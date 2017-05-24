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Беззащитный хищник. Как сохранить белого медведя?

11:1024.05.2017
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© Виктор НикифоровМедведица кормит медвежат молоком до года, постепенно приучая их к мясуМедведица кормит медвежат молоком до года, постепенно приучая их к мясу
© Виктор Никифоров
Радио Sputnik продолжает спецпроект о том, как в России спасают редких животных. Третья часть посвящена самому крупному наземному хищнику – белому медведю. В нашей стране, кстати, введен полный запрет на его отстрел.

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Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

Спецпроект. Заботу братьям нашим меньшим. Как в России спасают редких животных. Часть 3

Белый медведь – самый крупный наземный хищник. По подсчетам Всемирного фонда дикой природы, на данный момент белых медведей  насчитывается всего 20-25 тысяч особей. Эта цифра не должна вводить в заблуждение. Белый медведь размножается очень медленно. Самка приносит от одного до трех детенышей раз в три года. А учитывая продолжительный период полового созревания, за всю жизнь медведица может произвести на свет не больше 12 медвежат. Не лучшим образом на восполнении популяции сказывается и высокая смертность детенышей. Первый год жизни преодолевают чуть больше половины новорожденных. Несмотря на внушительные размеры хищника – самцы могут достигать трех метров в длину, а их вес может доходить до тонны, – медвежата при рождении весят около пятисот граммов.

Продолжительность жизни белого медведя в естественных условиях не так уж и велика. Хищник, достигший 25-30 лет, уже считается долгожителем. Охота на этого уникального зверя, таяние льдов из-за глобального потепления, активное освоение Арктики, увы, все это не способствует росту численности его популяции. По подсчетам американских ученых, уже к 2025 году топ-хищник может вообще исчезнуть. Особенность белого медведя в том, что основным местом его обитания являются ледяные пространства. Потепление климата приводит к существенному сокращению площади и толщины ледяного покрова. Но потепление белый медведь пережить еще может. В конце концов, за полмиллиона лет существования этого вида изменения климата случались не единожды. Однако встреча с вооруженным человеком для него поистине катастрофична. За всю историю освоения Арктики случаев нападения белого медведя на человека зафиксировано единицы. А человек за этот же период уничтожил не менее ста пятидесяти тысяч хищников.

По мнению доктора биологических наук, зоолога, эксперта по белым медведям, почетного полярника России Никиты Овсянникова, исправить ситуацию может только полный мораторий на отстрел этого животного:

"Сейчас в мире ежегодно уничтожается в результате охоты порядка тысячи белых медведей. Если говорить о мировой популяции, а не о каких-то локальных географических популяциях, то истребление такого количества медведей никаким образом не покрывается размножением. То есть не может быть возобновляемой охоты, если численность популяции в целом идет вниз. Сейчас необходим мораторий, полный мораторий на охоту на белого медведя во всем мире".

Сейчас полный запрет на отстрел белых медведей введен только в двух из пяти арктических стран: в России и Норвегии. Что касается России, то на защиту этих животных направлен целый комплекс законодательных актов. Это касается не только запрета на отстрел, но и мер по воссозданию и сохранению среды обитания, созданию особо охраняемых природных территорий. А генеральная уборка Арктики, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным, позволяет белым медведям вернуться туда, откуда когда-то их вытеснил человек. Ежегодно специалисты Совета по морским млекопитающим организуют обследование участков российского арктического побережья, чтобы понять, где живут и по каким путям мигрируют медведи. Ученые отлавливают взрослые особи и надевают на них спутниковые ошейники. Это позволяет более тщательно изучить маршруты передвижения животных.

Но все же главной задачей на сегодня является борьба с нелегальной  добычей белого медведя. Поймать браконьера на месте преступления практически невозможно, а наказание за пересылку, хранение и торговлю шкурами до недавнего времени было весьма незначительным. Например,  человек пересылал посылкой шкуру белого медведя. Его ловили при получении посылки в другом городе, а в итоге он получал штраф в 1500 рублей. С 2013 года в России вступил в силу закон, предусматривающий строгое наказание за перевозку, хранение, продажу шкур животных особо охраняемых видов, таких как тигр, дальневосточный леопард или белый медведь. За подобное преступление, совершенное группой лиц, грозит лишение свободы от пяти до семи лет.

Но в борьбе с браконьерством, уверена директор Международного фонда защиты животных Мария Воронцова, нужны еще более радикальные меры.

"Россия – первая страна, которая запретила охоту на белых медведей в 1957 году. То есть, действительно, в области охраны белых медведей Россия всегда шла впереди. И сейчас, мне кажется, в Год экологии, надо закрепить эти шаги. Здесь очень простая акция. Мы давно об этом говорим, и министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор в свое время поддерживали нашу инициативу: надо просто запретить ввоз в  Россию шкур белых медведей из других стран. В частности, в первую очередь из Канады. Важно, чтобы был прозрачный рынок, чтобы было понятно: все, что у нас в интернете продается – это  браконьерство", – рассказала Мария Воронцова.

Для привлечения внимания к проблемам хозяина Арктики учрежден Международный день полярного медведя. Его отмечают ежегодно 27 февраля. Конечно, мало кому в жизни приходится сталкиваться с этим огромным хищником, что называется, нос к носу. Но велика вероятность, что уже очень скоро такой возможности не будет даже теоретически, и он  останется только на картинках. И в наших силах сделать так, чтобы  следующие поколения изучали белого медведя не как вымершее животное, а как зверя с полноценной популяцией.

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