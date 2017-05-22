Амурский тигр: на гербе Приморья и в дикой природе

Радио Sputnik начинает спецпроект о том, как в России спасают редких животных. Первая часть посвящена амурскому тигру. На Дальнем Востоке создана целая сеть заповедников, парков и заказников, которые помогают увеличить популяцию уникального хищника.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

Амурский тигр – самый северный из своих сородичей. Он обитает в основном в Хабаровском и Приморском краях России. У народов Приамурья издревле существовал культ тигра. Они считали, что тигр – тоже человек, просто из другой породы людей, что у них есть тоже свои деревни, свой социум.

"Это было тогда, когда звери язык человеческий понимали. Тогда тигр с людьми в родстве состоял… и желанным гостем был". Так начинается одна из удэгейских сказок. Но это было давно. А в конце XIX века на Дальнем Востоке охотники ежегодно убивали до 100 тигров. Казалось, им счета нет. А когда в конце 1930-х годов посчитали, то крепко задумались. Тигров-то осталось не больше 30-40. Казалось, вот и сказке конец! Но вовремя опомнились – в 1947 году был введен полный запрет охоты на тигров. С тех пор популяция этого хищника медленно, но неуклонно увеличивается. По последним данным, на российском Дальнем Востоке обитает 520-540 амурских тигров.

Это стало возможным благодаря принятым мерам по их защите. Создана сеть заповедников, национальных парков, заказников. В 2010 году утверждена новая Стратегия сохранения амурского тигра на период до 2020 года. По инициативе президента РФ Владимира Путина создана автономная некоммерческая организация "Центр "Амурский тигр". Введена уголовная ответственность за убийство и оборот редких животных, в том числе амурских тигров.

Как отметил в эфире радио Sputnik пресс-секретарь Центра "Амурский тигр" Андрей Шоршин, сохраняя тигра, мы сохраняем всю экосистему дальневосточного региона.

"Амурский тигр, находясь во главе пищевой пирамиды, регулирует, по большому счету, численность всего, что находится на нижних ступенях этой пирамиды. Соответственно, когда мы защищаем амурского тигра, мы одновременно можем помогать и копытным, которыми они питается, и лесам, в которых они обитают… По большому счету, все взаимосвязано. И как только мы начинаем что-то изымать из этой пирамиды, она, соответственно, обрушивается. Поэтому уже давно среди стран, в которых обитает тигр, было принято решение о том, что заботясь о главном хищнике, одновременно можно сохранять целую экосистему", – рассказал Андрей Шоршин.

Проблема сохранения тигров решается и на глобальном уровне. В Санкт-Петербурге семь лет назад даже прошел "Тигриный саммит" — Международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле. В нем приняли участие представители 13 стран ареала обитания тигра: Россия, Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма и Непал. В ходе форума была принята декларация по сохранению тигра, и утверждена глобальная программа по восстановлению численности тигра.

По словам Андрея Шоршина, у нашей страны есть четкие цели на будущее:

"Для России, учитывая большой ареал – весь наш Дальний Восток, было подсчитано, что оптимальная численность тигров – это порядка 700 особей. Поставлена цель: к 2022 году добиться такого размера популяции".

Пресс-секретарь Центра "Амурский тигр" добавил, что на рост численности тигров, конечно же, влияет и сокращение среды его естественного обитания из-за хозяйственной деятельности человека:

"Безусловно, антропогенный фактор оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Вопрос не в том, чтобы исключить эту деятельность. Вопрос в том, чтобы научиться сосуществовать вместе с животным миром. И находить такие пути, которые будут максимально безопасны как для нас, так и для диких животных и окружающей среды. Мы же не можем предложить: уберите с Дальнего Востока людей – там будут жить тигры. Всегда надо искать какой-то компромиссный вариант. Идеальное решение пока не найдено, но надо стараться его найти", – сказал Андрей Шоршин.

Два года назад постановлением федерального правительства в Приморье создана еще одна особо охраняемая природная территория – национальный парк "Бикин" площадью свыше миллиона гектаров. Он расположен на нетронутом лесном участке западного склона хребта Сихотэ-Алинь – ключевом местообитании амурского тигра. И, естественно, что на флаге и гербе Приморского края красуется именно амурский тигр…

Всем известна история дружбы тигра Амура и козла Тимура, которые прожили три месяца в одном вольере Приморского сафари-парка. Удивительный случай! Впрочем, их дружба продолжается и сейчас. И тигр, и козел "женились", остепенились, стали отцами семейства. Но продолжают общаться по-соседски, благо вольеры находятся рядом. Правда, теперь уже через решетку. Все-таки не стоит забывать, что амурский тигр – это настоящий хищник, охотник, хозяин лесов Приморья. Пусть таковым и остается.

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