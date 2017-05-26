Радио Sputnik продолжает спецпроект о том, как в России спасают редких животных. Пятая часть посвящена стерху или белому журавлю. Этой птице нужна помощь человека, без нее популяция стерхов может исчезнуть с лица Земли.

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Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik

Спецпроект: "Заботу братьям нашим меньшим. Как в России спасают редких животных". Часть 5

Стерх – редкая птица счастья Your browser does not support HTML5 audio

У якутов есть примета: увидел стерха – жди счастья. Птица эта редкая, и встретить ее хотя бы раз в жизни доводится далеко не каждому. Стерху или, как его еще называют, белому журавлю грозит вымирание. Этого уроженца сибирских болот осталось очень мало. Он гнездится и выводит потомство только в России, в низовьях двух рек: Индигирки в Якутии и Оби в Западной Сибири, и больше нигде в мире. Как объясняет заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, заведующий отделом зоологии, доктор биологических наук Николай Гермогенов, для жизни стерхи выбирают труднодоступные места, поэтому долгое время они были мало изучены орнитологами.

"Некогда этот вид занимал очень большую территорию, речь идет о XVI- XVII веках. До наступления засухи стерх обитал в сплошном ареале от низовьев Волги до Якутии, на юге ареал охватывал территорию Казахстана, вплоть до севера Китая. После засухи многие озера стали стремительно высыхать, и уже в XVIII веке белый журавль стал редкостью. Птица еще сохранилась в местах былого ареала, но численность ее резко упала. Когда в 60-х годах прошлого века стали появляться полновесные научные сведения, в том числе работы советского орнитолога Воробьева, который и обнаружил якутскую популяцию, численность птиц была уже низкой. А о другой, западной популяции стерхов, вообще не знали. Это выяснилось позже. Сейчас эта популяция практически исчезла", – рассказал Николай Гермогенов.

Для западносибирских стерхов ситуация действительно критическая – их осталось не более двадцати особей. Якутских больше – около трех тысяч. Белый журавль давно в "Красной книге", на него запрещена охота. Но количество этих птиц практически не увеличивается. Что только ни угрожает их жизни. Николай Гермогенов указал на проблемы восточной колонии стерхов, которая зимует в Китае, в низовьях реки Янцзы.

"Освоение реки Янцзы ведет к тому, что на озерах Поянху, где птица зимует, наблюдается усыхание водоемов, уменьшение их глубины, сокращение кормовой базы стерхов. У нас тоже проблем хватает: в Якутии идет потепление, места обитания меняются. В России отмечаются случаи отравления стерхов свинцом, в Китае – гербицидами и пестицидами. А еще изменилась среда обитания многих пернатых. Например, канадский журавль – конкурент стерха – стремительно расширяет свой ареал на Запад, уже дважды увеличил площадь обитания в Якутии. Он маленький, но он хищник – может при удобном случае и яйцо раскрыть, и птенца съесть. Второй потенциальный конкурент – тундровый лебедь, который всегда находился под охраной и дал "вспышку" численности. Он – пищевой конкурент стерха. Если лебедь подселился к стерху, то уже не подпустит его на свою территорию. Есть и настоящие враги – из леса в тундру стала проникать росомаха. Она разоряет гнезда всех птиц, стерх пока отбивается", – рассказал Николая Гермогенов.

Миграционный путь стерха длиннее, чем у других журавлей: птицы пролетают около шести тысяч километров от мест зимовки до мест выведения птенцов. Как отмечает Николай Гермогенов, во время перелета всякое может случиться.

"Вы знаете, что на Ближнем Востоке шли и идут непрерывно войны. Это отрицательно сказывается на стерхах, они попадают под выстрелы. Кроме того, на журавлей охотятся в Иране, Пакистане, Афганистане. Там охотники не будут разбираться, краснокнижный ли вид попал в прицел: убьют и съедят", – сетует Николай Гермогенов.

Но даже если стерх благополучно доберется до родины, не факт, что ему удастся вывести потомство. Белый журавль – птица пугливая: если ее чуть-чуть потревожить у гнезда, она уже больше к нему не подойдет. Даже появление вертолета в районе гнездования может заставить ее оставить на время кладку яиц. Они охладятся, и еще не вылупившиеся птенцы погибнут. Кроме того, стерхи обычно откладывают по два яйца, но выживает только один журавленок. Птенец, который покрепче, заклевывает слабого собрата. Родители в поединок не вмешиваются и заботливо охраняют и выкармливают победителя до его полной самостоятельности.

© Фото : ИТЕРА Дельтаплан © Фото : ИТЕРА Дельтаплан

В общем, без помощи людей стерху долго не прожить на Земле. И орнитологи идут на разные эксперименты по спасению редчайшего журавля. Например, забирают по яйцу из кладки якутских стерхов и быстро перевозят их за тысячи километров в Окский заповедник в Рязанской области. Ведущий научный сотрудник Окского заповедника Татьяна Кашинцева подчеркивает, что это единственный в стране питомник, который был создан специально для сохранения генофонда стерха.

"Мы здесь содержим 12 пар стерхов. Они живут в вольерах круглый год, и каждый год приносят потомство, птиц не берут из природы. Раньше, в первые годы существования питомника, когда мы начинали с нуля, мы брали яйца стерхов из диких гнезд, выращивали их здесь и формировали размножающиеся пары. Вот таким образом была создана часть поголовья, теперь мы только возвращаем птиц природе. Например, старшему нашему стерху уже более 38 лет. Поскольку он попал к нам подранком, мы точный возраст его не знаем. Эти птицы живут долго, образуя пары на всю жизнь. Потомство мы получаем от них разными методами. Первый – когда родители в вольере выращивают птенца, он вырастает нормальным и тяготеет к общению с особями своего вида. Второй – "костюмный", когда птенца стараемся изолировать от контакта с человеком, чтобы он в дальнейшем боялся его", – рассказала Татьяна Кашинцева.

Сотрудник, работающий со стершонком, должен носить белый балахон, капюшон с закрытым сеткой лицом. Такой вид максимально приближен к облику белого журавля. В этих костюмах водят птенцов на прогулки в естественное для них место обитания – болото и кормят их с помощью "клюва" – макета головы стерха. Когда такие птенцы подрастают и начинают летать, им необходимо показать путь миграции в места их зимовок. Для этого решили использовать опыт американских орнитологов по возвращению в природу белых американских журавлей с помощью мотодельтапланов. В России разработали аналогичную программу – "Полет надежды".

В 2006 году было построено пять мотодельтапланов, и с их помощью юных стерхов провели от Ямала до Узбекистана, к месту обитания серых журавлей. Вместе с ними стерхи и отправились дальше на зимовку.

Обучить стерхов следовать за вожаком, в роли которого выступает дельтапланерист, совсем непросто. В 2012 году в эксперименте по подготовке белых журавлей к полету принял участие Владимир Путин. Он несколько раз поднимался в воздух с птицами, которые должны были лететь на зимовку. Не всегда стерхам удается преодолеть весь путь, и тогда ученым приходится возвращать их обратно и начинать все с самого начала.

Проблем хватает, но орнитологи верят – у стерха есть будущее, эта прекрасная птица будет и дальше украшать нашу планету. Журавли могут жить до 70 лет, выбирая себе пару на всю жизнь, разлучить их может только смерть. Не зря они считаются символом долголетия, верности и семейного счастья.

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