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Встреча с ирбисом – это важное событие

10:4723.05.2017
(обновлено: 10:56 23.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир ПироговИрбис (снежный барс)Ирбис (снежный барс)
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Радио Sputnik продолжает спецпроект о том, как в России спасают редких животных. Вторая часть посвящена ирбису или снежному барсу. В нашей стране общая численность красивых хищников – не более 70-90 особей.

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Амурский тигр: на гербе Приморья и в дикой природе

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Спецпроект. Заботу братьям нашим меньшим. Как в России спасают редких животных. Часть 2

Ирбис… Его называют также снежным барсом и даже снежным леопардом. Этот хищник из семейства кошачьих обитает в горных массивах Центральной Азии. В общем, кошка – уши, лапы, хвост. Только гуляет она сама по себе исключительно в горах. И еще она намного больше домашнего Барсика – два с лишним метра от носа до кончика хвоста.

Приблизительно, по не совсем достоверным оценкам, ирбисов насчитывается в мире от 4 до 7 тысяч. Точнее сказать сложно, из-за того, что эти кошки обитают в основном в труднодоступных горных районах. И людям, попадающим в места обитания ирбисов, конечно же, не до подсчетов. Тут бы самому в ущелье не свалиться. Первые упоминания о снежном барсе появились лишь в конце XVIII века. Но и до середины прошлого столетия сведения об этом редком животном были крайне скудны.

© Фото : David Lawson/WWF-UKСнежный барс, или ирбис
© Фото : David Lawson/WWF-UK
Снежный барс, или ирбис

Как отметил старший координатор проектов по сохранению редких видов Алтае-Саянского отделения  Всемирного фонда дикой природы Александр Карнаухов, в России ирбисы обитают на Алтае, в Красноярском крае, Туве, Бурятии. По оценкам, общая численность – не более 70-90 особей:

"По результатам прошлогоднего учета – 53 особи. Но обследованы были не все места обитания. Поэтому мы обычно говорим об экспертной оценке – это порядка 70-90 особей по всей России".

Но, несмотря на то, что снежный барс давно занесен в Красную книгу, и добыча его категорически запрещена, подавляющее число животных (более 90% случаев) в природе гибнет в результате промысловой охоты. В петли, поставленные на горных тропах на других животных, в частности, на кабаргу (небольшое парнокопытное животное), часто попадается и снежный барс. Александр Карнаухов, говорит, что у барса один главный враг – человек.   

"Все основные опасности для снежного барса исходят исключительно от человека. На сегодня ключевой угрозой в местах обитания снежного барса является петлевой промысел кабарги. Во-первых, это уже само по себе запрещенное орудие лова. Во-вторых, кабарга и снежный барс живут в одних и тех же местах. И более того, они ходят по одним и тем же тропам. Поэтому когда на кабаргу ставят петли, в них очень часто попадает снежный барс. А ставят эти петли совершенно варварскими способами: не одну-две, чтобы одного зверя добыть, а ставят сотни. Каждый год отмечаются случаи попадания снежного барса в эти петли, в том числе на территориях заповедников и в национальных парках", – рассказал Александр Карнаухов.   

По словам специалистов, зная основные тропы хищника, браконьеры легко могут выловить практически всех ирбисов на определенной территории. Но, с другой стороны, местные чабаны активно борются с ирбисами из-за нападений хищников на скот. Например, при проникновении снежного барса в загон для скота чабан может сразу лишиться до 60 овец. 

Еще на численность ирбисов влияет хозяйственная деятельность человека. Кстати, на людей барс никогда не нападает и старается избегать с ними встречи. Кроме того, во многих местах обитания снежного барса стала популярна стрелковая охота на горных козлов. В результате хищники лишились своей "законной" добычи, и как следствие – их популяция стала сокращаться.

В 2002 году была принята и утверждена "Стратегия сохранения снежного барса (ирбиса) в России". Разработана программа мониторинга снежного барса, активизирована антибраконьерская деятельность, создан ряд новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – на Алтае, в Хакассии и Туве. Александр Карнаухов считает, что такие территории очень нужны, но они требуют серьезной доработки.

"У нас практически границы всех ООПТ мало стыкуются с границами обитания снежного барса. 90% ирбисов живут вне границ заповедников и нацпарков. Во-первых, нужно оптимизировать эти границы, создать новые кластеры или даже новые заповедники в местах обитания снежного барса. Во-вторых, нужно налаживать охрану во всех заповедниках и нацпарках, потому что во многих ООПТ, особенно регионального значения, это просто бедствие – там охраны как таковой вообще нет. Но в целом создание ООПТ – мера очень эффективная. Например, на Алтае в конце 1990-х годов и начале 2000-х годов была практически полностью уничтожена группировка снежного барса. В 2010-м году там создали нацпарк, и уже с 2014 года началось восстановление в тех местах популяции ирбиса", – рассказал Александр Карнаухов.

© РИА Новости / Владимир ПироговИрбис
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Ирбис

В деле сохранения ирбисов важную роль играет и трансграничное сотрудничество. В частности, российские специалисты проводят совместные мероприятия со своими коллегами из Монголии и Казахстана по мониторингу популяции снежного барса. Разрабатываются проекты создания международных особо охраняемых территорий в местах обитания ирбисов.

В тюрко-монгольском "зверином" календаре с 12-летним циклом вместо года Тигра празднуется год Барса. По народным приметам, такой год считается особенно удачным. Барс – символ храбрости, чести, благородства, защитник справедливости. Согласно древнему эпосу "Манас", родовая киргизская знать вела свою родословную от мифических предков – барсов. А тувинцы до сих пор верят, что встреча с ирбисом – это предзнаменование какого-то важного события, которое сыграет в жизни человека особую роль.

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