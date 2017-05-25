Богатства "Земли леопарда"

Радио Sputnik продолжает спецпроект о том, как в России спасают редких животных. Четвертая часть посвящена одному из самых редких хищников – дальневосточному леопарду. В нашей стране он обитает только на юге Приморского края.

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Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Спецпроект. Заботу братьям нашим меньшим. Как в России спасают редких животных. Часть 4

В заповедниках и национальных природных парках России Год экологии – каждый год. Это – условие их существования. Оно особенно важно, когда речь идет о последнем очаге обитания редчайшего животного на нашей планете. Таков дальневосточный леопард. Его ареал обитания – юг российского Приморского края и север Китая.

Еще пять лет назад этот очаровательный подвид крупных кошек был представлен только пятьюдесятью особями. Сегодня численность леопардов увеличилась до восьмидесяти, и семьдесят из них предпочитают жить в России. Рост популяции связан с тем, что с 2012 года в Приморье действует национальный парк "Земля леопарда", объединенный с одним из старейших российских заповедников "Кедровая падь". Он занимает площадь в 280 тысяч гектаров и служит убежищем для многих представителей краснокнижной фауны – например, амурского горала или гигантской бурозубки. Всего же в парке "проживает" 65 видов только млекопитающих. И многим из них леопард, такой же "краснокнижник", как и они, угрожает просто потому, что находится на более высоком положении в пищевой цепочке. Утешительно одно: леопард не столь уж жаден до еды.

Как отметила сотрудница национального парка "Земля леопарда" Валентина Пичугина, леопарду хватает большого копытного животного на десять дней, чтобы жить сытой и довольной жизнью.

"Дальневосточного леопарда можно сравнить с его ближайшими родственниками – леопардами других подвидов, которые, в отличие от него, выбрали для себя более теплые условия обитания, а он приспособился жить в снегах. Это самый крупный из встречающихся леопардов, у него самая длинная шерсть. Он ведет скрытый образ жизни, неприхотлив в еде. Несмотря на то, что его основными объектами питания являются олени и косули, леопард может полакомиться и более мелкими животными, такими как енотовидные собаки, барсуки, иногда его пищей могут стать даже лягушки или рыбы", – рассказала Валентина Пичугина.

Леопард – не единственный из семейства кошачьих на своей "Земле…", он делит ее с тигром. До недавнего времени считалось, что эти животные конфликтуют друг с другом, так как занимают одну экологическую нишу и употребляют одну и ту же пищу. Однако наблюдение за гипотетическими соперниками развенчало миф об их взаимной недружественности.

Валентина Пичугина уверяет, что ученые национального парка начали проводить исследования на эту тему, и пока официально ни одной конфликтной ситуации между тигром и леопардом зафиксировано не было.

"Конечно, тигр – крупное, мощное животное, и существует вполне обоснованное теоретически мнение, что если леопард с тигром встретятся где-нибудь нос к носу, то леопард, скорее всего, поймет, что его позиция проигрышная, и отступит. Пока мы видим такую картину: тигр как властный хищник обеспечил себя более комфортными условиями – как правило, он занимает долины, выбирая места рядом с речками, а леопард предпочитает укрываться на крутых кряжах и скалистых выступах", – рассказала Валентина Пичугина.

Основной проблемой дальневосточного леопарда всегда было его соседство с человеком: территория, которую он выбрал для себя, человеку тоже нравится. Так, Хасанский район Приморского края, где сосредоточена большая часть популяции – это 40 населенных пунктов. И все их леопарду нужно "обходить стороной". Человек же, кажется, может не бояться своего "пятнистого соседа" – у дальневосточного леопарда репутация очень миролюбивого животного, в отличие от его южных собратьев: неизвестно ни одного случая его нападения на людей.

Продолжительность жизни "дальневосточника" в дикой природе составляет 12-15 лет. Семьи леопарды создают компактные – за один раз леопардесса приносит двух-трех котят, и в большинстве случаев все они доживают до взрослой самостоятельной жизни. Биологи из национального парка знают немало "детишек", которые имеют уже собственное потомство. Наблюдать за ними позволяют триста фото- и видеоловушек. С них постоянно снимаются данные, которые затем обрабатываются,. В итоге, как сказала Валентина Пичугина, "мы знаем каждого нашего леопарда в лицо". Замечательной особенностью дальневосточного леопарда является индивидуальный рисунок пятен на шкуре. Он, как паспорт или отпечатки пальцев, неповторим. И если занести этот рисунок в базу данных, а затем снова снять показания с "ловушек", то нетрудно проследить, куда ходил и когда вернулся тот или иной леопард. Как рассказала Валентина Пичугина, хищники нередко ходят в Китай.

"Национальный парк "Земля леопарда" находится на границе России и Китая, но у леопарда нет понятий о границах. Леопарды переходят в Китай, так как на сегодня для них это чуть ли не единственная возможность для расселения и увеличения площади своего ареала. Какие-то леопарды являются "резидентами" двух стран и периодически переходят границу. А какие-то, по подсчетам ученых их на сегодня около десяти, являются уже "гражданами" Китая и на нашей территории не встречаются", – отметила Валентина Пичугина.

Леопардам становится тесно на их "Земле…". И это хорошо – значит, они настроены на жизнь без страха, производить потомство. Для того и создавался национальный парк, чтобы ситуация с дальневосточным леопардом стабилизировалась и в идеале достигла состояния, когда человек сможет быть спокоен за это редкое животное. Но пока помощь людей леопардам нужна. В том числе и по освоению новых территорий. Леопард и рад бы самостоятельно расселиться по Приморью, однако ему мешают автодороги. Именно поэтому первой повесткой Года экологии в национальном парке стал проект виадуков над проезжими частями. Засаженные лиственными культурами, они будут служить переходами для животных из одной лесной чащи в другую.

Не менее важна и работа по реинтродукции. Она предполагает возвращение животных, выращенных в "искусственно-домашних" условиях, в естественную среду обитания после адаптации в специальных центрах. Над этим проектом работают и люди, и сами леопарды, в их числе привезенный из Приморья в Московский зоопарк Лео-87. Он участвует в программе размножения дальневосточных леопардов, которые содержатся в российских и зарубежных зоопарках. Возможно, и его дети когда-нибудь поедут осваивать новые места. Уже известно, что это будут также особо охраняемые природные территории Приморья – Уссурийский и Лазовский заповедники. Пусть леопардики гуляют сами по себе. Они же кошки…

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