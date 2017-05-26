Стерх – редкая птица счастья

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Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik
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"Некогда этот вид занимал очень большую территорию, речь идет о XVI- XVII веках. До наступления засухи стерх обитал в сплошном ареале от низовьев Волги до Якутии, на юге ареал охватывал территорию Казахстана, вплоть до севера Китая. После засухи многие озера стали стремительно высыхать, и уже в XVIII веке белый журавль стал редкостью. Птица еще сохранилась в местах былого ареала, но численность ее резко упала. Когда в 60-х годах прошлого века стали появляться полновесные научные сведения, в том числе работы советского орнитолога Воробьева, который и обнаружил якутскую популяцию, численность птиц была уже низкой. А о другой, западной популяции стерхов, вообще не знали. Это выяснилось позже. Сейчас эта популяция практически исчезла", – рассказал Николай Гермогенов.
Для западносибирских стерхов ситуация действительно критическая – их осталось не более двадцати особей. Якутских больше – около трех тысяч. Белый журавль давно в "Красной книге", на него запрещена охота. Но количество этих птиц практически не увеличивается. Что только ни угрожает их жизни. Николай Гермогенов указал на проблемы восточной колонии стерхов, которая зимует в Китае, в низовьях реки Янцзы.
"Освоение реки Янцзы ведет к тому, что на озерах Поянху, где птица зимует, наблюдается усыхание водоемов, уменьшение их глубины, сокращение кормовой базы стерхов. У нас тоже проблем хватает: в Якутии идет потепление, места обитания меняются. В России отмечаются случаи отравления стерхов свинцом, в Китае – гербицидами и пестицидами. А еще изменилась среда обитания многих пернатых. Например, канадский журавль – конкурент стерха – стремительно расширяет свой ареал на Запад, уже дважды увеличил площадь обитания в Якутии. Он маленький, но он хищник – может при удобном случае и яйцо раскрыть, и птенца съесть. Второй потенциальный конкурент – тундровый лебедь, который всегда находился под охраной и дал "вспышку" численности. Он – пищевой конкурент стерха. Если лебедь подселился к стерху, то уже не подпустит его на свою территорию. Есть и настоящие враги – из леса в тундру стала проникать росомаха. Она разоряет гнезда всех птиц, стерх пока отбивается", – рассказал Николая Гермогенов.
Миграционный путь стерха длиннее, чем у других журавлей: птицы пролетают около шести тысяч километров от мест зимовки до мест выведения птенцов. Как отмечает Николай Гермогенов, во время перелета всякое может случиться.
"Вы знаете, что на Ближнем Востоке шли и идут непрерывно войны. Это отрицательно сказывается на стерхах, они попадают под выстрелы. Кроме того, на журавлей охотятся в Иране, Пакистане, Афганистане. Там охотники не будут разбираться, краснокнижный ли вид попал в прицел: убьют и съедят", – сетует Николай Гермогенов.
Но даже если стерх благополучно доберется до родины, не факт, что ему удастся вывести потомство. Белый журавль – птица пугливая: если ее чуть-чуть потревожить у гнезда, она уже больше к нему не подойдет. Даже появление вертолета в районе гнездования может заставить ее оставить на время кладку яиц. Они охладятся, и еще не вылупившиеся птенцы погибнут. Кроме того, стерхи обычно откладывают по два яйца, но выживает только один журавленок. Птенец, который покрепче, заклевывает слабого собрата. Родители в поединок не вмешиваются и заботливо охраняют и выкармливают победителя до его полной самостоятельности.
В общем, без помощи людей стерху долго не прожить на Земле. И орнитологи идут на разные эксперименты по спасению редчайшего журавля. Например, забирают по яйцу из кладки якутских стерхов и быстро перевозят их за тысячи километров в Окский заповедник в Рязанской области. Ведущий научный сотрудник Окского заповедника Татьяна Кашинцева подчеркивает, что это единственный в стране питомник, который был создан специально для сохранения генофонда стерха.
"Мы здесь содержим 12 пар стерхов. Они живут в вольерах круглый год, и каждый год приносят потомство, птиц не берут из природы. Раньше, в первые годы существования питомника, когда мы начинали с нуля, мы брали яйца стерхов из диких гнезд, выращивали их здесь и формировали размножающиеся пары. Вот таким образом была создана часть поголовья, теперь мы только возвращаем птиц природе. Например, старшему нашему стерху уже более 38 лет. Поскольку он попал к нам подранком, мы точный возраст его не знаем. Эти птицы живут долго, образуя пары на всю жизнь. Потомство мы получаем от них разными методами. Первый – когда родители в вольере выращивают птенца, он вырастает нормальным и тяготеет к общению с особями своего вида. Второй – "костюмный", когда птенца стараемся изолировать от контакта с человеком, чтобы он в дальнейшем боялся его", – рассказала Татьяна Кашинцева.
Сотрудник, работающий со стершонком, должен носить белый балахон, капюшон с закрытым сеткой лицом. Такой вид максимально приближен к облику белого журавля. В этих костюмах водят птенцов на прогулки в естественное для них место обитания – болото и кормят их с помощью "клюва" – макета головы стерха. Когда такие птенцы подрастают и начинают летать, им необходимо показать путь миграции в места их зимовок. Для этого решили использовать опыт американских орнитологов по возвращению в природу белых американских журавлей с помощью мотодельтапланов. В России разработали аналогичную программу – "Полет надежды".
В 2006 году было построено пять мотодельтапланов, и с их помощью юных стерхов провели от Ямала до Узбекистана, к месту обитания серых журавлей. Вместе с ними стерхи и отправились дальше на зимовку.
Обучить стерхов следовать за вожаком, в роли которого выступает дельтапланерист, совсем непросто. В 2012 году в эксперименте по подготовке белых журавлей к полету принял участие Владимир Путин. Он несколько раз поднимался в воздух с птицами, которые должны были лететь на зимовку. Не всегда стерхам удается преодолеть весь путь, и тогда ученым приходится возвращать их обратно и начинать все с самого начала.
Проблем хватает, но орнитологи верят – у стерха есть будущее, эта прекрасная птица будет и дальше украшать нашу планету. Журавли могут жить до 70 лет, выбирая себе пару на всю жизнь, разлучить их может только смерть. Не зря они считаются символом долголетия, верности и семейного счастья.
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