Гордость по-македонски. Скопье замер перед НАТО и ЕС

План "Б" у НАТО близится к завершению. На Балканах скоро замкнется военный контур вокруг Сербии, которая теперь одна противится вхождению в альянс. Дело, оказывается, было за малым – оставалось только переименовать Республику Македония.

Кажется, у НАТО все получилось. Брюссель успешно провел "операцию БЮРМ". На днях министры иностранных дел Греции и Бывшей югославской республики Македония подписали соглашение о новом конституционном названии республики. Новое имя – Северная Македония – должно открыть для небольшого балканского государства ворота в НАТО, а затем и в ЕС.

Как же связано название страны и вхождение в военный блок? Все просто – у кандидата в члены НАТО не должно быть никаких конфликтов с соседями. А они были. Греция с самого момента развала Югославии не собиралась мириться с именем соседки. С одной стороны, официально в международных документах она значится БЮРМ, то есть Бывшая югославская республика Македония, а с другой – более 140 стран ее признали Республикой Македония. А у Греции уже есть своя Македония в виде провинции.

И ладно бы только имя, спор идет и вокруг истории и культуры. У македонцев из БЮРМ сложился настоящий культ Александра Македонского. В его честь поставлены памятники, назван аэропорт и много чего другого. Этого греки вынести не могли. Не допустим, заявляли они, подмены – им что, своей истории и героев не хватает? Как бы то ни было, теперь Македонии, видимо, придется начать в прямом смысле с нового листа. Ведь происходит не только смена названия, но и отмена всей прежней историко-культурной парадигмы. Взамен Греция предложила дружбу, активное развитие экономического и культурного сотрудничества, и, наконец, путь в НАТО.

Спросите: а зачем альянсу маленькая страна? А для комплекта. Большой балканский план военного блока близится к завершению – замыкается контур вокруг Сербии, которая теперь единственная в регионе противится вхождению в альянс. Не так давно в ряды НАТО, например, была принята Черногория. Напомним, что эта маленькая, но гордая страна ранее входила в союзное государство с Сербией, а черногорцы нередко себя назвали сербами со знаком качества. Но теперь – ни гордости, ни качества. Черногорию, которая симпатизировала и Сербии, и России, силком затащили в НАТО. Технологии "затаскивания" отработаны.

А сейчас дошло дело до Македонии. Конечно, в республике многие недовольны таким сценарием. Так, президент страны Георге Иванов отказался подписать договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. По его словам, это унижение всей страны, да и не пристало спекулировать на теме вступления в НАТО и ЕС. После его заявления по Македонии прокатилась волна протестов.

После подписания соглашения между БЮРМ и Грецией полагается его ратификация в парламентах двух стран, а в Македонии даже планируется провести референдум по поводу переименования республики. Правда, он не носит обязательного характера, хотя его результаты, как прописано в соглашении, будут учтены. Только вот каким образом? К тому же НАТО своего наверняка не упустит. Ближайший саммит альянса пройдет 11-12 июля в Брюсселе, и кому-то очень хочется, чтобы на нем Северная Македония стала уже полностью "своей".

Автор Сергей Осипов, радио Sputnik

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