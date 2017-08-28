Форум "Армия-2017": итоги на будущее

В подмосковной Кубинке прошел Третий международный военно-технический форум "Армия-2017". За шесть дней было заключено немало контрактов как с российскими, так и с иностранными покупателями. А это значит, что нашему ВПК есть чем гордиться.

В Подмосковье завершился масштабный Международный военно-технический форум "Армия-2017". Министерство обороны России подписало контрактов на 170 млрд рублей. Это на 40 млрд больше, чем на "Армии-2016".

Подписаны 23 госконтракта и три соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны.

Замминистра обороны Юрий Борисов особо подчеркнул, что почти все образцы вооружений, купленные военными на форуме, прошли апробацию в Сирии. Российские вооруженные силы получат свыше 600 единиц новой техники, еще 200 пройдут модернизацию.

Впервые были заключены госконтракты на поставки боевых машин поддержки танков "Терминатор", танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым модулем "Эпоха" и другие.

Подписан контракт на поставку арктических автомобилей Камаз-5350 . Это специальная модификация автомобиля для северных широт. Специально для Арктики разрабатываются также микророботы для исследований и разведки массой восемь-десять килограммов.

Кроме того, для Минобороны Московский вертолетный завод имени Миля разработает новый скоростной боевой вертолет, а Российский федеральный ядерный центр – боевой комплекс "Задира-16". Проект секретный. Сообщается лишь, что он разрабатывается на новых физических принципах. Видимо, речь идет о лазерах, электромагнитных излучателях определенных частот и тому подобном.

Одним словом – "Задира". Вообще, наши военные и разработчики военной техники люди с юмором. Например, в Америке есть танк "Абрамс", в Германии – "Леопард". А у нас есть танк под названием "Рогатка" – это модификация танка Т-72Б2.

Американская противотанковая ракета называется "Дракон", а у нас – "Малютка" и "Хризантема". Есть также противотанковая ракета "Метис", оснащенная ночным прицелом "Мулат". Дальше – больше. Самоходные пушки и минометы называются "Гиацинт", "Пион", "Тюльпан", "Гвоздика", "Акация", "Василек". Радиопеленгационный метеорологический комплекс называется "Улыбка", есть реактивные снаряды "Ласка" и "Украшение". Военный автомобиль УАЗ-3150 "Шалун", корабельная РЛС "Позитив", резиновая пуля "Привет", наручники "Нежность", а светозвукошумовая граната многократного действия называется "Экстаз".

Есть еще "Колибри", "Панда", "Судья", "Грач". "Кикимора" и "Леший". Нет, это не сказочные персонажи, а маскировочные снайперские костюмы, "Подкидыш" – это выстрел к подствольному гранатомету. А еще есть тяжелая огнеметная система под весьма веселым названием "Буратино"…

Но вернемся к форуму "Армия-2017". В его работе участвовали 65 зарубежных военных делегаций. Больше, чем годом ранее. И причина тому – успешная сирийская кампания нашей армии, которая, среди прочего, показала эффективность нашего оружия. В Сирии испытано более 200 образцов вооружения и военной техники, сообщили в Генштабе ВС России. Многие иностранные делегации заинтересовались, в частности, нашей боевой экипировкой "Ратник". Она уже принята на вооружение. "Ратник" использовался в Сирии, и во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Ни одного пробития элементов защиты нет.

Ливанские военные заинтересованы в российских боевых машинах пехоты и багги для борьбы с терроризмом.

Военные Объединенных Арабских Эмиратов присматриваются к нашим робототехническим комплексам " Уран-9 ". Он предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки разведывательных и антитеррористических подразделений. В его состав входят два робота с пушками, пулеметами и даже ПТУРами.

Египет в этом году получит 15 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор". А еще в ближайшее время Каир подпишет контракт на поставку 50 бронеавтомобилей "Тигр" для МВД Египта.

Кроме того, у России есть заявки на поставку систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". В настоящее время мы ведем переговоры с Турцией о поставке этих систем. Индия тоже хочет заключить контракт. Комплексы С-400, кстати, обороняют российскую военную базу "Хмеймим" в Сирии.

На форуме "Армия-2017" также подписаны контракты с Ираком на поставку бронетанковой техники. Детали пока не разглашаются. Но из отчета "Уралвагонзавода" известно, что в 2017 году корпорация уже реализует два контракта: на поставку модернизированных танков Т-90. 73 танка – в Ирак, 64 танка – во Вьетнам.

Из экзотических контрактов – с Нигером и Чадом. Буркина-Фасо покупает военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и авиационные средства поражения. По данным "Рособоронэкспорта", наши средние военно-транспортные вертолеты весьма популярны на мировом рынке. За последние 30 лет экспортировано более 4000 машин в более чем 100 стран.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

В рамках форума прошло военное шоу "Вежливые люди". В общем, было на что посмотреть и кому – выставку посетили более полумиллиона человек.

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