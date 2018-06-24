Гордость по-македонски. Скопье замер перед НАТО и ЕС

Кажется, у НАТО все получилось. Брюссель успешно провел "операцию БЮРМ". На днях министры иностранных дел Греции и Бывшей югославской республики Македония подписали соглашение о новом конституционном названии республики. Новое имя – Северная Македония – должно открыть для небольшого балканского государства ворота в НАТО, а затем и в ЕС.
И ладно бы только имя, спор идет и вокруг истории и культуры. У македонцев из БЮРМ сложился настоящий культ Александра Македонского. В его честь поставлены памятники, назван аэропорт и много чего другого. Этого греки вынести не могли. Не допустим, заявляли они, подмены – им что, своей истории и героев не хватает? Как бы то ни было, теперь Македонии, видимо, придется начать в прямом смысле с нового листа. Ведь происходит не только смена названия, но и отмена всей прежней историко-культурной парадигмы. Взамен Греция предложила дружбу, активное развитие экономического и культурного сотрудничества, и, наконец, путь в НАТО.
Спросите: а зачем альянсу маленькая страна? А для комплекта. Большой балканский план военного блока близится к завершению – замыкается контур вокруг Сербии, которая теперь единственная в регионе противится вхождению в альянс. Не так давно в ряды НАТО, например, была принята Черногория. Напомним, что эта маленькая, но гордая страна ранее входила в союзное государство с Сербией, а черногорцы нередко себя назвали сербами со знаком качества. Но теперь – ни гордости, ни качества. Черногорию, которая симпатизировала и Сербии, и России, силком затащили в НАТО. Технологии "затаскивания" отработаны.
После подписания соглашения между БЮРМ и Грецией полагается его ратификация в парламентах двух стран, а в Македонии даже планируется провести референдум по поводу переименования республики. Правда, он не носит обязательного характера, хотя его результаты, как прописано в соглашении, будут учтены. Только вот каким образом? К тому же НАТО своего наверняка не упустит. Ближайший саммит альянса пройдет 11-12 июля в Брюсселе, и кому-то очень хочется, чтобы на нем Северная Македония стала уже полностью "своей".
Автор Сергей Осипов, радио Sputnik
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