелодию. Сначала дружно водят хоровод только маленькие воспитанники, но постепенно тают сердца и их старших друзей. И под ритмы современной музыки уже все вместе с воспитателями включаются в очередной танцевальный конкурс.

Звезда конкурса – 16-летний Руслан. Он с детства выступает на сцене, поет и танцует. В будущем хочет стать артистом, быть знаменитым, а пока вместе с друзьями снимает клипы и записывает ролики. И сейчас Руслан подбадривает товарищей, демонстрируя свое мастерство.

Потом, конечно, не обходится без традиционных стихов для Деда Мороза. Сначала самые маленькие садятся на колени к волшебнику, потом подходят дети постарше. Кто-то читает стихотворение, кто-то поздравляет своих товарищей со сцены, другим просто хочется прикоснуться к сказочному персонажу. Дед Мороз никого не оставляет без подарка и доброго слова.

© Александр Зиновьев Новогодний праздник в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом»

А вот уже волонтеры вручают подарки каждому в зале. И те, кто сейчас в школе, но вскоре придет с уроков, обязательно обнаружат в своих комнатах сюрпризы от гостей.

Однако главный подарок для детей – это, пожалуй, хорошее настроение и живое общение с новыми людьми. Поэтому, едва дождавшись конца представления, ребята ведут Деда Мороза и гостей пить чай и показывать, как они живут.

Самое главное – восстановить семью

Центр "Наш дом" – не совсем обычный приют для детей, оставшихся без опеки. Воспитанники, среди которых и дети-сироты с аутизмом, ДЦП и тяжелыми специфическими заболеваниями, живут здесь почти как в квартирах. Помещения скомпонованы так, что их не отличить от привычной московской трешки: прихожая, кухня, гостиная, комнаты детей и воспитателя. В каждом блоке живет "семья" – воспитатель и восемь детей.

"Наш центр, по сути, уникален, потому что именно на его базе разработан проект изменения системы детских домов в России и, в частности, в Москве", – рассказывает директор центра Вадим Меньшов. По его словам, основная задача сотрудников – помочь семье в трудной жизненной ситуации, а если ребенок все-таки попадает в центр – как можно быстрее помочь ему реабилитироваться и найти новую семью.

© Александр Зиновьев Руководитель благотворительного фонда "Сафмар" Лариса Калачева, генеральный продюсер Продюсерского центра Николая Расторгуева Игорь Николенко и директор Центра содействия семейному воспитанию "Наш дом" Вадим Меньшов

"Огромную помощь в этом нам оказывают благотворительные фонды, – говорит Меньшов. – Тот же проект "Найди меня, мама”: впервые за много лет были созданы живые, действительно классные ролики-видеоанкеты на каждого ребенка. И это дало свои результаты – шестеро детей нашли семьи, пока снимались ролики, восемь детей нашли семьи за время существования проекта, и на сегодняшний день еще пять детей готовятся уйти в семью".

"Мы рады, что нам удалось сделать доброе дело, может быть, не глобальное, но очень конкретное – помочь детям, – добавляет руководитель фонда "Сафмар” Лариса Калачева. – Можно всю жизнь ездить в детские дома и дарить подарки, но это никак не меняет жизнь детей, их судьбу. А такой проект – это качественное изменение, по крайней мере мы пытаемся это сделать. Ну и как минимум прийти и подарить детям праздник, хоть немного теплоты, домашнего уюта".

Семья без кавычек

Домашнего уюта, правда, вполне достаточно и в стенах центра. Вот 17-летняя Настя показывает гостям комнату, в которой живет с подругой. Все очень чисто, аккуратно, и при этом очень тепло и по-семейному: при входе новогодние украшения, на столе и стенах – фотографии. Настя второй год учится на повара, недавно сдала экзамены и теперь в колледже помогает готовить еду для детей. А еще увлекается конным спортом.

Воспитанники центра не живут взаперти. Многие ребята ходят в школу, посещают разные мероприятия, выезжают в музеи.

© Александр Зиновьев Новогодний праздник в Центре содействия семейному воспитанию «Наш дом»

Никита как раз вернулся из школы, застав Деда Мороза в своей квартире. Пропустил новогоднее представление и даже подарки посмотрит потом, когда будет время. Он парень серьезный: в свои 11 лет Никита активно занимается спортом, учит английский язык, и даже старший брат Кирилл нехотя признался Деду Морозу, что слушает младшего.

Вообще все дети в центре очень одаренные и творческие – рисуют, играют на музыкальных инструментах, поют. В комнатах много музыкальных инструментов, книг, а стены коридоров украшены многочисленными рисунками и поделками. "Это наше семейное дерево", – показывают обитатели одной из квартир коллаж с деревом, ветви которого украшены фотографиями всех членов "семьи".

Чего дети просят у Деда Мороза на Новый год? Не все говорят об этом вслух. Кто-то просил ноутбук, кто-то планшет, кто-то игрушку. Одним это нужно для учебы и развития, другим хочется иметь то же, что и у других детей. И возможно, они найдут свои заветные подарки под елкой в новогоднюю ночь.

Но, наверное, главное их желание – это обрести настоящую семью, чтобы встречать праздники в кругу родных и близких. И нам остается только пожелать, чтобы их мечта сбылась и следующий Новый год они встретили в своих семьях, без всяких кавычек.